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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/santorini-yanardaginda-sismik-hareketlilikte-artis-tespit-edildi-bilim-insanlari-incelemeye-aldi-1093211009.html
Santorini Yanardağı'nda sismik hareketlilikte artış tespit edildi: Bilim insanları incelemeye aldı
Santorini Yanardağı'nda sismik hareketlilikte artış tespit edildi: Bilim insanları incelemeye aldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da yetkililer ve uzmanlar, Santorini Kalderası'ndaki artan sismik-volkanik hareketlilik üzerine acil bir toplantı düzenledi. Yetkililer, mevcut... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T16:32+0300
2025-01-30T16:32+0300
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Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi'nin verilerine göre, Santorini Kalderası'nın kuzeyinde, Kameni merkez fay hattında belirgin bir hareketlilik tespit edildi. Komite, bölgedeki sismik hareketleri sürekli izleyerek verileri analiz etmeye ve olası önleyici tedbirleri güncellemeye devam ediyor.Yetkililer, yaşanan hareketliliğin 2011-2012 dönemindeki sismik aktiviteye benzediğini, o süreçte 14 ay süren hareketliliğin herhangi bir volkanik patlama olmadan sona erdiğini belirtti. Şu anki verilere göre endişe verici bir durum bulunmadığını ifade eden uzmanlar, bölgenin sıkı gözetim altında tutulduğunu vurguladı.Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Santorini Yanardağı'nda gözlemlenen sismik aktivitelerdeki artışı değerlendirmek amacıyla toplandı. Bakan Vassilis Kikilias başkanlığında yapılan toplantıda, bölgedeki benzersiz jeolojik koşullar dikkate alınarak alınması gereken önlemler tartışıldı.Öte yandan, Santorini Adası'nın özel jeolojik, jeomorfolojik ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak sivil koruma mekanizmasının Ada'da hazır edilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.En so M.Ö. 1600'lü yıllarda büyük bir volkanik patlama gerçekleşmiştiEge Denizi’nde, Yunanistan’ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan volkanik ada Santorini’de en son M.Ö. 1600 yıllarında büyük bir volkanik patlama gerçekleşmişti. Bu patlama sonrası adanın yaklaşık 73 kilometrekarelik bölümü su altında kalmıştı. Santorini’den teknelerle ulaşılan ve bu patlama sonucu ayrışarak şekillenen Santorini Kalderası, siyah volkanik kayalarıyla turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan volkanik yer şekline "kaldera" adı veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/filipinlerde-kanlaon-yanardagi-patlamasi-87-bin-kisi-tahliye-edilecek-1091357931.html
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santorini yanardağı, sismik hareketlilik, volkanik aktivite, yunanistan, kameni fay hattı, santorini kalderası, volkanik risk, deprem izleme, sivil koruma, vassilis kikilias
santorini yanardağı, sismik hareketlilik, volkanik aktivite, yunanistan, kameni fay hattı, santorini kalderası, volkanik risk, deprem izleme, sivil koruma, vassilis kikilias

Santorini Yanardağı'nda sismik hareketlilikte artış tespit edildi: Bilim insanları incelemeye aldı

16:32 30.01.2025
© Sputnik / Alex Vitvitsky / Multimedya arşivine gidinDünyanın en güzel adaları
Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Sputnik / Alex Vitvitsky
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Yunanistan'da yetkililer ve uzmanlar, Santorini Kalderası'ndaki artan sismik-volkanik hareketlilik üzerine acil bir toplantı düzenledi. Yetkililer, mevcut durumun yakından izlendiğini ve herhangi bir endişe kaynağı olmadığını belirtti.
Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi'nin verilerine göre, Santorini Kalderası'nın kuzeyinde, Kameni merkez fay hattında belirgin bir hareketlilik tespit edildi. Komite, bölgedeki sismik hareketleri sürekli izleyerek verileri analiz etmeye ve olası önleyici tedbirleri güncellemeye devam ediyor.
Yetkililer, yaşanan hareketliliğin 2011-2012 dönemindeki sismik aktiviteye benzediğini, o süreçte 14 ay süren hareketliliğin herhangi bir volkanik patlama olmadan sona erdiğini belirtti. Şu anki verilere göre endişe verici bir durum bulunmadığını ifade eden uzmanlar, bölgenin sıkı gözetim altında tutulduğunu vurguladı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Santorini Yanardağı'nda gözlemlenen sismik aktivitelerdeki artışı değerlendirmek amacıyla toplandı. Bakan Vassilis Kikilias başkanlığında yapılan toplantıda, bölgedeki benzersiz jeolojik koşullar dikkate alınarak alınması gereken önlemler tartışıldı.
Öte yandan, Santorini Adası'nın özel jeolojik, jeomorfolojik ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak sivil koruma mekanizmasının Ada'da hazır edilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

En so M.Ö. 1600'lü yıllarda büyük bir volkanik patlama gerçekleşmişti

Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan volkanik ada Santorini’de en son M.Ö. 1600 yıllarında büyük bir volkanik patlama gerçekleşmişti. Bu patlama sonrası adanın yaklaşık 73 kilometrekarelik bölümü su altında kalmıştı.
Santorini’den teknelerle ulaşılan ve bu patlama sonucu ayrışarak şekillenen Santorini Kalderası, siyah volkanik kayalarıyla turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan volkanik yer şekline "kaldera" adı veriliyor.
Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından yaklaşık 87 bin kişi tahliye ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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