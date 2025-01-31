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‘Ukrayna depolama tesislerindeki kritik seviye nedeniyle gaz ithalatına başladı’
‘Ukrayna depolama tesislerindeki kritik seviye nedeniyle gaz ithalatına başladı’
Sputnik Türkiye
Forbes, Ukrayna'nın ulusal doğalgaz şirketi Naftogaz’ın depolardaki kritik yakıt seviyesi nedeniyle gaz ithalatına başladığını aktardı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Forbes Ukrayna'nın haberine göre Naftogaz, depolama tesislerindeki kritik yakıt seviyesi nedeniyle gaz ithal etmeye başladı.Heberde, “Naftogaz gaz ithal etmeye başladı. Şimdilik 100 milyon metreküp gibi küçük bir miktar ithal edildi, ancak kışı kesintisiz atlatmak için on kat daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir” ifadelerine yer verildi.Ocak 2025 itibariyle Ukrayna gaz rezervuarlarında 8 milyar metreküp gibi oldukça düşük miktarda yakıt kaldığı, bunun da geçen yılki rakamdan yüzde 24 daha düşük olduğu belirtilen haberde, bunun 4.5 milyar metreküpünün tampon gazı olduğu ve dışarı pompalanması halinde yakıt depolama tesisinin devre dışı kalacağı kaydedildi.Soğukların başlaması durumunda Ukrayna'nın mavi yakıt tüketimine kısıtlamalar getirmek ve ithalatı arttırmak zorunda kalacağı, ülkenin bu ısıtma sezonunu güvenle geçirmek için ek bir milyar metreküp yakıta ihtiyaç duyacağı vurgulandı.Forbes’a konuşan kaynaklar, Kiev'in gaz ithal etme kabiliyetinin sınırlı olduğunu, ülkenin stoklara en fazla 70 milyon metreküp pompalayabileceğini, bunun 42 milyonunun Slovakya üzerinden, geri kalanının ise Macaristan ve Polonya'dan temin edilebileceğini söyledi.Ağustos 2024'te Naftogaz’ın o zamanki başkanı Aleksey Çernişov, Ukrayna'nın depolama tesislerini yeterince doldurduğu ve kendi yakıt üretimini arttırdığı için bu ısıtma sezonunda gaz ithal etmeyi planlamadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/macaristan-ak-sozunu-tutmazsa-rusyaya-yonelik-yaptirim-kararini-veto-edecegiz-1093234889.html
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ukrayna, naftogaz, forbes, kiev, polonya, macaristan, slovakya, doğalgaz

‘Ukrayna depolama tesislerindeki kritik seviye nedeniyle gaz ithalatına başladı’

21:11 31.01.2025
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVUkrayna Rusya Bulgaristan doğalgaz
Ukrayna Rusya Bulgaristan doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Forbes, Ukrayna'nın ulusal doğalgaz şirketi Naftogaz’ın depolardaki kritik yakıt seviyesi nedeniyle gaz ithalatına başladığını aktardı.
Forbes Ukrayna'nın haberine göre Naftogaz, depolama tesislerindeki kritik yakıt seviyesi nedeniyle gaz ithal etmeye başladı.
Heberde, “Naftogaz gaz ithal etmeye başladı. Şimdilik 100 milyon metreküp gibi küçük bir miktar ithal edildi, ancak kışı kesintisiz atlatmak için on kat daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir” ifadelerine yer verildi.
Ocak 2025 itibariyle Ukrayna gaz rezervuarlarında 8 milyar metreküp gibi oldukça düşük miktarda yakıt kaldığı, bunun da geçen yılki rakamdan yüzde 24 daha düşük olduğu belirtilen haberde, bunun 4.5 milyar metreküpünün tampon gazı olduğu ve dışarı pompalanması halinde yakıt depolama tesisinin devre dışı kalacağı kaydedildi.
Soğukların başlaması durumunda Ukrayna'nın mavi yakıt tüketimine kısıtlamalar getirmek ve ithalatı arttırmak zorunda kalacağı, ülkenin bu ısıtma sezonunu güvenle geçirmek için ek bir milyar metreküp yakıta ihtiyaç duyacağı vurgulandı.
Forbes’a konuşan kaynaklar, Kiev'in gaz ithal etme kabiliyetinin sınırlı olduğunu, ülkenin stoklara en fazla 70 milyon metreküp pompalayabileceğini, bunun 42 milyonunun Slovakya üzerinden, geri kalanının ise Macaristan ve Polonya'dan temin edilebileceğini söyledi.
Ağustos 2024'te Naftogaz’ın o zamanki başkanı Aleksey Çernişov, Ukrayna'nın depolama tesislerini yeterince doldurduğu ve kendi yakıt üretimini arttırdığı için bu ısıtma sezonunda gaz ithal etmeyi planlamadığını ifade etmişti.
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