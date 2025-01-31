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Macaristan: AK sözünü tutmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım kararını veto edeceğiz
Macaristan: AK sözünü tutmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım kararını veto edeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu’nun (AK) enerji güvenliği ile ilgili verdiği sözü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Macar Kossuth radyosuna konuşan Başbakanı Viktor Orban, “Yaptırımlar konusunda her altı ayda bir karar almak zorundayız. Eğer (Avrupa Komisyonu'nun verdiği garantiler) yerine getirilmezse, yaptırımları kaldırmayı konuşmaya başlamakla kalmayız, onları iptal ederiz. Yani Avrupa Komisyonu, üzerinde mutabık kaldığımız hususları yerine getirmezse, yaptırımlar sona erer” ifadesini kullandı.Orban, Avrupa Komisyonu ile varılan anlaşmanın ana maddesinin, Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler olduğunu kaydetti.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Avrupa Komisyonu'ndan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Szijjártó, Avrupa Komisyonu’nun, Rusya'dan AB üyesi ülkelere hammadde taşıyan gaz ve petrol boru hatlarını koruma altına almayı taahhüt ettiğini ve ayrıca Ukrayna'dan AB'ye petrol transitine devam etmesinin garantilerini talep ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ukraynali-militanlar-rus-koyunde-22-sivili-oldurdu-1093228393.html
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macaristan, viktor orban, avrupa komisyonu, rusya, yaptırım, enerji güvenliği, doğalgaz, petrol
macaristan, viktor orban, avrupa komisyonu, rusya, yaptırım, enerji güvenliği, doğalgaz, petrol

Macaristan: AK sözünü tutmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım kararını veto edeceğiz

11:43 31.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu’nun (AK) enerji güvenliği ile ilgili verdiği sözü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını veto edeceklerini belirtti.
Macar Kossuth radyosuna konuşan Başbakanı Viktor Orban, “Yaptırımlar konusunda her altı ayda bir karar almak zorundayız. Eğer (Avrupa Komisyonu'nun verdiği garantiler) yerine getirilmezse, yaptırımları kaldırmayı konuşmaya başlamakla kalmayız, onları iptal ederiz. Yani Avrupa Komisyonu, üzerinde mutabık kaldığımız hususları yerine getirmezse, yaptırımlar sona erer” ifadesini kullandı.
Orban, Avrupa Komisyonu ile varılan anlaşmanın ana maddesinin, Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler olduğunu kaydetti.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Avrupa Komisyonu'ndan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Szijjártó, Avrupa Komisyonu’nun, Rusya'dan AB üyesi ülkelere hammadde taşıyan gaz ve petrol boru hatlarını koruma altına almayı taahhüt ettiğini ve ayrıca Ukrayna'dan AB'ye petrol transitine devam etmesinin garantilerini talep ettiğini belirtti.
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