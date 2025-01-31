https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/macaristan-ak-sozunu-tutmazsa-rusyaya-yonelik-yaptirim-kararini-veto-edecegiz-1093234889.html
Macaristan: AK sözünü tutmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım kararını veto edeceğiz
Macaristan: AK sözünü tutmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım kararını veto edeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu’nun (AK) enerji güvenliği ile ilgili verdiği sözü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T11:43+0300
2025-01-31T11:43+0300
2025-01-31T11:39+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa komisyonu
rusya
yaptırım
enerji güvenliği
doğalgaz
petrol
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Macar Kossuth radyosuna konuşan Başbakanı Viktor Orban, “Yaptırımlar konusunda her altı ayda bir karar almak zorundayız. Eğer (Avrupa Komisyonu'nun verdiği garantiler) yerine getirilmezse, yaptırımları kaldırmayı konuşmaya başlamakla kalmayız, onları iptal ederiz. Yani Avrupa Komisyonu, üzerinde mutabık kaldığımız hususları yerine getirmezse, yaptırımlar sona erer” ifadesini kullandı.Orban, Avrupa Komisyonu ile varılan anlaşmanın ana maddesinin, Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler olduğunu kaydetti.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Avrupa Komisyonu'ndan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Szijjártó, Avrupa Komisyonu’nun, Rusya'dan AB üyesi ülkelere hammadde taşıyan gaz ve petrol boru hatlarını koruma altına almayı taahhüt ettiğini ve ayrıca Ukrayna'dan AB'ye petrol transitine devam etmesinin garantilerini talep ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ukraynali-militanlar-rus-koyunde-22-sivili-oldurdu-1093228393.html
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macaristan, viktor orban, avrupa komisyonu, rusya, yaptırım, enerji güvenliği, doğalgaz, petrol
macaristan, viktor orban, avrupa komisyonu, rusya, yaptırım, enerji güvenliği, doğalgaz, petrol
Macaristan: AK sözünü tutmazsa Rusya’ya yönelik yaptırım kararını veto edeceğiz
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu’nun (AK) enerji güvenliği ile ilgili verdiği sözü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını veto edeceklerini belirtti.
Macar Kossuth radyosuna konuşan Başbakanı Viktor Orban, “Yaptırımlar konusunda her altı ayda bir karar almak zorundayız. Eğer (Avrupa Komisyonu'nun verdiği garantiler) yerine getirilmezse, yaptırımları kaldırmayı konuşmaya başlamakla kalmayız, onları iptal ederiz. Yani Avrupa Komisyonu, üzerinde mutabık kaldığımız hususları yerine getirmezse, yaptırımlar sona erer” ifadesini kullandı.
Orban, Avrupa Komisyonu ile varılan anlaşmanın ana maddesinin, Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler olduğunu kaydetti.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Avrupa Komisyonu'ndan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Szijjártó, Avrupa Komisyonu’nun, Rusya'dan AB üyesi ülkelere hammadde taşıyan gaz ve petrol boru hatlarını koruma altına almayı taahhüt ettiğini ve ayrıca Ukrayna'dan AB'ye petrol transitine devam etmesinin garantilerini talep ettiğini belirtti.