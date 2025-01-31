https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/uefa-avrupa-ligi-play-off-turu-kura-cekimi-hangi-kanalda-saat-kacta-1093218836.html

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli olurken, Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T00:06+0300

2025-01-31T00:06+0300

2025-01-31T00:06+0300

spor

avrupa

uefa avrupa ligi

kura

kura çekimi

uefa avrupa ligi kura çekimi

play-off

finansal fair play (ffp)

galatasaray

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e9a3856fa50fa4c77703515e32289c8.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yarın düzenlenecek törenle çekilecek.UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Play-off turu ise 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Avrupa Ligi takvimi şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, uefa avrupa ligi, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, play-off, finansal fair play (ffp) , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş