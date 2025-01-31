https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/uefa-avrupa-ligi-play-off-turu-kura-cekimi-hangi-kanalda-saat-kacta-1093218836.html
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli olurken, Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T00:06+0300
2025-01-31T00:06+0300
2025-01-31T00:06+0300
spor
avrupa
uefa avrupa ligi
kura
kura çekimi
uefa avrupa ligi kura çekimi
play-off
finansal fair play (ffp)
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e9a3856fa50fa4c77703515e32289c8.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yarın düzenlenecek törenle çekilecek.UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Play-off turu ise 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Avrupa Ligi takvimi şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fea6ecc09417e2d0ca815b4f05ea9e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, uefa avrupa ligi, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, play-off, finansal fair play (ffp) , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
avrupa, uefa avrupa ligi, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, play-off, finansal fair play (ffp) , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli olurken, Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise oynanacak maçların ardından play-off kura çekiminde yer alıp almayacakları belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yarın düzenlenecek törenle çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Play-off turu ise 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
Avrupa Ligi takvimi şu şekilde:
Play-off turu:
13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu:
6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller:
10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller:
1 ve 8 Mayıs 2025