UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/uefa-avrupa-ligi-play-off-turu-kura-cekimi-hangi-kanalda-saat-kacta-1093218836.html
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli olurken, Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T00:06+0300
2025-01-31T00:06+0300
spor
avrupa
uefa avrupa ligi
kura
kura çekimi
uefa avrupa ligi kura çekimi
play-off
finansal fair play (ffp)
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e9a3856fa50fa4c77703515e32289c8.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yarın düzenlenecek törenle çekilecek.UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Play-off turu ise 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Avrupa Ligi takvimi şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fea6ecc09417e2d0ca815b4f05ea9e54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, uefa avrupa ligi, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, play-off, finansal fair play (ffp) , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
avrupa, uefa avrupa ligi, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, play-off, finansal fair play (ffp) , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?

00:06 31.01.2025
© AAUEFA Avrupa Ligi, kura
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli olurken, Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise oynanacak maçların ardından play-off kura çekiminde yer alıp almayacakları belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yarın düzenlenecek törenle çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Play-off turu ise 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

Avrupa Ligi takvimi şu şekilde:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
SPOR
Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Dün, 17:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала