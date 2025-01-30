https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html

Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T17:14+0300

2025-01-30T17:14+0300

2025-01-30T17:14+0300

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor.UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan mücadele, Johan Cruyff Arena’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bu önemli karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenirken, dördüncü hakem olarak Guillermo Cuadra görev yapacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande bulunacak ve ona Alejandro Hernandez eşlik edecek.Galatasaray Ajax maçı ilk 11’leri kim?Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, AkpomGalatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/galatasaray-hakim-ziyech-ile-yollarini-ayirdi-fasli-yildizin-yeni-adresi-merak-konusu-oldu-1093181218.html

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