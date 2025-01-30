https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html
Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T17:14+0300
2025-01-30T17:14+0300
2025-01-30T17:14+0300
spor
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092915785_0:245:2978:1921_1920x0_80_0_0_07b8342dc5d479f75f6ab9eea14b2e0f.jpg
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor.UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan mücadele, Johan Cruyff Arena’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bu önemli karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenirken, dördüncü hakem olarak Guillermo Cuadra görev yapacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande bulunacak ve ona Alejandro Hernandez eşlik edecek.Galatasaray Ajax maçı ilk 11’leri kim?Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, AkpomGalatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/galatasaray-hakim-ziyech-ile-yollarini-ayirdi-fasli-yildizin-yeni-adresi-merak-konusu-oldu-1093181218.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092915785_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_d42510cde42127fc95c4b1dcb1b81dda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa ligi, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, trt, trt 1, trt spor
avrupa ligi, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, trt, trt 1, trt spor
Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan mücadele, Johan Cruyff Arena’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu önemli karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenirken, dördüncü hakem olarak Guillermo Cuadra görev yapacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande bulunacak ve ona Alejandro Hernandez eşlik edecek.
Galatasaray Ajax maçı ilk 11’leri kim?
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Akpom
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen