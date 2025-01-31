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Rusya Dışişleri: Avrupalı politikacıların ‘Sigma Boy’ ile ilgili sözleri delilik
Rusya Dışişleri: Avrupalı politikacıların ‘Sigma Boy’ ile ilgili sözleri delilik
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupalı siyasetçilerin, tüm dünyada bir anda akım haline gelen Rus ‘Sigma Boy’ adlı şarkıyı Rusya propagandası... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T15:01+0300
2025-01-31T15:01+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl’in Rusya’nın propaganda aracı olarak nitelendirdiği ‘Sigma Boy’ adlı şarkının yasaklanması çağrısını değerlendirdi.Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Bu artık klinik Rus düşmanlığı. Sadece bir tek Rus düşmanlığı var ve bunun aşamaları da var. Bu klinik” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Sigma Boy’ şarkısı, Ekim 2024’te çıktı. 11 yaşındaki Svetlana Chertischeva (Betsy) ve 12 yaşındaki Maria Yankovskaya tarafından seslendirilen şarkı, önce çocuklar arasında popüler hale geldi, ardından yetişkinler arasında da ilgi gördü. TikTok, Instagram ve YouTube’da 63 milyondan fazla izlenme alan ‘Sigma Boy’, Ocak ayının başında Billboard’un Hot Dance/Pop Songs listesinde 7. sıraya yükseldi.Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl, Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şarkının tehlikelerine dikkat çekerek “Rusya’nın sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinde nüfuz kurma girişimlerinden biri” olduğunu iddia etmişti.Şarkının yapımcısı ve şarkıcı çocuklardan birinin annesi, şarkının oluşturulmasında hiçbir gizli alt metin kullanılmadığını, bestenin siyasetin dışında kaldığını dile getirmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/macaristan-ak-sozunu-tutmazsa-rusyaya-yonelik-yaptirim-kararini-veto-edecegiz-1093234889.html
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Rusya Dışişleri: Avrupalı politikacıların ‘Sigma Boy’ ile ilgili sözleri delilik
15:01 31.01.2025 (güncellendi: 15:03 31.01.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupalı siyasetçilerin, tüm dünyada bir anda akım haline gelen Rus ‘Sigma Boy’ adlı şarkıyı Rusya propagandası olarak suçlayan açıklamalarını ‘delilik’ ve ‘klinik Rus düşmanlığı’ olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl’in Rusya’nın propaganda aracı olarak nitelendirdiği ‘Sigma Boy’ adlı şarkının yasaklanması çağrısını değerlendirdi.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Bu artık klinik Rus düşmanlığı. Sadece bir tek Rus düşmanlığı var ve bunun aşamaları da var. Bu klinik” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ne bileyim, kahverengi ayıları yasaklayabilirsiniz. Güneşin, Rusya’ya ışık tutan kısmını çıkarabilirsiniz ve onu da yasaklamaya çalışabilirsiniz. Dünya okyanuslarında bir aşamada Rusya'nın kıyılarına dokunduğu için suyu cezalandırabilirsiniz. Bu delilik kategorisinden bir şey.
‘Sigma Boy’ şarkısı, Ekim 2024’te çıktı. 11 yaşındaki Svetlana Chertischeva (Betsy) ve 12 yaşındaki Maria Yankovskaya tarafından seslendirilen şarkı, önce çocuklar arasında popüler hale geldi, ardından yetişkinler arasında da ilgi gördü. TikTok, Instagram ve YouTube’da 63 milyondan fazla izlenme alan ‘Sigma Boy’, Ocak ayının başında Billboard’un Hot Dance/Pop Songs listesinde 7. sıraya yükseldi.
Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl
, Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şarkının tehlikelerine dikkat çekerek “Rusya’nın sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinde nüfuz kurma girişimlerinden biri” olduğunu iddia etmişti
.
Şarkının yapımcısı ve şarkıcı çocuklardan birinin annesi, şarkının oluşturulmasında hiçbir gizli alt metin kullanılmadığını, bestenin siyasetin dışında kaldığını dile getirmişlerdi.