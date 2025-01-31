https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rusya-disisleri-avrupali-politikacilarin-sigma-boy-ile-ilgili-sozleri-delilik-1093242703.html

Rusya Dışişleri: Avrupalı politikacıların ‘Sigma Boy’ ile ilgili sözleri delilik

Rusya Dışişleri: Avrupalı politikacıların ‘Sigma Boy’ ile ilgili sözleri delilik

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupalı siyasetçilerin, tüm dünyada bir anda akım haline gelen Rus ‘Sigma Boy’ adlı şarkıyı Rusya propagandası... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T15:01+0300

2025-01-31T15:01+0300

2025-01-31T15:03+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

almanya

müzik

şarkı

propaganda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083837419_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_0e08aacf686a8e501246dd649dd28f12.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl’in Rusya’nın propaganda aracı olarak nitelendirdiği ‘Sigma Boy’ adlı şarkının yasaklanması çağrısını değerlendirdi.Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Bu artık klinik Rus düşmanlığı. Sadece bir tek Rus düşmanlığı var ve bunun aşamaları da var. Bu klinik” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Sigma Boy’ şarkısı, Ekim 2024’te çıktı. 11 yaşındaki Svetlana Chertischeva (Betsy) ve 12 yaşındaki Maria Yankovskaya tarafından seslendirilen şarkı, önce çocuklar arasında popüler hale geldi, ardından yetişkinler arasında da ilgi gördü. TikTok, Instagram ve YouTube’da 63 milyondan fazla izlenme alan ‘Sigma Boy’, Ocak ayının başında Billboard’un Hot Dance/Pop Songs listesinde 7. sıraya yükseldi.Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl, Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şarkının tehlikelerine dikkat çekerek “Rusya’nın sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinde nüfuz kurma girişimlerinden biri” olduğunu iddia etmişti.Şarkının yapımcısı ve şarkıcı çocuklardan birinin annesi, şarkının oluşturulmasında hiçbir gizli alt metin kullanılmadığını, bestenin siyasetin dışında kaldığını dile getirmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/macaristan-ak-sozunu-tutmazsa-rusyaya-yonelik-yaptirim-kararini-veto-edecegiz-1093234889.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, müzik, şarkı, propaganda