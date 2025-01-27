https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/alman-vekil-11-yasinda-iki-kiz-cocugunun-yaptigi-populer-sosyal-medya-sarkisina-rus-propagandasi-1093091294.html

Alman vekil, 11 yaşında iki kız çocuğunun yaptığı popüler sosyal medya şarkısına 'Rus propagandası' dedi

Alman vekil, 11 yaşında iki kız çocuğunun yaptığı popüler sosyal medya şarkısına 'Rus propagandası' dedi

Sputnik Türkiye

Almanya'da bir milletvekili, 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yaptığı 'Sigma Boy' adlı şarkıya Rusya propagandası diyerek yasaklanmasını istedi. Hiçbir... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T13:49+0300

2025-01-27T13:49+0300

2025-01-27T14:01+0300

dünya

rusya

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Yakın zamanda 11 yaşlarındaki iki Rus kız tarafından çıkarılan Sigma Boy adlı dans müziği, tüm dünyada bir anda akım haline geldi. Buna karşın Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl tarafından Rusya’nın propaganda aracı olarak tanımlamaya çalıştı. Hamburglu öğretmen kökenli siyasetçi Riehl, Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şarkının tehlikelerine dikkat çekti. Riehl, “Sigma Boy’ adlı şarkı, sosyal medyada yaygın bir Rus motifi olup, gençlere ataerkil ve Rus yanlısı dünya görüşlerini aşılamaktadır” dedi. Şarkının özellikle gençler arasında popüler olduğuna dikkat çeken Riehl, bunun “Rusya’nın sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinde nüfuz kurma girişimlerinden biri” olduğunu iddia etti.Tüm bunlar yeterince anlamsız değilmiş gibi Ukrayna Kültür Bakanı ile görüştüğünü belirten Riehl, kültürel mirasın sadece tarih kitaplarından ve müzelerden ibaret olmadığını, dil, müzik ve güncel Ukraynalı etkileyicilerin de bu mirasın bir parçası olduğunu söyledi. Şarkıda en ufak bir politik gönderme bulunmuyorAncak ‘Sigma Boy’ şarkısının sözleri incelendiğinde, herhangi bir siyasi mesaj ya da Rusya yanlısı söylem dahi bulunmuyor. Şarkı, bir genç kızın hoşlandığı bir çocuğa karşı hissettiklerini anlatıyor. Sözler, romantik bir ilişki üzerine kurulu basit bir hikaye içeriyor ve politik bir bağlam taşımıyor.Şarkı, 11 yaşındaki Svetlana Chertischeva (Betsy) ve 12 yaşındaki Maria Yankovskaya tarafından seslendirildi. Kasım ayında yayımlanan şarkı, önce çocuklar arasında popüler hale geldi, ardından yetişkinler arasında da ilgi gördü. Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan şarkı, TikTok, Instagram ve YouTube’da 63 milyondan fazla izlenme aldı. Ocak ayının başında Billboard’un Hot Dance/Pop Songs listesinde 7. sıraya yükseldi.Şarkının bir kısmının çevirisi ise şöyle: Dalga konusu oldu Riehl’in açıklamaları, çevrimiçi ortamda tartışmalara yol açtı. Instagram’daki yorumları kapalı olan milletvekilinin konuşması X platformunda alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar Riehl’i 'aptal' ve 'aşırı duyarlı bir loser' olarak nitelendirirken, konuşmasını 'palyaço şovu' olarak adlandırdı. Bir kullanıcı ise Alman politikacıların, 'çocukları öldüren göçmenler' gibi Almanya’daki olaylara odaklanması gerektiğini savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-auschwitzdeki-katliama-iliskin-yeni-belgeleri-yayinladi-1093084948.html

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