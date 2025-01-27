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Alman vekil, 11 yaşında iki kız çocuğunun yaptığı popüler sosyal medya şarkısına 'Rus propagandası' dedi
Alman vekil, 11 yaşında iki kız çocuğunun yaptığı popüler sosyal medya şarkısına 'Rus propagandası' dedi
Sputnik Türkiye
Almanya'da bir milletvekili, 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yaptığı 'Sigma Boy' adlı şarkıya Rusya propagandası diyerek yasaklanmasını istedi. Hiçbir... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:49+0300
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Yakın zamanda 11 yaşlarındaki iki Rus kız tarafından çıkarılan Sigma Boy adlı dans müziği, tüm dünyada bir anda akım haline geldi. Buna karşın Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl tarafından Rusya’nın propaganda aracı olarak tanımlamaya çalıştı. Hamburglu öğretmen kökenli siyasetçi Riehl, Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şarkının tehlikelerine dikkat çekti. Riehl, “Sigma Boy’ adlı şarkı, sosyal medyada yaygın bir Rus motifi olup, gençlere ataerkil ve Rus yanlısı dünya görüşlerini aşılamaktadır” dedi. Şarkının özellikle gençler arasında popüler olduğuna dikkat çeken Riehl, bunun “Rusya’nın sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinde nüfuz kurma girişimlerinden biri” olduğunu iddia etti.Tüm bunlar yeterince anlamsız değilmiş gibi Ukrayna Kültür Bakanı ile görüştüğünü belirten Riehl, kültürel mirasın sadece tarih kitaplarından ve müzelerden ibaret olmadığını, dil, müzik ve güncel Ukraynalı etkileyicilerin de bu mirasın bir parçası olduğunu söyledi. Şarkıda en ufak bir politik gönderme bulunmuyorAncak ‘Sigma Boy’ şarkısının sözleri incelendiğinde, herhangi bir siyasi mesaj ya da Rusya yanlısı söylem dahi bulunmuyor. Şarkı, bir genç kızın hoşlandığı bir çocuğa karşı hissettiklerini anlatıyor. Sözler, romantik bir ilişki üzerine kurulu basit bir hikaye içeriyor ve politik bir bağlam taşımıyor.Şarkı, 11 yaşındaki Svetlana Chertischeva (Betsy) ve 12 yaşındaki Maria Yankovskaya tarafından seslendirildi. Kasım ayında yayımlanan şarkı, önce çocuklar arasında popüler hale geldi, ardından yetişkinler arasında da ilgi gördü. Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan şarkı, TikTok, Instagram ve YouTube’da 63 milyondan fazla izlenme aldı. Ocak ayının başında Billboard’un Hot Dance/Pop Songs listesinde 7. sıraya yükseldi.Şarkının bir kısmının çevirisi ise şöyle: Dalga konusu oldu Riehl’in açıklamaları, çevrimiçi ortamda tartışmalara yol açtı. Instagram’daki yorumları kapalı olan milletvekilinin konuşması X platformunda alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar Riehl’i 'aptal' ve 'aşırı duyarlı bir loser' olarak nitelendirirken, konuşmasını 'palyaço şovu' olarak adlandırdı. Bir kullanıcı ise Alman politikacıların, 'çocukları öldüren göçmenler' gibi Almanya’daki olaylara odaklanması gerektiğini savundu.
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Alman vekil, 11 yaşında iki kız çocuğunun yaptığı popüler sosyal medya şarkısına 'Rus propagandası' dedi

13:49 27.01.2025 (güncellendi: 14:01 27.01.2025)
Sigma Boy
Sigma Boy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Almanya'da bir milletvekili, 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yaptığı 'Sigma Boy' adlı şarkıya Rusya propagandası diyerek yasaklanmasını istedi. Hiçbir politik anlam bulunmayan şarkıya yönelik yasak talebine karşı sosyal medyada vekile tepki yağdı.
Yakın zamanda 11 yaşlarındaki iki Rus kız tarafından çıkarılan Sigma Boy adlı dans müziği, tüm dünyada bir anda akım haline geldi. Buna karşın Almanya’nın Volt partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nela Riehl tarafından Rusya’nın propaganda aracı olarak tanımlamaya çalıştı.
Hamburglu öğretmen kökenli siyasetçi Riehl, Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şarkının tehlikelerine dikkat çekti. Riehl, “Sigma Boy’ adlı şarkı, sosyal medyada yaygın bir Rus motifi olup, gençlere ataerkil ve Rus yanlısı dünya görüşlerini aşılamaktadır” dedi. Şarkının özellikle gençler arasında popüler olduğuna dikkat çeken Riehl, bunun “Rusya’nın sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinde nüfuz kurma girişimlerinden biri” olduğunu iddia etti.
Tüm bunlar yeterince anlamsız değilmiş gibi Ukrayna Kültür Bakanı ile görüştüğünü belirten Riehl, kültürel mirasın sadece tarih kitaplarından ve müzelerden ibaret olmadığını, dil, müzik ve güncel Ukraynalı etkileyicilerin de bu mirasın bir parçası olduğunu söyledi.

Şarkıda en ufak bir politik gönderme bulunmuyor

Ancak ‘Sigma Boy’ şarkısının sözleri incelendiğinde, herhangi bir siyasi mesaj ya da Rusya yanlısı söylem dahi bulunmuyor. Şarkı, bir genç kızın hoşlandığı bir çocuğa karşı hissettiklerini anlatıyor. Sözler, romantik bir ilişki üzerine kurulu basit bir hikaye içeriyor ve politik bir bağlam taşımıyor.
Şarkı, 11 yaşındaki Svetlana Chertischeva (Betsy) ve 12 yaşındaki Maria Yankovskaya tarafından seslendirildi. Kasım ayında yayımlanan şarkı, önce çocuklar arasında popüler hale geldi, ardından yetişkinler arasında da ilgi gördü.
Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan şarkı, TikTok, Instagram ve YouTube’da 63 milyondan fazla izlenme aldı.
Ocak ayının başında Billboard’un Hot Dance/Pop Songs listesinde 7. sıraya yükseldi.
Şarkının bir kısmının çevirisi ise şöyle:

Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy

Her kız seninle dans etmek istiyor

Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy

Ben çok havalıyım, benimle olmak bir yılını alır

Betsy, Jared, Leto gibi sevgilim, Betsy yaz sıcağı gibi

Tatlı çocuk zıplayıp yanacak

Bentley’ime bin, Güzellik Kutuma bin

Sigma Çocuğumsun ama gözyaşlarını istiyorum, anladın mı?

Dalga konusu oldu

Riehl’in açıklamaları, çevrimiçi ortamda tartışmalara yol açtı. Instagram’daki yorumları kapalı olan milletvekilinin konuşması X platformunda alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar Riehl’i 'aptal' ve 'aşırı duyarlı bir loser' olarak nitelendirirken, konuşmasını 'palyaço şovu' olarak adlandırdı.
Bir kullanıcı ise Alman politikacıların, 'çocukları öldüren göçmenler' gibi Almanya’daki olaylara odaklanması gerektiğini savundu.
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