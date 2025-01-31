https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-vekil-shagosev-dumanin-eski-abd-yonetiminin-suclarinin-sorusturulmasi-talebi-onemli-bir-emsal-1093220360.html

Rus vekil Şhagoşev: Duma’nın eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebi önemli bir emsal oluşturuyor

Rus vekil Şhagoşev: Duma’nın eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebi önemli bir emsal oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, Duma’nın eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T01:23+0300

2025-01-31T01:23+0300

2025-01-31T01:21+0300

dünya

rusya devlet duması

vyaçeslav volodin

joe biden

tucker carlson

abd kongresi

bm

antony blinken

suikast girişimi

vladimir putin

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde Duma’nın, eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimini organize etmeyi görüştüklerine dair bilgilerle ilgili olarak ABD Kongresi ve BM'ye başvuruda bulunarak eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebinin önemli bir emsal oluşturduğunu söyledi.Şhagoşev, “Vyaçeslav Volodin'in girişimi üzerine Duma'nın ABD Kongresi ve BM'ye yaptığı çağrı, yalnızca nükleer bir gücün lideri olan başkanımızı korumak için değil, aynı zamanda onun yaratmakta olduğu yeni küresel güvenlik yapısını korumak için de ciddi bir prosedürdür. Meclis Başkanı, bir önceki ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinin suçlarının soruşturulması talebiyle önemli bir emsal oluşturdu” dedi.Aynı zamanda, Tucker Carlson'ın araştırmacı gazeteciliğine dair kanıt sunmak zorunda olmadığını vurgulayan Şhagoşev, “Yaptığı açıklama, ABD'deki sorumlu yapılar için bir mesajdır. Mesaj yerine ulaşmadı. Bu onların başarısızlığı; hem siyasi hem de mesleki açıdan” ifadelerini kullandı.Daha önce Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Biden ve Blinken'in Putin'e suikast planlandığına dair iddiaların soruşturulması için ABD Kongresi ve BM'ye Duma’nın soruşturma talebini göndermişti.Belgede milletvekilleri, gazeteci Tucker Carlson tarafından yakın zamanda dile getirilen iddiaların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu iddianın tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydederek Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/duma-baskani-volodinden-putine-suikast-iddiasini-arastirma-cagrisi-3-dunya-savasina-yol-acabilirdi-1093161573.html

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rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, joe biden, tucker carlson, abd kongresi, bm, antony blinken, suikast girişimi, vladimir putin, abd, adalbi şhagoşev