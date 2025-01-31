https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-vekil-shagosev-dumanin-eski-abd-yonetiminin-suclarinin-sorusturulmasi-talebi-onemli-bir-emsal-1093220360.html
Rus vekil Şhagoşev: Duma’nın eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebi önemli bir emsal oluşturuyor
Rus vekil Şhagoşev: Duma’nın eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebi önemli bir emsal oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, Duma’nın eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T01:23+0300
2025-01-31T01:23+0300
2025-01-31T01:21+0300
dünya
rusya devlet duması
vyaçeslav volodin
joe biden
tucker carlson
abd kongresi
bm
antony blinken
suikast girişimi
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde Duma’nın, eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimini organize etmeyi görüştüklerine dair bilgilerle ilgili olarak ABD Kongresi ve BM'ye başvuruda bulunarak eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebinin önemli bir emsal oluşturduğunu söyledi.Şhagoşev, “Vyaçeslav Volodin'in girişimi üzerine Duma'nın ABD Kongresi ve BM'ye yaptığı çağrı, yalnızca nükleer bir gücün lideri olan başkanımızı korumak için değil, aynı zamanda onun yaratmakta olduğu yeni küresel güvenlik yapısını korumak için de ciddi bir prosedürdür. Meclis Başkanı, bir önceki ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinin suçlarının soruşturulması talebiyle önemli bir emsal oluşturdu” dedi.Aynı zamanda, Tucker Carlson'ın araştırmacı gazeteciliğine dair kanıt sunmak zorunda olmadığını vurgulayan Şhagoşev, “Yaptığı açıklama, ABD'deki sorumlu yapılar için bir mesajdır. Mesaj yerine ulaşmadı. Bu onların başarısızlığı; hem siyasi hem de mesleki açıdan” ifadelerini kullandı.Daha önce Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Biden ve Blinken'in Putin'e suikast planlandığına dair iddiaların soruşturulması için ABD Kongresi ve BM'ye Duma’nın soruşturma talebini göndermişti.Belgede milletvekilleri, gazeteci Tucker Carlson tarafından yakın zamanda dile getirilen iddiaların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu iddianın tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydederek Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/duma-baskani-volodinden-putine-suikast-iddiasini-arastirma-cagrisi-3-dunya-savasina-yol-acabilirdi-1093161573.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_54b34cc4e2c090f24516805515e7ddf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, joe biden, tucker carlson, abd kongresi, bm, antony blinken, suikast girişimi, vladimir putin, abd, adalbi şhagoşev
rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, joe biden, tucker carlson, abd kongresi, bm, antony blinken, suikast girişimi, vladimir putin, abd, adalbi şhagoşev
Rus vekil Şhagoşev: Duma’nın eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebi önemli bir emsal oluşturuyor
Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, Duma’nın eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiaları ABD Kongresi ve BM'ye taşıma hamlesinin önemli bir emsal oluşturduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde Duma’nın, eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimini organize etmeyi görüştüklerine dair bilgilerle ilgili olarak ABD Kongresi ve BM'ye başvuruda bulunarak eski ABD yönetiminin suçlarının soruşturulması talebinin önemli bir emsal oluşturduğunu söyledi.
Şhagoşev, “Vyaçeslav Volodin'in girişimi üzerine Duma'nın ABD Kongresi ve BM'ye yaptığı çağrı, yalnızca nükleer bir gücün lideri olan başkanımızı korumak için değil, aynı zamanda onun yaratmakta olduğu yeni küresel güvenlik yapısını korumak için de ciddi bir prosedürdür. Meclis Başkanı, bir önceki ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinin suçlarının soruşturulması talebiyle önemli bir emsal oluşturdu” dedi.
Aynı zamanda, Tucker Carlson'ın araştırmacı gazeteciliğine dair kanıt sunmak zorunda olmadığını vurgulayan Şhagoşev, “Yaptığı açıklama, ABD'deki sorumlu yapılar için bir mesajdır. Mesaj yerine ulaşmadı. Bu onların başarısızlığı; hem siyasi hem de mesleki açıdan” ifadelerini kullandı.
Daha önce Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Biden ve Blinken'in Putin'e suikast planlandığına dair iddiaların soruşturulması için ABD Kongresi ve BM'ye Duma’nın soruşturma talebini göndermişti.
Belgede milletvekilleri, gazeteci Tucker Carlson tarafından yakın zamanda dile getirilen iddiaların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor.
ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu iddianın tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydederek Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.