https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/duma-baskani-volodinden-putine-suikast-iddiasini-arastirma-cagrisi-3-dunya-savasina-yol-acabilirdi-1093161573.html

Duma Başkanı Volodin’den ‘Putin’e suikast’ iddiasını araştırma çağrısı: ‘3. Dünya Savaşı’na yol açabilirdi’

Duma Başkanı Volodin’den ‘Putin’e suikast’ iddiasını araştırma çağrısı: ‘3. Dünya Savaşı’na yol açabilirdi’

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, ABD’li gazeteci Carlson’un Biden yönetiminin Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasının tüm... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T11:26+0300

2025-01-29T11:26+0300

2025-01-29T11:32+0300

dünya

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

abd

tucker carlson

joe biden

antony blinken

vladimir putin

suikast

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Bu iddianın, tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydeden Volodin, Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.

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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, tucker carlson, joe biden, antony blinken, vladimir putin, suikast, suikast girişimi, iddia