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Duma Başkanı Volodin’den ‘Putin’e suikast’ iddiasını araştırma çağrısı: ‘3. Dünya Savaşı’na yol açabilirdi’
Duma Başkanı Volodin’den ‘Putin’e suikast’ iddiasını araştırma çağrısı: ‘3. Dünya Savaşı’na yol açabilirdi’
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, ABD’li gazeteci Carlson’un Biden yönetiminin Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasının tüm... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T11:26+0300
2025-01-29T11:26+0300
2025-01-29T11:32+0300
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vyaçeslav volodin
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Bu iddianın, tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydeden Volodin, Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, tucker carlson, joe biden, antony blinken, vladimir putin, suikast, suikast girişimi, iddia
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, tucker carlson, joe biden, antony blinken, vladimir putin, suikast, suikast girişimi, iddia
Duma Başkanı Volodin’den ‘Putin’e suikast’ iddiasını araştırma çağrısı: ‘3. Dünya Savaşı’na yol açabilirdi’
11:26 29.01.2025 (güncellendi: 11:32 29.01.2025)
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, ABD’li gazeteci Carlson’un Biden yönetiminin Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasının tüm titizlikle araştırılması gerektiğini belirterek, “Doğrudan nükleer savaşa giden bir yol” dedi.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
Dün ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Biden yönetiminin ‘Putin'i öldürmeye çalıştığından’ bahsetti. Bunu teklif eden eski ABD Dışişleri Bakanı Blinken’miş. Putin'e yönelik bir suikast girişiminin hazırlanması bile, bunun tartışılması bile bir suç. Küresel güvenlik için ciddi bir tehdit. Doğrudan nükleer savaşa giden bir yol.
Bu iddianın, tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydeden Volodin, Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hepimiz Rusya Federasyonu'na karşı acımasız bir mücadele yürütüldüğünün farkına varmalıyız. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların ve tehditlerin boyutunu anlamalıyız. Bu da sorumluluğumuzu hissetmemiz gerekiyor demek.
ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü
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