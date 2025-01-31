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Rus senatör Kosaçev: NATO, Rusya sınırlarında güçlerini artırmak için Baltık Denizi'nde sabotaj yapabilir
Rus senatör Kosaçev: NATO, Rusya sınırlarında güçlerini artırmak için Baltık Denizi'nde sabotaj yapabilir
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, NATO'nun Rusya'nın deniz sınırlarına yakın bölgelerde güçlerini... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Baltık Denizi'nde Letonya ve İsveç arasındaki bir kabloya zarar verdiği iddiasıyla Rus mürettebatlı Norveç gemisinin alıkonulduğunu Telegram kanalından değerlendiren Kosaçev, Rusya'nın Baltık Denizi'nde sabotaj düzenlemesinin ne jeopolitik ne de askeri açıdan bir çıkarı olmadığını, ancak NATO'nun Rusya'nın deniz sınırlarına yakın bölgelerde güçlerini arttırmak için sabotaj yapmaya ilgi duyabileceğini ifade etti.Kosaçev, “Rusya'nın Baltık'ta sabotaj yapmak gibi jeopolitik bir çıkarı olmadığı gibi askeri bir çıkarı da yok. Bu bize herhangi bir avantaj sağlamaz. Ancak NATO üyelerinin Rusya'yı suçlamak için kendi kendilerini patlattıklarını düşünürsek, bunun ne anlama geldiği hemen ortaya çıkar” ifadelerine yer verdi.NATO'nun deniz sabotajlarına olan ilgisinin amacının, Rusya'nın deniz sınırlarına yakın bölgelerde askeri varlığını arttırmayı meşrulaştırmak olduğuna dikkat çeken Rus senatör, “Amaçları tam olarak, Baltık Denizi'ni NATO'nun iç denizi haline getirmek” ifadesini kullandı.Daha önce Norveç polisi, Baltık Denizi'nde Letonya ve İsveç arasındaki bir kabloya zarar verdiği iddiasıyla Rus mürettebatlı bir Norveç gemisinin alıkonulduğunu bildirmişti.
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Rus senatör Kosaçev: NATO, Rusya sınırlarında güçlerini artırmak için Baltık Denizi'nde sabotaj yapabilir

19:33 31.01.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, NATO'nun Rusya'nın deniz sınırlarına yakın bölgelerde güçlerini arttırmak için Baltık Denizi’nde sabotaj yapabileceğini belirtti.
Baltık Denizi'nde Letonya ve İsveç arasındaki bir kabloya zarar verdiği iddiasıyla Rus mürettebatlı Norveç gemisinin alıkonulduğunu Telegram kanalından değerlendiren Kosaçev, Rusya'nın Baltık Denizi'nde sabotaj düzenlemesinin ne jeopolitik ne de askeri açıdan bir çıkarı olmadığını, ancak NATO'nun Rusya'nın deniz sınırlarına yakın bölgelerde güçlerini arttırmak için sabotaj yapmaya ilgi duyabileceğini ifade etti.
Kosaçev, “Rusya'nın Baltık'ta sabotaj yapmak gibi jeopolitik bir çıkarı olmadığı gibi askeri bir çıkarı da yok. Bu bize herhangi bir avantaj sağlamaz. Ancak NATO üyelerinin Rusya'yı suçlamak için kendi kendilerini patlattıklarını düşünürsek, bunun ne anlama geldiği hemen ortaya çıkar” ifadelerine yer verdi.
NATO'nun deniz sabotajlarına olan ilgisinin amacının, Rusya'nın deniz sınırlarına yakın bölgelerde askeri varlığını arttırmayı meşrulaştırmak olduğuna dikkat çeken Rus senatör, “Amaçları tam olarak, Baltık Denizi'ni NATO'nun iç denizi haline getirmek” ifadesini kullandı.
Daha önce Norveç polisi, Baltık Denizi'nde Letonya ve İsveç arasındaki bir kabloya zarar verdiği iddiasıyla Rus mürettebatlı bir Norveç gemisinin alıkonulduğunu bildirmişti.
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