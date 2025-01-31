https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/hollanda-ukrayna-askerlerinin-f-16larin-bakimi-konusunda-egitimine-katkida-bulunacagiz-1093249276.html
Hollanda: Ukrayna askerlerinin F-16’ların bakımı konusunda eğitimine katkıda bulunacağız
Hollanda: Ukrayna askerlerinin F-16’ların bakımı konusunda eğitimine katkıda bulunacağız
Sputnik Türkiye
Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin F-16 savaş uçaklarının bakımı konusunda eğitilmelerine yardımcı olacaklarını açıkladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T18:13+0300
2025-01-31T18:13+0300
2025-01-31T18:11+0300
dünya
hollanda savunma bakanlığı
hollanda
ukrayna
kiev
f-16
eğitim
romanya
rustem umerov
lahey
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103295/40/1032954084_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ad7b4b3fa03202532084e4c07b6e9d0.jpg
Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın nisan ayına kadar 26 Ukraynalı askeri personelin F-16 savaş uçaklarının bakımını yapmak üzere eğitilmesine yardımcı olacağı belirtildi.Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hollanda Savunma Bakanlığı, F-16 yer mürettebatı komutanları olarak adlandırılacak 26 Ukraynalının eğitimine katkıda bulunacak” denildi.Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans’ın Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'u Lahey'e yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili olarak bilgilendirdiği kaydedildi.Bu uzmanların savaş uçaklarının kalkışından önce ve üsse döndükten sonra bakımlarından sorumlu olacakları, askerlerin eğitiminin hava üssünde gerçekleşeceği ve nisan ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.Eğitimin hangi üste yapılacağı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.Ekim ayında Hollanda Savunma Bakanı, Hollanda’nın söz verdiği 24 adet F-16 savaş uçağının ilk partisini Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı. Hollanda ayrıca Ukraynalı pilotların da eğitildiği Romanya'daki eğitim merkezine 18 adet F-16 savaş uçağı teslim etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abd-disisleri-bakani-rubio-ukrayna-catismasi-muzakereyle-sona-ermeli-trump-bunu-gerceklestirme-1093234786.html
hollanda
ukrayna
kiev
romanya
lahey
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103295/40/1032954084_176:0:3291:2336_1920x0_80_0_0_35e760d182b1f1762d0d7b2f6c8eb998.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hollanda savunma bakanlığı, hollanda, ukrayna, kiev, f-16, eğitim, romanya, rustem umerov, lahey, rusya, nato, sergey lavrov
hollanda savunma bakanlığı, hollanda, ukrayna, kiev, f-16, eğitim, romanya, rustem umerov, lahey, rusya, nato, sergey lavrov
Hollanda: Ukrayna askerlerinin F-16’ların bakımı konusunda eğitimine katkıda bulunacağız
Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin F-16 savaş uçaklarının bakımı konusunda eğitilmelerine yardımcı olacaklarını açıkladı.
Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın nisan ayına kadar 26 Ukraynalı askeri personelin F-16 savaş uçaklarının bakımını yapmak üzere eğitilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hollanda Savunma Bakanlığı, F-16 yer mürettebatı komutanları olarak adlandırılacak 26 Ukraynalının eğitimine katkıda bulunacak” denildi.
Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans’ın Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'u Lahey'e yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili olarak bilgilendirdiği kaydedildi.
Bu uzmanların savaş uçaklarının kalkışından önce ve üsse döndükten sonra bakımlarından sorumlu olacakları, askerlerin eğitiminin hava üssünde gerçekleşeceği ve nisan ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.
Eğitimin hangi üste yapılacağı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Ekim ayında Hollanda Savunma Bakanı, Hollanda’nın söz verdiği 24 adet F-16 savaş uçağının ilk partisini Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı. Hollanda ayrıca Ukraynalı pilotların da eğitildiği Romanya'daki eğitim merkezine 18 adet F-16 savaş uçağı teslim etmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.