https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/muge-anli-ekranlara-getirmisti-6-yil-once-islenen-cinayet-aydinlatildi-1093241750.html

Müge Anlı ekranlara getirmişti: 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Müge Anlı ekranlara getirmişti: 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te altı yıl önce evinde Cengiz Karademir'in öldürülmesiyle ilgili olarak, Karademir'in kızı, eski eşi ve eski eşinin sevgilisi tutuklandı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T14:20+0300

2025-01-31T14:20+0300

2025-01-31T14:20+0300

türkiye

cengiz karademir

müge anlı

gaziantep

istanbul

cinayet

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Gaziantep'te 2019 yılında evinde ölü olarak bulunan Cengiz Karademir'in eski eşinin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Kandemir'in eski eşi, sevgilisi ve kızı tutuklandı. Kandemir'in çocukları geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın programına katılarak babalarının ölümüyle ilgili annelerini ve annelerinin sevgilisini suçlamıştı. Cinayetle ilgili tutuklanan kızı N.K. da programda annesini ve annesinin sevgilisini suçlamış ve itiraflarda bulunmuştu. Eski eşi şüpheleri üzerine çektiGaziantep'te altı yıl önce 48 yaşındaki Cengiz Karademir evinde ölü bulundu. Doğal yollardan öldüğü düşünülen Karademir toprağa verildi. Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Karademir'in boşandığı eşi E.U, evini satıp sevgilisi Ş.A ile Karabük'e taşındı. Bu durumu şüpheli bulan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu.Ekipler, Karademir'in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A'nın ilk ifadelerinde olay anında evde bulunmadıklarını beyan etmesi üzerine yaptıkları teknik çalışmada, 3 şüphelinin olay saatinde evde olduğunu tespit etti.Yeni rapor öldürüldüğünü ortaya çıkardıPolis, bunun üzerine Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar rapor talep etti. Düzenlenen raporda Karademir'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yapılan saha araştırmasında, Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun süre maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, Gaziantep Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonda E.U, Ş.A. ve N.K'yi gözaltına aldı.Kızı cinayeti itiraf ettiÇapraz sorguya alınan şüphelilerden N.K, annesinin sevgilisi olan Ş.A'nın babası Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Müge Anlı'ya çıkıp annelerini suçlamışlardıKarademir'in tutuklanan kızı da dahil beş çocuğu Müge Anlı'nın programına katılarak babalarının cinayete kurban gittiğini iddia etmişti. Babaların ölümüyle ilgili annelerini ve annelerinin sevgilisini suçlayan çocukları babalarının katillerinin bulunmasını istemişti. Programda itiraf etmiştiCengiz Karademir'in kızı N.K., canlı yayında babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti. Cengiz Karademir'in kızı babasının ölümüyle ilgili; "Bana babanın yemeğine uyku ilacı koy dediler, ben de koydum. Sonra babamı yastıkla boğarak öldürdüler" ifadelerini kullanmıştı.

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cengiz karademir, müge anlı, gaziantep, istanbul, cinayet