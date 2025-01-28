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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/narinin-annesi-yuksel-guranin-cezaevi-istegi-sasirtti-yonetim-talebi-degerlendirecek--1093144775.html
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevi isteği şaşırttı: Yönetim talebi değerlendirecek
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevi isteği şaşırttı: Yönetim talebi değerlendirecek
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan anne Yüksel Güran... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cezaevine yerleştirilen Yüksel Güran’ın, okuma yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki kızı Narin Güran’ı öldüren Yüksel Güran, cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ın haberine göre; Cezaevinde tek kişilik bir koğuşta tutuklu bulunan Yüksel Güran, cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulundu. Başvurunun cezaevi yönetimi tarafından değerlendirileceği bildirildi.Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın kızını rüyasında görmek için sık sık uyuduğu öğrenildi. Gerekçeli kararın detaylarında, Narin’in ölümünü bekleyerek onu eve taşıdığı ve süreç boyunca psikolojik olarak zorlandığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-950-sayfalik-gerekceli-karar-aciklandi--1092981256.html
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narin güran, yüksel güran, hapishane, diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır barosu, cezaevi, açık cezaevi, bağcılar, bağcılar belediyesi, okumak
narin güran, yüksel güran, hapishane, diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır barosu, cezaevi, açık cezaevi, bağcılar, bağcılar belediyesi, okumak

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevi isteği şaşırttı: Yönetim talebi değerlendirecek

20:42 28.01.2025
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© X
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan anne Yüksel Güran, cezaevinde okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulundu. Güran’ın cezaevindeki süreçlerinde, kızı Narin’i rüyasında görmek için sık sık uyuduğu da öğrenildi.
Cezaevine yerleştirilen Yüksel Güran’ın, okuma yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki kızı Narin Güran’ı öldüren Yüksel Güran, cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ın haberine göre; Cezaevinde tek kişilik bir koğuşta tutuklu bulunan Yüksel Güran, cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulundu. Başvurunun cezaevi yönetimi tarafından değerlendirileceği bildirildi.
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın kızını rüyasında görmek için sık sık uyuduğu öğrenildi. Gerekçeli kararın detaylarında, Narin’in ölümünü bekleyerek onu eve taşıdığı ve süreç boyunca psikolojik olarak zorlandığı belirtilmişti.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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