https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/narinin-annesi-yuksel-guranin-cezaevi-istegi-sasirtti-yonetim-talebi-degerlendirecek--1093144775.html

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevi isteği şaşırttı: Yönetim talebi değerlendirecek

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevi isteği şaşırttı: Yönetim talebi değerlendirecek

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan anne Yüksel Güran... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T20:42+0300

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Cezaevine yerleştirilen Yüksel Güran’ın, okuma yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki kızı Narin Güran’ı öldüren Yüksel Güran, cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ın haberine göre; Cezaevinde tek kişilik bir koğuşta tutuklu bulunan Yüksel Güran, cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulundu. Başvurunun cezaevi yönetimi tarafından değerlendirileceği bildirildi.Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın kızını rüyasında görmek için sık sık uyuduğu öğrenildi. Gerekçeli kararın detaylarında, Narin’in ölümünü bekleyerek onu eve taşıdığı ve süreç boyunca psikolojik olarak zorlandığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-950-sayfalik-gerekceli-karar-aciklandi--1092981256.html

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