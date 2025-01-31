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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ukraynali-militanlar-rus-koyunde-22-sivili-oldurdu-1093228393.html
Ukraynalı militanlar Rus köyünde 22 sivili öldürdü
Ukraynalı militanlar Rus köyünde 22 sivili öldürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, beş Ukraynalı militanın Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde girdikleri Russkoye Poreçnoye köyünde 22 sivili öldürdükten... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T09:38+0300
2025-01-31T09:35+0300
ukrayna krizi
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rusya soruşturma komitesi
svetlana petrenko
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savaş suçu
sivil ölümü
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Sputnik’e açıklamasında, yapılan inceleme sonucu, Ukraynalı kıdemli asker Yevgeniy Fabrisenko ve Kum, Motil, Provodnik, Hudojnik lakaplı dört Ukraynalı militanın daha 2024 Eylül ayında Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırıda yer aldıklarının tespit edildiğini bildirdi.Fabrisenko’nun Suca ilçesindeki çatışmalar sırasında esir alındığını belirten yetkili, Ukraynalı askerin verdiği ifade sırasında, silah arkadaşlarıyla birlikle işlediği savaş suçlarını itiraf ettiğini aktardı.Petrenko, “28 Eylül - 24 Kasım 2024 döneminde Fabrisenko, Motil, Provodnik ve Hudojnik, Kum lakaplı komutanlarının emirlerine uyarak Russkoye Poreçnoye köyünde 11 erkek ve 3 kadını öldürdü. Ayrıca Ukraynalı askerler, 8 kadına karşı tecavüz ve cinsel içerikli şiddet eylemlerinde bulundu. Bu kadınlar da daha sonra öldürüldü” ifadesini kullandı.Faillerin, öldürdükleri 22 vatandaşın cesedini müstakil evlerin bodrumlarına taşıdığını kaydeden Komite Sözcüsü, Rus askerlerin köyü Ukrayna işgalinden özgürleştirdikten sonra cesetleri bodrumlardan çıkarıp adli tıp merkezine teslim ettiğini belirterek, “Yapılan inceleme, Ukraynalı militanlar tarafından işlenen suçların kitlesel nitelik taşıdığını gösteriyor” diye ekledi.Ukraynalı esirden itiraflarRus askerler tarafından esir alınan 92. Taarruz Tugayı askeri Yevgeniy Fabrisenko, Kursk Bölgesi’nin Russkoye Poreçnkoye köyünde işledikleri savaş suçlarını itiraf etti.Sputnik’e konuşan Fabrisenko, “Bölük komutanımızdan tüm sivilleri öldürme emrini aldık” dedi.Silah arkadaşlarıyla birlikte köy sakinlerini öldürdüklerini bildiren Ukraynalı asker, “Köye girip evlere ateş açtık. Evlere saldırmadan gördüğümüz herkese ateş açtık” ifadesini kullandı.‘Yaşlıları bodruma indirip öldürdük’“Köye girdiğimizde orada yaşlı erkek ve kadınları gördük. Onları çıkardık, ellerini bağladık, bodruma indirdik ve el bombası attık” diye anlatan Fabrisenko, yaşlıların üç kadın ve üç erkek olduğunu belirterek, “Cesetler ekibimiz tarafından imha edildi” dedi.Köy sakinlerinin, öldürüleceklerini bildiğini söyleyen Fabrisenko, “Komutanımız onlara söyledi. Biz konuşmadık, o konuştu” diye ekledi.İşkence ve tecavüzGirdikleri ilk evde, 18-20 yaşlarında olan bir genç kadını tecavüz edip öldürdüklerini anlatan Fabrisenko, “Ona diz çöktürdüm, ellerini başının arkasına koymasını söyledim ve vurdum” ifadesini kullandı.Ukraynalı asker, “Sonra ikinci bir eve girdik. Orada bir kadın ve iki erkek vardı. Erkekleri hemen öldürdük. Birinin ellerini kestik, eğlenmeye karar verdik. Ellerini, grubumuzun lideri kesti. Adam kan görünce hemen bayıldı. Ardından silah arkadaşım onu tüfekten vurdu. Genç kadını da dövdük, takılarını söktük, tecavüz ettik, öldürdük” diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rusya-bolgelerinde-49-ukrayna-ihasi-engellendi-1093226362.html
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rusya, kursk bölgesi, rusya soruşturma komitesi, svetlana petrenko, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş suçu, sivil ölümü, tecavüz, işkence
rusya, kursk bölgesi, rusya soruşturma komitesi, svetlana petrenko, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş suçu, sivil ölümü, tecavüz, işkence

Ukraynalı militanlar Rus köyünde 22 sivili öldürdü

09:38 31.01.2025
© Fotoğraf : Kursk Vali Vekili Aleksey SmirnovKursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev
Kursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf : Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, beş Ukraynalı militanın Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde girdikleri Russkoye Poreçnoye köyünde 22 sivili öldürdükten sonra cesetleri evlerin bodrumlarına sakladığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Sputnik’e açıklamasında, yapılan inceleme sonucu, Ukraynalı kıdemli asker Yevgeniy Fabrisenko ve Kum, Motil, Provodnik, Hudojnik lakaplı dört Ukraynalı militanın daha 2024 Eylül ayında Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırıda yer aldıklarının tespit edildiğini bildirdi.
Fabrisenko’nun Suca ilçesindeki çatışmalar sırasında esir alındığını belirten yetkili, Ukraynalı askerin verdiği ifade sırasında, silah arkadaşlarıyla birlikle işlediği savaş suçlarını itiraf ettiğini aktardı.
Petrenko, “28 Eylül - 24 Kasım 2024 döneminde Fabrisenko, Motil, Provodnik ve Hudojnik, Kum lakaplı komutanlarının emirlerine uyarak Russkoye Poreçnoye köyünde 11 erkek ve 3 kadını öldürdü. Ayrıca Ukraynalı askerler, 8 kadına karşı tecavüz ve cinsel içerikli şiddet eylemlerinde bulundu. Bu kadınlar da daha sonra öldürüldü” ifadesini kullandı.
Faillerin, öldürdükleri 22 vatandaşın cesedini müstakil evlerin bodrumlarına taşıdığını kaydeden Komite Sözcüsü, Rus askerlerin köyü Ukrayna işgalinden özgürleştirdikten sonra cesetleri bodrumlardan çıkarıp adli tıp merkezine teslim ettiğini belirterek, “Yapılan inceleme, Ukraynalı militanlar tarafından işlenen suçların kitlesel nitelik taşıdığını gösteriyor” diye ekledi.

Ukraynalı esirden itiraflar

Rus askerler tarafından esir alınan 92. Taarruz Tugayı askeri Yevgeniy Fabrisenko, Kursk Bölgesi’nin Russkoye Poreçnkoye köyünde işledikleri savaş suçlarını itiraf etti.
Sputnik’e konuşan Fabrisenko, “Bölük komutanımızdan tüm sivilleri öldürme emrini aldık” dedi.
Silah arkadaşlarıyla birlikte köy sakinlerini öldürdüklerini bildiren Ukraynalı asker, “Köye girip evlere ateş açtık. Evlere saldırmadan gördüğümüz herkese ateş açtık” ifadesini kullandı.

‘Yaşlıları bodruma indirip öldürdük’

Köye girdiğimizde orada yaşlı erkek ve kadınları gördük. Onları çıkardık, ellerini bağladık, bodruma indirdik ve el bombası attık” diye anlatan Fabrisenko, yaşlıların üç kadın ve üç erkek olduğunu belirterek, “Cesetler ekibimiz tarafından imha edildi” dedi.
Köy sakinlerinin, öldürüleceklerini bildiğini söyleyen Fabrisenko, “Komutanımız onlara söyledi. Biz konuşmadık, o konuştu” diye ekledi.

İşkence ve tecavüz

Girdikleri ilk evde, 18-20 yaşlarında olan bir genç kadını tecavüz edip öldürdüklerini anlatan Fabrisenko, “Ona diz çöktürdüm, ellerini başının arkasına koymasını söyledim ve vurdum” ifadesini kullandı.
Ukraynalı asker, “Sonra ikinci bir eve girdik. Orada bir kadın ve iki erkek vardı. Erkekleri hemen öldürdük. Birinin ellerini kestik, eğlenmeye karar verdik. Ellerini, grubumuzun lideri kesti. Adam kan görünce hemen bayıldı. Ardından silah arkadaşım onu tüfekten vurdu. Genç kadını da dövdük, takılarını söktük, tecavüz ettik, öldürdük” diye anlattı.
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