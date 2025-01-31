https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/turkiyede-de-kullanilan-antibiyotik-icin-alarm-verildi-olume-yol-acabiliyor-1093235647.html

Türkiye'de de kullanılan antibiyotik için 'alarm' verildi: Ölüme yol açabiliyor

Türkiye'de de kullanılan antibiyotik için 'alarm' verildi: Ölüme yol açabiliyor

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde ve Türkiye'de kullanılan Bactrim isimli antibiyotik için yan etkilerinden dolayı alarm verildi. Bir çok yerde raflardan kaldırılıyor. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T11:56+0300

2025-01-31T11:56+0300

2025-01-31T11:56+0300

sağlik

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

antibiyotik

antibiyotik kullanımı

bactrim

akciğer

akciğer nakli

akciğer sönmesi

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Orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra bir dizi bakteriyel enfaksiyonun da tedavisinde kullanılan antibiyotik Bactrim için alarm verildi. Türkiye'de de özellikle çocukluk yaşındaki enfeksiyonlarda yaygın olarak kullanılan ilaç için, yan etki olarak ölüme kadar gidebilen akciğer problemleri yarattığı belirlendi. FDA’nın talebiyle ilacın prospektüsüne uyarı eklendi.12 yaşındaki çocukta solunum yetmezliğine neden olduHer yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından kullanılan Bactrim, genellikle kulak, göğüs ve mide enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonları gibi çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılıyor. Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci yaşam savaşı veriyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor. Nadir görülen bu komplikasyonu araştıran uzmanlar, Bactrim'in uzun vadeli zararları konusunda daha fazla araştırma yapılmasını ve ilacı tanımlamadan önce risk faktörlerini araştıran testler yapılmasını talep ediyor.Şiddetli akciğer yan etkileri ifadesi eklenecek2021'deki raporda yer alan hastaların üçte biri hayatını kaybederken, yüzde 20'sine akciğer nakli yapılması gerekti. İnceleme sonucunda FDA, Bactrim'e 'şiddetli akciğer yan etkileri' ifadesini içeren bir uyarı etiketi eklemeye karar verdi. Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu.

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Sputnik Türkiye

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), antibiyotik, antibiyotik kullanımı, bactrim , akciğer, akciğer nakli, akciğer sönmesi