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Galatasaray, Ajax'a 2-1 mağlup oldu
Galatasaray, Ajax'a 2-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta Ajax Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz Galatasaray, 90+4. dakikada Osimhen'in golüyle umutlansa da, Ajax’ın 23... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Ajax ile deplasmanda karşılaştı.Hollanda'nın Amsterdam kentinde oynanan mücadeleyi Ajax 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi takım, 23. dakikada Traore'nin golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarının başında 58. dakikada Fitz-Jim'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Ajax'a, Galatasaray'dan 90+4. dakikada Osimhen'in golü geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 13 puanda kalarak ilk 8'e kalamayarak Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmayı başardı. Ajax ise aynı puanla ligi tamamladı.Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakiplerini belirledi. Sarı-kırmızılılar, gruptan çıkamayan takımlar arasında yer alarak play-off turunda Danimarka'nın Midtjylland ve Hollanda'nın AZ Alkmaar takımlarıyla eşleşme ihtimali taşıyor.
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galatasaray, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını
galatasaray, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını

Galatasaray, Ajax'a 2-1 mağlup oldu

01:00 31.01.2025 (güncellendi: 01:06 31.01.2025)
© AA / Sercan KüçükşahinGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Sercan Küçükşahin
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta Ajax Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz Galatasaray, 90+4. dakikada Osimhen'in golüyle umutlansa da, Ajax’ın 23. dakikada Traore ve 58. dakikada Fitz-Jim'in attığı gollerle sahadan yenik ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Ajax ile deplasmanda karşılaştı.
Hollanda'nın Amsterdam kentinde oynanan mücadeleyi Ajax 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi takım, 23. dakikada Traore'nin golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarının başında 58. dakikada Fitz-Jim'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Ajax'a, Galatasaray'dan 90+4. dakikada Osimhen'in golü geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 13 puanda kalarak ilk 8'e kalamayarak Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmayı başardı. Ajax ise aynı puanla ligi tamamladı.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakiplerini belirledi. Sarı-kırmızılılar, gruptan çıkamayan takımlar arasında yer alarak play-off turunda Danimarka'nın Midtjylland ve Hollanda'nın AZ Alkmaar takımlarıyla eşleşme ihtimali taşıyor.
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