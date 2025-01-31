https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/elon-musk-multecilerin-neredeyse-yuzde-80i-kactiklarini-iddia-ettikleri-ulkeye-tatile-gidiyor--1093230205.html
Elon Musk: 'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor
Elon Musk: 'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor
Sputnik Türkiye
Elon Musk, bugün X'teki bir paylaşıma yaptığı yorumda "'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor" ifadelerini... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T11:30+0300
2025-01-31T11:30+0300
2025-01-31T11:30+0300
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almanya
isveç
mülteci
mülteci krizi
mülteci sorunu
yasa dışı göçmen
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İsveç'te bir anket şirketinin Bulletin haber dergisi için 2022 yılında yaptığı bir ankete göre, İsveç'e mülteci olarak gelen göçmenlerin yüzde 79'unun en az bir kez tatil için geldikleri ülkeye geri döndükleri ifade edilmişti. Anket sonuçları özellikle mültecilerin bulunduğu Avrupa ülkelerinde sıkça gündem olurken mültecilerin, ülkelerindeki kötü şartlar sebebiyle kaçarak sığındıkları ülkelerdeki 'korunma statüsünün' gerçek olup olmadığı sürekli sorgulanır oldu.Son olarak Elon Musk, bugün sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki bir hesabın İsveç'teki mültecilerin 'tatil için kaçtıkları ülkeyi tercih ettiklerini' konu eden bir habere yaptığı yorumda "'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor" ifadeleri dikkat çekti. İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, 5 Aralık 2024'te basına yaptığı açıklamada, "Birçok kişinin koruma statüsüne sahip kişilerin kaçtıkları ülkelerde tatil yapmasını dikkate değer bulduğunu düşünüyorum. O zaman korumaya duyulan ihtiyaç haklı olarak sorgulanabilir" demişti.Almanya'da son dönemde meydana gelen saldırılar sonrasında bir dizi 'güvenlik paketi' açıklandı. Bu önlemlerden bir tanesine göre Almanya'da koruma statüsü verilmiş biri, memleketine geri dönmeye karar verirse bu, gelecekte Almanya'da kendisine koruma verilmemesi için gerekçe olarak değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-yine-bidena-yuklendi-abdde-buyuk-kismi-suclu-21-milyon-gocmen-var-1092959419.html
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elon musk, almanya, isveç, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu, yasa dışı göçmen
elon musk, almanya, isveç, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu, yasa dışı göçmen
Elon Musk: 'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor
Elon Musk, bugün X'teki bir paylaşıma yaptığı yorumda "'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor" ifadelerini kullandı. Musk'ın yorumuyla 'ülkelerindeki kötü şartlardan kaçan mültecilerin tatil için yine ülkelerini seçtiği ve aslında mülteci olmadıkları' iddiaları gündeme geldi.
İsveç'te bir anket şirketinin Bulletin haber dergisi için 2022 yılında yaptığı bir ankete göre, İsveç'e mülteci olarak gelen göçmenlerin yüzde 79'unun en az bir kez tatil için geldikleri ülkeye geri döndükleri ifade edilmişti. Anket sonuçları özellikle mültecilerin bulunduğu Avrupa ülkelerinde sıkça gündem olurken mültecilerin, ülkelerindeki kötü şartlar sebebiyle kaçarak sığındıkları ülkelerdeki 'korunma statüsünün' gerçek olup olmadığı sürekli sorgulanır oldu.
Son olarak Elon Musk, bugün sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki bir hesabın İsveç'teki mültecilerin 'tatil için kaçtıkları ülkeyi tercih ettiklerini' konu eden bir habere yaptığı yorumda "'Mültecilerin' neredeyse yüzde 80'i kaçtıklarını iddia ettikleri ülkeye tatile gidiyor" ifadeleri dikkat çekti.
İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, 5 Aralık 2024'te basına yaptığı açıklamada, "Birçok kişinin koruma statüsüne sahip kişilerin kaçtıkları ülkelerde tatil yapmasını dikkate değer bulduğunu düşünüyorum. O zaman korumaya duyulan ihtiyaç haklı olarak sorgulanabilir" demişti.
Almanya'da son dönemde meydana gelen saldırılar sonrasında bir dizi 'güvenlik paketi' açıklandı. Bu önlemlerden bir tanesine göre Almanya'da koruma statüsü verilmiş biri, memleketine geri dönmeye karar verirse bu, gelecekte Almanya'da kendisine koruma verilmemesi için gerekçe olarak değerlendirilecek.