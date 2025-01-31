https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/al-hilalden-kovulmustu-neymar-yeni-takimini-acikladi-1093219520.html
Al Hilal'den kovulmuştu: Neymar yeni takımını açıkladı
Al Hilal'den kovulmuştu: Neymar yeni takımını açıkladı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den ayrılan Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T00:46+0300
2025-01-31T00:46+0300
2025-01-31T00:46+0300
spor
neymar
al hilal
santos
brezilya
futbol
maç
tarihi maç
maç yayını
takım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/11/1062401964_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6f6ec7b91605a064a90660422e476a3f.jpg
Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den ayrılan Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, eski kulübü Santos’a geri döndüğünü duyurdu. Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolu tekrar oynamak için heyecanlı olduğunu belirterek “Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümdeki zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilir” ifadelerine yer verdi.Brezilya'nın Santos kulübünde altyapıdan yetişen ve burada büyük bir çıkış yapan Neymar, Santos’tan dünya çapında tanınan bir futbolcu haline gelmişti. Neymar'ın Al-Hilal ile yollarını ayırmasının ardından, Brezilyalı futbolcunun yeni adresi merakla bekleniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/uefa-avrupa-ligi-play-off-turu-kura-cekimi-hangi-kanalda-saat-kacta-1093218836.html
brezilya
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/11/1062401964_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_c1d988494eb106e7f913eaf4b6a667e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
neymar, al hilal, santos, brezilya, futbol, maç, tarihi maç, maç yayını, takım, milli takım, a takım, transfer, transfermarkt , suudi arabistan
neymar, al hilal, santos, brezilya, futbol, maç, tarihi maç, maç yayını, takım, milli takım, a takım, transfer, transfermarkt , suudi arabistan
Al Hilal'den kovulmuştu: Neymar yeni takımını açıkladı
Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den ayrılan Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla transfer kararını duyurdu. Neymar, Santos'un kendisine önündeki zorluklarla başa çıkabilecek gücü vereceğini belirterek, futbol oynamanın en mutlu olduğu şey olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den ayrılan Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, eski kulübü Santos’a geri döndüğünü duyurdu. Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolu tekrar oynamak için heyecanlı olduğunu belirterek “Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümdeki zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilir” ifadelerine yer verdi.
Brezilya'nın Santos kulübünde altyapıdan yetişen ve burada büyük bir çıkış yapan Neymar, Santos’tan dünya çapında tanınan bir futbolcu haline gelmişti. Neymar'ın Al-Hilal ile yollarını ayırmasının ardından, Brezilyalı futbolcunun yeni adresi merakla bekleniyordu.