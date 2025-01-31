https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/al-hilalden-kovulmustu-neymar-yeni-takimini-acikladi-1093219520.html

Al Hilal'den kovulmuştu: Neymar yeni takımını açıkladı

Al Hilal'den kovulmuştu: Neymar yeni takımını açıkladı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den ayrılan Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

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Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den ayrılan Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, eski kulübü Santos’a geri döndüğünü duyurdu. Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolu tekrar oynamak için heyecanlı olduğunu belirterek “Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümdeki zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilir” ifadelerine yer verdi.Brezilya'nın Santos kulübünde altyapıdan yetişen ve burada büyük bir çıkış yapan Neymar, Santos’tan dünya çapında tanınan bir futbolcu haline gelmişti. Neymar'ın Al-Hilal ile yollarını ayırmasının ardından, Brezilyalı futbolcunun yeni adresi merakla bekleniyordu.

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