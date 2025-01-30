https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/yusuf-yazici-bebek-mutlulugunu-paylasti-melisa-asli-pamuk-anne-oldu--1093185907.html
Yusuf Yazıcı bebek mutluluğunu paylaştı: Melisa Aslı Pamuk anne oldu
Yusuf Yazıcı bebek mutluluğunu paylaştı: Melisa Aslı Pamuk anne oldu
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl Paris’te evlenen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk çocuklarına kavuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, oğlunu 29... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T07:55+0300
2025-01-30T07:55+0300
2025-01-30T07:55+0300
yaşam
yusuf yazıcı
paris
bebek
bebek
doğum
futbol
sporcu
melisa aslı pamuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086147416_0:250:1170:908_1920x0_80_0_0_6453aad65a386bbda384ec544dbe6c5d.jpg
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun doğumunun kendi doğum gününe denk geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'En güzel doğum günü hediyesi'Eşi Melisa Aslı Pamuk da bu paylaşıma kalp emojisiyle yanıt verdi. Çiftin mutluluğu hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.Bebeklerinin adını henüz açıklamadılarİlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, bebeklerinin adını henüz paylaşmadı. Sosyal medyada ünlü çifte tebrik mesajları yağarken, birçok kişi bebeğin ismini merak ediyor.Paris’te sessiz sedasız evlendilerÜnlü çift, Mayıs 2023’te Paris’te sürpriz bir şekilde evlenmişti. Düğünü basından uzak tutan Pamuk ve Yazıcı, nikah sonrası özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınmıştı.Ancak bebek haberinin ardından çifte olan ilgi daha da arttı. Sevenleri, yeni doğan bebekleriyle ilgili detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.Sosyal medyada tebrik yağmuruMelisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın bebek müjdesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin paylaşımına:💬 "Mutluluklar dileriz!"💬 "Oğlunuz hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürlü olsun!"💬 "Melisa ve Yusuf'un minik prensine hoş geldin!"gibi binlerce tebrik mesajı yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-alarmi-firtina-tehlikesine-dikkat-cekildi-balkan-sogugu-1093184811.html
paris
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086147416_0:140:1170:1018_1920x0_80_0_0_37d5228e3a75f43c49b132e351fa8481.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
melisa aslı pamuk, yusuf yazıcı, melisa aslı pamuk yusuf yazıcı bebek, melisa aslı pamuk doğum yaptı, yusuf yazıcı baba oldu, melisa aslı pamuk oğlunu doğurdu, yusuf yazıcı doğum günü hediyesi, melisa aslı pamuk bebeğinin adı, yusuf yazıcı melisa aslı pamuk evlilik
melisa aslı pamuk, yusuf yazıcı, melisa aslı pamuk yusuf yazıcı bebek, melisa aslı pamuk doğum yaptı, yusuf yazıcı baba oldu, melisa aslı pamuk oğlunu doğurdu, yusuf yazıcı doğum günü hediyesi, melisa aslı pamuk bebeğinin adı, yusuf yazıcı melisa aslı pamuk evlilik
Yusuf Yazıcı bebek mutluluğunu paylaştı: Melisa Aslı Pamuk anne oldu
Geçtiğimiz yıl Paris’te evlenen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk çocuklarına kavuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, oğlunu 29 Ocak’ta dünyaya getirdi. Müjdeli haberi ise Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından duyurdu.
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun doğumunun kendi doğum gününe denk geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
'En güzel doğum günü hediyesi'
Eşi Melisa Aslı Pamuk da bu paylaşıma kalp emojisiyle yanıt verdi. Çiftin mutluluğu hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.
Bebeklerinin adını henüz açıklamadılar
İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, bebeklerinin adını henüz paylaşmadı. Sosyal medyada ünlü çifte tebrik mesajları yağarken, birçok kişi bebeğin ismini merak ediyor.
Paris’te sessiz sedasız evlendiler
Ünlü çift, Mayıs 2023’te Paris’te sürpriz bir şekilde evlenmişti. Düğünü basından uzak tutan Pamuk ve Yazıcı, nikah sonrası özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınmıştı.
Ancak bebek haberinin ardından çifte olan ilgi daha da arttı. Sevenleri, yeni doğan bebekleriyle ilgili detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.
Sosyal medyada tebrik yağmuru
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın bebek müjdesi
, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin paylaşımına:
💬 "Mutluluklar dileriz!"
💬 "Oğlunuz hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürlü olsun!"
💬 "Melisa ve Yusuf'un minik prensine hoş geldin!"
gibi binlerce tebrik mesajı yağdı.