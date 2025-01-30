https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/yusuf-yazici-bebek-mutlulugunu-paylasti-melisa-asli-pamuk-anne-oldu--1093185907.html

Yusuf Yazıcı bebek mutluluğunu paylaştı: Melisa Aslı Pamuk anne oldu

Yusuf Yazıcı bebek mutluluğunu paylaştı: Melisa Aslı Pamuk anne oldu

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz yıl Paris’te evlenen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk çocuklarına kavuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, oğlunu 29... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T07:55+0300

2025-01-30T07:55+0300

2025-01-30T07:55+0300

yaşam

yusuf yazıcı

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bebek

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melisa aslı pamuk

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Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun doğumunun kendi doğum gününe denk geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'En güzel doğum günü hediyesi'Eşi Melisa Aslı Pamuk da bu paylaşıma kalp emojisiyle yanıt verdi. Çiftin mutluluğu hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.Bebeklerinin adını henüz açıklamadılarİlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, bebeklerinin adını henüz paylaşmadı. Sosyal medyada ünlü çifte tebrik mesajları yağarken, birçok kişi bebeğin ismini merak ediyor.Paris’te sessiz sedasız evlendilerÜnlü çift, Mayıs 2023’te Paris’te sürpriz bir şekilde evlenmişti. Düğünü basından uzak tutan Pamuk ve Yazıcı, nikah sonrası özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınmıştı.Ancak bebek haberinin ardından çifte olan ilgi daha da arttı. Sevenleri, yeni doğan bebekleriyle ilgili detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.Sosyal medyada tebrik yağmuruMelisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın bebek müjdesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin paylaşımına:💬 "Mutluluklar dileriz!"💬 "Oğlunuz hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürlü olsun!"💬 "Melisa ve Yusuf'un minik prensine hoş geldin!"gibi binlerce tebrik mesajı yağdı.

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