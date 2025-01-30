https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-alarmi-firtina-tehlikesine-dikkat-cekildi-balkan-sogugu-1093184811.html

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak alarmı: 'Fırtına tehlikesine' dikkat çekildi, Balkan soğuğu radarda gözüktü

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak alarmı: 'Fırtına tehlikesine' dikkat çekildi, Balkan soğuğu radarda gözüktü

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Ocak hava durumu verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T07:22+0300

2025-01-30T07:22+0300

2025-01-30T07:31+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul’da 3 Şubat 2025 Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile düşecek. Uzmanlar, vatandaşları buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıyor.İstanbul, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın etkisi altındaydı. Ancak 3 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla şehirde sağanak yağmur bekleniyor. MGM verilerine göre, Trakya'da başlayacak olan yağışlı hava, kısa sürede İstanbul’a ulaşacak.Şubat ayına girerken hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanacak. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski olduğuna dikkat çekiyor.İstanbul'a kar ne zaman yağacak?3 Şubat’tan itibaren yağışın başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Henüz kesinleşmemekle birlikte, 7-11 Şubat tarihlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor.Soğuk hava dalgası geliyorBalkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Trakya üzerinden İstanbul’a ilerleyerek hava sıcaklıklarını hissedilir derecede düşürecek. MGM yetkilileri, özellikle 7-11 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde kış koşullarının kendini daha fazla hissettireceğini belirtiyor.İstanbul’un doğusundan başlayarak yayılması beklenen soğuk hava, ilerleyen günlerde kar yağışı ihtimalini de artırabilir.Rüzgar ve hava sıcaklığıBugün hava nasıl olacak?Marmara'da pus ve yağış hakim olacakMarmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında hafif sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşumu görülebilir.📍 İstanbul: Parçalı bulutlu, puslu ve sisli. (14°C)📍 Edirne: Puslu, yer yer sisli. (18°C)📍 Kırklareli: Parçalı bulutlu, puslu ve sisli. (17°C)📍 Çanakkale: Batı kıyıları hafif sağanak yağışlı. (17°C)Ege’de yağışlı hava hakimEge Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde hafif sağanak yağmur bekleniyor. İç kesimlerde ise sis ve pus riski var.📍 İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı. (18°C)📍 Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu. (11°C)📍 Denizli: Parçalı ve çok bulutlu. (16°C)📍 Kütahya: Parçalı bulutlu. (13°C)Akdeniz'de ilıman hava devam ediyorAkdeniz Bölgesi'nde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak iç kesimlerde pus ve sis riski bulunuyor.📍 Adana: Parçalı ve az bulutlu. (21°C)📍 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu. (18°C)📍 Hatay: Parçalı ve az bulutlu. (17°C)📍 Mersin: Parçalı ve az bulutlu. (20°C)İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak bölgede pus, sis ve don olayları bekleniyor.📍 Ankara: Kuzey kesimleri puslu ve sisli. (13°C)📍 Eskişehir: Puslu ve yer yer sisli. (10°C)📍 Konya: Parçalı ve az bulutlu. (13°C)📍 Çankırı: Puslu ve yer yer sisli. (10°C)Karadeniz’de çığ tehlikesiBatı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Bolu: Puslu ve sisli. (15°C)📍 Samsun: Parçalı ve az bulutlu. (17°C)📍 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. (14°C)📍 Artvin: Puslu ve yer yer sisli. (12°C)Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi sürüyorDoğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor. Özellikle eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.📍 Erzurum: Puslu ve sisli. (0°C)📍 Kars: Puslu ve sisli. (3°C)📍 Malatya: Puslu ve sisli. (11°C)📍 Van: Puslu ve sisli. (4°C)Güneydoğu Anadolu'da açık hava hakimGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.📍 Diyarbakır: Puslu ve sisli. (13°C)📍 Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu. (16°C)📍 Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu. (17°C)📍 Siirt: Puslu ve yer yer sisli. (13°C)Denizlerde hava durumu🚨 Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor!Meteoroloji’den önemli uyarılar⚠ Sis ve Pus Uyarısı: Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüş yaşanabilir.⚠ Buzlanma ve Don Olayı: İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yolların buzlanma riski taşıdığı belirtiliyor.⚠ Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

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