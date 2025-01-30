https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/twente-besiktas-maci-ne-zaman-1093213268.html
Twente-Beşiktaş maçı ne zaman?
Twente-Beşiktaş maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak. Twente Stadı’nda oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T17:33+0300
2025-01-30T17:33+0300
2025-01-30T17:33+0300
spor
maç
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futbol
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uefa avrupa kupası
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Twente deplasmanında galibiyet arayarak üst tura çıkmayı hedefliyor.UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak üst tura çıkma şansını artırmak istiyor. 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Twente Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; El Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; Immobile.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/midtjylland-fenerbahce-maci-hangi-kanalda-1093212811.html
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Twente-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak. Twente Stadı’nda oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Twente deplasmanında galibiyet arayarak üst tura çıkmayı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak üst tura çıkma şansını artırmak istiyor. 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Twente Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.
Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; El Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; Immobile.