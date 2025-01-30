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Midtjylland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Midtjylland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T17:22+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanında 6 eksikle kritik bir mücadeleye çıkıyor.30 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe Spor Kulübü, Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 23.00'te TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Ayrıca, Olimpik Lyon maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel de takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe-Midtjylland ilk 11’leri kim?Midtjylland: Lossl; Mbabu, Diao, Bech, Bak; Andersson, Sorensen, Castillo; Osorio, Buksa, SimsirFenerbahçe: İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri
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fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı

Midtjylland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

17:22 30.01.2025
© AA / Lukas KabonFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA / Lukas Kabon
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanında 6 eksikle kritik bir mücadeleye çıkıyor.
30 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe Spor Kulübü, Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 23.00'te TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Ayrıca, Olimpik Lyon maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel de takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Midtjylland ilk 11’leri kim?

Midtjylland: Lossl; Mbabu, Diao, Bech, Bak; Andersson, Sorensen, Castillo; Osorio, Buksa, Simsir

Fenerbahçe: İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
SPOR
Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda?
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