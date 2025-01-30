https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/midtjylland-fenerbahce-maci-hangi-kanalda-1093212811.html
Midtjylland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Midtjylland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T17:22+0300
2025-01-30T17:22+0300
2025-01-30T17:22+0300
spor
fenerbahçe
uefa
uefa avrupa ligi
maç
tarihi maç
maç yayını
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türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanında 6 eksikle kritik bir mücadeleye çıkıyor.30 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe Spor Kulübü, Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 23.00'te TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Ayrıca, Olimpik Lyon maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel de takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe-Midtjylland ilk 11’leri kim?Midtjylland: Lossl; Mbabu, Diao, Bech, Bak; Andersson, Sorensen, Castillo; Osorio, Buksa, SimsirFenerbahçe: İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri
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fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Midtjylland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanında 6 eksikle kritik bir mücadeleye çıkıyor.
30 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe Spor Kulübü, Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 23.00'te TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Ayrıca, Olimpik Lyon maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel de takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe-Midtjylland ilk 11’leri kim?
Midtjylland: Lossl; Mbabu, Diao, Bech, Bak; Andersson, Sorensen, Castillo; Osorio, Buksa, Simsir
Fenerbahçe: İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri