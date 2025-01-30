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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/turkiyeden-ihrac-edilen-antep-fistiklari-kanserojen-cikti-yunanistan-geri-gonderdi-1093218692.html
Türkiye’den ihraç edilen antep fıstıkları kanserojen çıktı: Yunanistan geri gönderdi
Türkiye’den ihraç edilen antep fıstıkları kanserojen çıktı: Yunanistan geri gönderdi
Sputnik Türkiye
Yunanistan, Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında yüksek miktarda kanserojen madde tespit edilmesi üzerine ürünleri sınırdan geri çevirdi. Avrupa... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye’den ihraç edilen antep fıstığında Aflatoksin B1 için izin verilen limitin 5 katı çıktı.Avrupa Birliği Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre Yunanistan'a gönderilen antep fıstıklarında yüksek miktarda kanserojen madde tespit edildi. Yunan yetkililer tarafından sınır kontrollerinde yapılan analizlerde, Türkiye’den gelen antep fıstıklarında Aflatoksin B1 seviyesinin izin verilen miktarın yaklaşık 3 katı olduğu tespit edildi. İncelemelerde toplam aflatoksin miktarının ise belirlenen limitin 5 katına kadar çıktığı belirlendi. Aflatoksin B1 için izin verilen üst limit 8 mikrogram/kilogram iken, analizlerde tespit edilen değer 25.7 [5.9] mikrogram/kilogram olarak ölçüldü. Toplam aflatoksin miktarı için belirlenen sınır 10 mikrogram/kilogram iken, test sonuçlarına göre bu miktarın 49.7 [8.4] mikrogram/kilogram seviyesine ulaştığı bildirildi.Aflatoksin B1 nedir? İnsan sağlığına zararı nedir?Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre aflatoksinler, doğada küf mantarları tarafından üretilen zehirli ve kanserojen madde olarak tanınır. Bunların içinde en tehlikelisi olan Aflatoksin B1, hem kansere yol açabilen hem de gen yapısını değiştirebilen güçlü bir toksin olarak bilinir.Haberin kaynağı için tıklayın
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/turkiyede-aflatoksin-golgesinde-bir-garip-antep-fistigi-furyasi-kahve-zincirleri-neden-bu-urune-1092460253.html
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antep fıstığı, gaziantep, gaziantep valiliği, fıstık, ihraç, kanserojen, madde, yasaklı madde, toksik madde, avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, avrupa birliği komisyonu, avrupa kulüpler birliği (eca)
antep fıstığı, gaziantep, gaziantep valiliği, fıstık, ihraç, kanserojen, madde, yasaklı madde, toksik madde, avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, avrupa birliği komisyonu, avrupa kulüpler birliği (eca)

Türkiye’den ihraç edilen antep fıstıkları kanserojen çıktı: Yunanistan geri gönderdi

23:26 30.01.2025
antep fıstığı
antep fıstığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Yunanistan, Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında yüksek miktarda kanserojen madde tespit edilmesi üzerine ürünleri sınırdan geri çevirdi. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre, yapılan kontrollerde fıstıklarda ‘en zehirli’ tür olarak bilinen Aflatoksin B1 bulundu.
Türkiye’den ihraç edilen antep fıstığında Aflatoksin B1 için izin verilen limitin 5 katı çıktı.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre Yunanistan'a gönderilen antep fıstıklarında yüksek miktarda kanserojen madde tespit edildi. Yunan yetkililer tarafından sınır kontrollerinde yapılan analizlerde, Türkiye’den gelen antep fıstıklarında Aflatoksin B1 seviyesinin izin verilen miktarın yaklaşık 3 katı olduğu tespit edildi.
İncelemelerde toplam aflatoksin miktarının ise belirlenen limitin 5 katına kadar çıktığı belirlendi. Aflatoksin B1 için izin verilen üst limit 8 mikrogram/kilogram iken, analizlerde tespit edilen değer 25.7 [5.9] mikrogram/kilogram olarak ölçüldü. Toplam aflatoksin miktarı için belirlenen sınır 10 mikrogram/kilogram iken, test sonuçlarına göre bu miktarın 49.7 [8.4] mikrogram/kilogram seviyesine ulaştığı bildirildi.

Aflatoksin B1 nedir? İnsan sağlığına zararı nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre aflatoksinler, doğada küf mantarları tarafından üretilen zehirli ve kanserojen madde olarak tanınır. Bunların içinde en tehlikelisi olan Aflatoksin B1, hem kansere yol açabilen hem de gen yapısını değiştirebilen güçlü bir toksin olarak bilinir.
Haberin kaynağı için tıklayın
antep fıstığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Türkiye'de aflatoksin gölgesinde bir garip antep fıstığı furyası: Kahve zincirleri neden bu ürüne yöneldi?
8 Ocak, 15:53
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