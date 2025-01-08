https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/turkiyede-aflatoksin-golgesinde-bir-garip-antep-fistigi-furyasi-kahve-zincirleri-neden-bu-urune-1092460253.html

Türkiye'de aflatoksin gölgesinde bir garip antep fıstığı furyası: Kahve zincirleri neden bu ürüne yöneldi?

Türkiye'de aflatoksin gölgesinde bir garip antep fıstığı furyası: Kahve zincirleri neden bu ürüne yöneldi?

Sputnik Türkiye

Antep fıstığında aflatoksin iddiaları Türkiye'nin gündemine otururken, bazı kahve zincirlerinin antep fıstıklı ürünler ortaya çıkarması ve bazı ürünlerinin... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T15:53+0300

2025-01-08T15:53+0300

2025-01-08T16:01+0300

sağlik

antep fıstığı

aflatoksin

sağlığa zararlı

insan sağlığı

kanserojen

ihracat

dubai çikolatası

kahve zincirleri

iç pazar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092460480_0:353:1023:928_1920x0_80_0_0_ed88499c7f67c0b1c924c205d8b554aa.png

Dubai çikolatası çılgınlığıyla birlikte Türkiye'de antep fıstığı tüketimi de arttı. Ama Antep fıstığında yaşanan bolluk ve fiyatlardaki düşüş akıllara 'aflatoksin' iddialarını getirdi. Hatta son günlerde bazı kahve zincirlerinin 'antep fıstığı' içeren ürünler çıkarması, alınan ürünlerin yanında antep fıstığı hediye etmeleri de kafaları karıştırdı. Sosyal medyada bir çok tüketici bu ürünlerin fotoğraflarını paylaşarak, 'aflatoksin' vurgusu yaparken, aflatoksin nedir ve aflatoksinin zararları sorusu da en çok sorulan sorular arasına girdi. 'Bir süre Antep fıstığı tüketmemenizi öneriyorum'Radyo Sputnik'e geçtiğimiz günlerde konuşan Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, antep fıstığının ani şekilde piyasada fazlalaşmasının arkasında yatan sebeplerin halk sağlığını ilgilendiren riskler barındırabileceğine dikkat çekmişti.Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Sağlığınızı riske atmamak adına Antep fıstığını bir süre tüketmemenizi öneriyorum. Aflatoksin gibi toksik maddelerin olası zararlarından korunmak için kalite ve güvenilirlik açısından emin olmadığınız ürünlerden uzak durun" dedi. İç pazarda mı satılıyor?Geçtiğimiz günlerde aflatoksin tespit edilmesi nedeniyle Avrupa’ya ihraç edilen bazı Antep fıstıklarının geri gönderildiğine dair haberlerin gündeme geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Şimdi iç pazarda ucuz fiyata satılmaya başlayan fıstıkların, iade edilen bu ürünler olup olmadığı konusunda endişelerim var. Maalesef bu tür durumlarda, ‘dış piyasada satılamayan ve geri dönen ürünler iç piyasada tüketiciye sunulabilir mi’ diye korkular taşıyoruz. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturabilir, açıkça yurtdışına aflatoksin gibi sebeplerle satılamayan ürünlere yurtiçinde ne olduğunun tüketicilerle paylaşılması şart, gıda güvenliği çok önemli bir husus. Aflatoksin gibi toksik maddelerin olası zararlarından korunmak için kalite ve güvenilirlik açısından emin olmadığınız ürünlerden uzak durun.”Gıda dedektifi de dikkat çekti: Kahve zincirleri neden fıstığa yöneldi?Hazır gıda ürünlerinde insan sağlığına zararlı maddeleri açıklamasıyla tanınan 'Gıda Dedektifi' hesabı da sosyal medya hesabından bu konuya dikkat çekerek "Instagram'daki influencer hesaplarına bedava reklam yaptırmak için gofretlerin yanında ayıklanmış Antep fıstığı göndermeye başladı. Neredeyse artık her yerden fışkıran, bol kepçe, her şeyde kullanılan, Ücretsiz dağıtılan bu fıstıkların aflatoksin analizleri yapılıyor mu? Bu fıstıkların ABD menşeli fıstıklar mı yoksa Antep fıstığı mı olduğu tüketicilere doğru ve dürüst şekilde beyan ediliyor mu?" yorumunda bulundu Ancak kahve zincirleri, "neden şimdi fıstık kullanımını bu kadar artırdılar" sorularına yanıt vermekten kaçınıyor.Biri aflatoksin mi dedi?Yine sosyal medyada paylaşım yapan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin de, bir kahve zincirinin 'Antep fıstıklı' ürünlerinin yer aldığı reklam panosunu paylaşarak, "Biri aflatoksin mi dedi?' yorumu dikkat çekti. Bazı kullanıcıların da, 'ihracattan dönen fıstıkları eritme operasyonu devam ediyor' yorumu yaptığı görülürken, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan, Türkiye’den gelen Antep fıstıklarında kanserojen bir madde olan Aflatoksin B1 adlı zehirli maddeyi tespit ederek iade etti. Bunları bize afiyetle yedirirler şimdi! Gıda güvenliği asla yok ve resmen bu halkın zehirlenmesine göz yumuyorlar!.. Yazıklar olsun" yorumu yaptı. Aflatoksin nedir? Aflatoksin'in insan sağlığına zararları nelerdir?Aflatoksin hangi ürünlerde tespit edilmişti?Avrupa Birliği Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den İsveç'e giden Antep fıstığında 'en zehirli' tür olan Aflatoksin (küf hastalığı) B1 tespit edildiğini duyurmuştu. 23 Aralık'ta RASFF açıklamasına göre, bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu Antep Fıstığında 56,0 ± 18 µg/kg - ppb olarak tespit edildi. Yine İtalya ve Almanya'ya gönderilen antep fıstıklarında da aynı sorun yaşanmıştı. Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.Aflatoksin, Aspergillus türü mantarlar tarafından üretilen toksik bileşiklerdir ve genellikle kuruyemişler, tahıllar ve yağlı tohumlar gibi tarımsal ürünlerde bulunur. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan bu toksinler, özellikle karaciğer kanseri riskini artıran kanserojen özellikleri nedeniyle gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/taklit-tagsiste-kullaniliyor-butun-bagisiklik-sistemini-cokertiyor-turkiyede-natamisin-iceren-1091433001.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

antep fıstığı aflatoksin nedir, antep fıstığı aflatoksin zararları, hangi ürünlerde aflatoksin var, aflatoksin nedir, aflatoksinin zararları, aflatoksinli antep fıstığı,