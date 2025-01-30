https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/transdinyester-disisleri-bakani-ignatyev-moldova-enerji-krizinin-cozumunu-kasitli-olarak-1093218419.html

Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Moldova enerji krizinin çözümünü kasıtlı olarak geciktiriyor

Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Moldova enerji krizinin çözümünü kasıtlı olarak geciktiriyor

Sputnik Türkiye

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı İgnatyev, Kişinev’in enerji krizinin çözümünü kasıtlı olarak geciktirdiğini belirtti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T22:38+0300

2025-01-30T22:38+0300

2025-01-30T22:36+0300

dünya

transdinyester

moldova

kişinev

abhazya

vadim krasnoselskiy

gazprom

rusya

ukrayna

transit

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Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatyev, Abhazyalı mevkidaşı Sergey Şamba ile yaptığı telefon görüşmesinde Kişinev'in Transdinyester'deki enerji krizinin çözümünü kasıtlı olarak geciktirdiğini söyledi.Transdinyester Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada İgnatyev’in “İçinde bulunduğumuz ay içerisinde sorunun çözümü için Rus tarafıyla birlikte çeşitli seçenekler ortaya konulmuş olsa da Kişinev süreci olabildiğince geciktirerek halkın sıkıntı ve çilesinin devamınaneden oluyor” şeklindeki sözlerine yer verildi.İgnatyev’in Abhazyalı mevkidaşı Şamba’ya, Transdinyester'deki insani ve enerji kriziyle ilgili durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiği belirtildi.Abhazya Dışişleri Bakanı Şamba’nın ise Transdinyesterlilere, krizin bir anönce sona ermesinden yana olan kardeş Abhaz halkının destek sözlerini ilettiği vurgulandı.Moldova’nın Gazprom'a olan borcunu ödemek istememesi ve Ukrayna'nın transit geçişi durdurması nedeniyle 1 Ocak’tan bu yana Transdinyester ve Moldova doğalgazdan mahrum kalmış durumda. Kişinev enerji ihtiyacını Avrupa ülkelerinden temin ederken, Transdinyester kendisini tam bir gaz ablukası içinde buldu. Transdinyester topraklarında bulunan Moldova Devlet Bölge Elektrik Santrali, elektrik üretiminde gazdan kömüre geçiş yapmak zorunda kaldı.Daha önce Transdinyester Moldova Cumhuriyeti lideri Vadim Krasnoselskiy, Rusya’nın yakın zamanda insani yardım şeklinde cumhuriyete gaz tedarik edeceğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova'nın Transdinyester’e bu konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusyadan-moldovaya-uyari-transdinyester-sorununu-guc-yoluyla-cozmeyi-aklinizdan-gecirmeyin-1093032718.html

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abhazya

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transdinyester, moldova, kişinev, abhazya, vadim krasnoselskiy, gazprom, rusya, ukrayna, transit, dmitriy peskov