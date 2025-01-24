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Rusya'dan Moldova'ya uyarı: Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmeyi aklınızdan geçirmeyin
Rusya'dan Moldova'ya uyarı: Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmeyi aklınızdan geçirmeyin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'yı Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözme girişimlerine karşı uyardı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Kişinev'i Transdinyester sorununa ‘güç yoluyla’ çözüm bulunmasına karşı uyardığı belirtildi.Açıklamada, “Kişinev'deki ‘ateşli kafaları’ bir kez daha, ülkedeki enerji krizini, Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmek için kullanma konusundaki fantezilere karşı uyarmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Moldova makamlarının durumu barışçıl yöntemlerle çözme niyetlerine dair verdikleri güvencelerin, ülkenin militarize olduğu bir ortamda güven vermediğine dikkat çekilerek, “Rusya her türlü provokasyona gereken yanıtı verecek ve Transdinyester'deki Rus vatandaşlarının, barışı koruma birliğinin, Rus birliklerinin görev gücü askerlerinin ve Kolbasna bölgesindeki askeri depoların korunmasını sağlayacaktır” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca, enerji krizinin Kişinev'in Transdinyester'e karşı kayıtsızlığını ortaya çıkarırken, Moldova'nın neden olduğu gaz sorununu çözmekten kaçındığı kaydedildi.Öte yandan, Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy yaptığı açıklamada, iki gün içinde doğalgaz stoklarının tükeneceğini, ocak sonuna kadar Transdinyester'e doğalgaz tedarik edilmemesi halinde felakete yakın bir durumla karşı karşıya kalacaklarını, Moldova'nın izin vermesi halinde gaz sevkiyatının hemen yarın başlayabileceğini ifade etti.Krasnoselskiy daha çnce, Rusya’nın yakın zamanda insani yardım şeklinde cumhuriyete gaz tedarik edeceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova'nın Transdinyester’e bu konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/transdinyesterde-alarm-canlari-caliyor-2-gunluk-dogalgazimiz-kaldi-1093010324.html
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rusya dışişleri bakanlığı, moldova, transdinyester, enerji krizi, kişinev, transdinyester moldova cumhuriyeti, moskova, vadim krasnoselskiy, dmitriy peskov
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, transdinyester, enerji krizi, kişinev, transdinyester moldova cumhuriyeti, moskova, vadim krasnoselskiy, dmitriy peskov

Rusya'dan Moldova'ya uyarı: Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmeyi aklınızdan geçirmeyin

21:13 24.01.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'yı Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözme girişimlerine karşı uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Kişinev'i Transdinyester sorununa ‘güç yoluyla’ çözüm bulunmasına karşı uyardığı belirtildi.
Açıklamada, “Kişinev'deki ‘ateşli kafaları’ bir kez daha, ülkedeki enerji krizini, Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmek için kullanma konusundaki fantezilere karşı uyarmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Moldova makamlarının durumu barışçıl yöntemlerle çözme niyetlerine dair verdikleri güvencelerin, ülkenin militarize olduğu bir ortamda güven vermediğine dikkat çekilerek, “Rusya her türlü provokasyona gereken yanıtı verecek ve Transdinyester'deki Rus vatandaşlarının, barışı koruma birliğinin, Rus birliklerinin görev gücü askerlerinin ve Kolbasna bölgesindeki askeri depoların korunmasını sağlayacaktır” vurgusu yapıldı.
Açıklamada ayrıca, enerji krizinin Kişinev'in Transdinyester'e karşı kayıtsızlığını ortaya çıkarırken, Moldova'nın neden olduğu gaz sorununu çözmekten kaçındığı kaydedildi.
Öte yandan, Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy yaptığı açıklamada, iki gün içinde doğalgaz stoklarının tükeneceğini, ocak sonuna kadar Transdinyester'e doğalgaz tedarik edilmemesi halinde felakete yakın bir durumla karşı karşıya kalacaklarını, Moldova'nın izin vermesi halinde gaz sevkiyatının hemen yarın başlayabileceğini ifade etti.
Krasnoselskiy daha çnce, Rusya’nın yakın zamanda insani yardım şeklinde cumhuriyete gaz tedarik edeceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova'nın Transdinyester’e bu konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Transdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Transdinyester'de alarm çanları çalıyor: '2 günlük doğalgazımız kaldı'
11:43
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