https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusyadan-moldovaya-uyari-transdinyester-sorununu-guc-yoluyla-cozmeyi-aklinizdan-gecirmeyin-1093032718.html

Rusya'dan Moldova'ya uyarı: Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmeyi aklınızdan geçirmeyin

Rusya'dan Moldova'ya uyarı: Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmeyi aklınızdan geçirmeyin

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'yı Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözme girişimlerine karşı uyardı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T21:13+0300

2025-01-24T21:13+0300

2025-01-24T21:12+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

moldova

transdinyester

enerji krizi

kişinev

transdinyester moldova cumhuriyeti

moskova

vadim krasnoselskiy

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Kişinev'i Transdinyester sorununa ‘güç yoluyla’ çözüm bulunmasına karşı uyardığı belirtildi.Açıklamada, “Kişinev'deki ‘ateşli kafaları’ bir kez daha, ülkedeki enerji krizini, Transdinyester sorununu ‘güç yoluyla’ çözmek için kullanma konusundaki fantezilere karşı uyarmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Moldova makamlarının durumu barışçıl yöntemlerle çözme niyetlerine dair verdikleri güvencelerin, ülkenin militarize olduğu bir ortamda güven vermediğine dikkat çekilerek, “Rusya her türlü provokasyona gereken yanıtı verecek ve Transdinyester'deki Rus vatandaşlarının, barışı koruma birliğinin, Rus birliklerinin görev gücü askerlerinin ve Kolbasna bölgesindeki askeri depoların korunmasını sağlayacaktır” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca, enerji krizinin Kişinev'in Transdinyester'e karşı kayıtsızlığını ortaya çıkarırken, Moldova'nın neden olduğu gaz sorununu çözmekten kaçındığı kaydedildi.Öte yandan, Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy yaptığı açıklamada, iki gün içinde doğalgaz stoklarının tükeneceğini, ocak sonuna kadar Transdinyester'e doğalgaz tedarik edilmemesi halinde felakete yakın bir durumla karşı karşıya kalacaklarını, Moldova'nın izin vermesi halinde gaz sevkiyatının hemen yarın başlayabileceğini ifade etti.Krasnoselskiy daha çnce, Rusya’nın yakın zamanda insani yardım şeklinde cumhuriyete gaz tedarik edeceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova'nın Transdinyester’e bu konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/transdinyesterde-alarm-canlari-caliyor-2-gunluk-dogalgazimiz-kaldi-1093010324.html

moldova

transdinyester

kişinev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, moldova, transdinyester, enerji krizi, kişinev, transdinyester moldova cumhuriyeti, moskova, vadim krasnoselskiy, dmitriy peskov