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Survivor 2025 All Star'da elenen isim belli oldu: Düelloyu kim kaybetti? Sema parkurda büyük tehlike atlattı
Survivor 2025 All Star'da elenen isim belli oldu: Düelloyu kim kaybetti? Sema parkurda büyük tehlike atlattı
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 All Star heyecanlı anlara sahne oldu. Kırmızı ve Mavi Takım arasında oynanan ödül oyununda nefesler tutuldu. Gecenin en kritik anı ise Batuhan ve... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T09:46+0300
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yaşam
survivor
yarışma
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Survivor 2025 All Star'da 29 Ocak akşamı eleme gecesi yaşandı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından bir yarışmacı adaya veda etti. Batuhan ve Adilhan arasında geçen düelloda kazanan isim 5-3’lük skorla Batuhan oldu. Adilhan ise Survivor hayallerine veda etti.Düello sonrası yaptığı açıklamada "Bugün düştüm ama çok daha güçlü kalkacağım. Bugün kül oldum ama yarın çok daha güçlü yeniden doğacağım" diyerek duygularını paylaştı.Ödül oyununda büyük çekişme: Hangi takım kazandı?Survivor'da Kırmızı Takım (All Star) ile Mavi Takım (Gönüllüler) ödül oyunu için parkura çıktı. İki takım da büyük bir hırsla mücadele etti. Kırmızı Takım, 12-9’luk skorla galip gelerek ödülün sahibi oldu.Mavi Takım, büyük bir üzüntü yaşarken, All Star yarışmacıları zaferin tadını çıkardı.Sema’nın sakatlığı yürekleri ağza getirdiÖdül oyununda gerilim dolu anlar yaşandı. Daha önce de sakatlık yaşayan Sema, atışlar sırasında omzunun çıktığını düşündü. Hemen doktor müdahalesi yapıldı.Doktorun yaptığı incelemede, Sema’nın omzunda sadece adele kasılması olduğu ve ciddi bir durum bulunmadığı belirtildi. Ancak dinlenmesi gerektiği söylendi.Sema’nın yaşadığı anlar, ekran başındaki izleyicileri ve takım arkadaşlarını korkuttu.Batuhan ve Adilhan'ın karşı karşıya geldiği düello öncesinde, oyun seçimi yapıldı. Adilhan, "Çubuklara halka atmayı istiyorum ve halka atmakta iyi olduğumu düşünüyorum" diyerek seçimini yaptı.Bu seçimin ardından düello başladı ve büyük bir mücadele yaşandı.Survivor'da kim elendi?Düello Batuhan ve Adilhan arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Batuhan, 5-3’lük skorla galip gelerek adada kalmayı başardı. Adilhan ise elenerek Survivor’a veda etti.Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Adilhan, Survivor’ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi:"Survivor öyle bir yer ki, her gün ders aldım diyorsun, her gün hatamdan ders çıkardım diyorsun ama bir sonraki gün yeniden yeni hatalar yapıyorsun ve yeniden bir şeyler öğreniyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yer. Konfor alanının dışında, insanın sınırlarını zorlayan bir yer."Genç yarışmacı, elenmiş olmasına rağmen bu deneyimin hayatındaki önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
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Survivor 2025 All Star'da elenen isim belli oldu: Düelloyu kim kaybetti? Sema parkurda büyük tehlike atlattı

09:46 30.01.2025 (güncellendi: 10:44 30.01.2025)
© FotoğrafSurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf
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Survivor 2025 All Star heyecanlı anlara sahne oldu. Kırmızı ve Mavi Takım arasında oynanan ödül oyununda nefesler tutuldu. Gecenin en kritik anı ise Batuhan ve Adilhan arasındaki düello oldu. Kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda etti. Ödül oyununda ise Sema'nın yaşadığı sakatlık herkesi korkuttu. Peki, Survivor'da kim elendi?
Survivor 2025 All Star'da 29 Ocak akşamı eleme gecesi yaşandı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından bir yarışmacı adaya veda etti. Batuhan ve Adilhan arasında geçen düelloda kazanan isim 5-3’lük skorla Batuhan oldu. Adilhan ise Survivor hayallerine veda etti.
Düello sonrası yaptığı açıklamada "Bugün düştüm ama çok daha güçlü kalkacağım. Bugün kül oldum ama yarın çok daha güçlü yeniden doğacağım" diyerek duygularını paylaştı.

Ödül oyununda büyük çekişme: Hangi takım kazandı?

Survivor'da Kırmızı Takım (All Star) ile Mavi Takım (Gönüllüler) ödül oyunu için parkura çıktı. İki takım da büyük bir hırsla mücadele etti. Kırmızı Takım, 12-9’luk skorla galip gelerek ödülün sahibi oldu.
Mavi Takım, büyük bir üzüntü yaşarken, All Star yarışmacıları zaferin tadını çıkardı.

Sema’nın sakatlığı yürekleri ağza getirdi

Ödül oyununda gerilim dolu anlar yaşandı. Daha önce de sakatlık yaşayan Sema, atışlar sırasında omzunun çıktığını düşündü. Hemen doktor müdahalesi yapıldı.
Doktorun yaptığı incelemede, Sema’nın omzunda sadece adele kasılması olduğu ve ciddi bir durum bulunmadığı belirtildi. Ancak dinlenmesi gerektiği söylendi.
Sema’nın yaşadığı anlar, ekran başındaki izleyicileri ve takım arkadaşlarını korkuttu.
Batuhan ve Adilhan'ın karşı karşıya geldiği düello öncesinde, oyun seçimi yapıldı. Adilhan, "Çubuklara halka atmayı istiyorum ve halka atmakta iyi olduğumu düşünüyorum" diyerek seçimini yaptı.
Bu seçimin ardından düello başladı ve büyük bir mücadele yaşandı.

Survivor'da kim elendi?

Düello Batuhan ve Adilhan arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Batuhan, 5-3’lük skorla galip gelerek adada kalmayı başardı. Adilhan ise elenerek Survivor’a veda etti.
Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Adilhan, Survivor’ın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Survivor öyle bir yer ki, her gün ders aldım diyorsun, her gün hatamdan ders çıkardım diyorsun ama bir sonraki gün yeniden yeni hatalar yapıyorsun ve yeniden bir şeyler öğreniyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yer. Konfor alanının dışında, insanın sınırlarını zorlayan bir yer."
Genç yarışmacı, elenmiş olmasına rağmen bu deneyimin hayatındaki önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
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