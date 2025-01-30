https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/nasadan-kiyamet-senaryosu-gibi-aciklama-geri-sayim-basladi-yr4-gok-tasi-10-yil-icinde-dunyaya-1093193359.html
NASA'dan kıyamet senaryosu gibi açıklama: 'Geri sayım başladı, YR4 gök taşı 10 yıl içinde Dünya’ya çarpabilir'
NASA'dan kıyamet senaryosu gibi açıklama: 'Geri sayım başladı, YR4 gök taşı 10 yıl içinde Dünya’ya çarpabilir'
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Gökbilimciler, 60 metre çapında ve 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti! ‘2024 YR4’ adı verilen bu gök taşı, Aralık 2032’de... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T10:53+0300
2025-01-30T10:53+0300
2025-01-30T10:53+0300
yaşam
çarpışma
dünya
avrupa uzay ajansı (esa)
nasa
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bilim
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, yeni keşfedilen ‘2024 YR4’ asteroidinin, Güney Amerika, Atlantik Okyanusu ve Güney Afrika bölgesinde potansiyel bir çarpışma ihtimali taşıdığını duyurdu.📌 Asteroidin özellikleri:2032’de Dünya’ya çarpabilir mi?Bilim insanları, asteroidin yörüngesindeki belirsizliklerin çarpışma riskini artırabileceğini söylüyor. Ancak kesin sonuçlar için daha fazla gözleme ihtiyaç var.📢 NASA uzmanları, 2028’de asteroidin Dünya’ya daha da yaklaşacağını ve bu sayede boyutu, yapısı ve yörüngesi hakkında daha kesin verilere ulaşılacağını belirtiyor. Eğer hesaplamalar ‘2024 YR4’ün Dünya’ya çarpma ihtimalini doğrularsa, gezegenimizi korumak için acil müdahale planları devreye alınabilir.60 metrelik bir asteroid Dünya’ya çarparsa ne olur?Uzmanlara göre 60 metre genişliğindeki bir asteroid, çarpması halinde:💥 Hiroşima bombasından yüzlerce kat daha güçlü bir patlamaya neden olabilir.🌍 Bölgesel çapta büyük yıkım yaratabilir.🌊 Eğer okyanusa düşerse tsunami riski oluşturabilir.Ancak, şu an için panik yapmaya gerek yok! Bilim insanları, asteroidin yörüngesini izleyerek erken müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/elon-musk-uzayda-mahsur-kalan-iki-astronotu-kurtaracagini-duyurdu-1093158687.html
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2024 yr4 asteroidi, 2024 yr4 dünya'ya çarpacak mı, 2024 yr4 çarpışma ihtimali, 2024 yr4 nasa açıklaması, 2024 yr4 ne zaman geçecek, 2024 yr4 dünya'ya yaklaşacak mı, 2024 yr4 tehlikeli mi, 2024 yr4 asteroid çarpma tarihi, 2024 yr4 yörüngesi, 2024 yr4 nasa takip ediyor mu, 2024 yr4 dünya için risk mi, 2024 yr4 asteroid haberleri, 2024 yr4 çarpışma bölgesi, 2024 yr4 asteroid büyüklüğü, 2032 asteroid nasa açıklaması, asteroid çarpma ihtimali gerçek mi, büyük asteroid tehlikesi, dünya'ya yaklaşan asteroidler
2024 yr4 asteroidi, 2024 yr4 dünya'ya çarpacak mı, 2024 yr4 çarpışma ihtimali, 2024 yr4 nasa açıklaması, 2024 yr4 ne zaman geçecek, 2024 yr4 dünya'ya yaklaşacak mı, 2024 yr4 tehlikeli mi, 2024 yr4 asteroid çarpma tarihi, 2024 yr4 yörüngesi, 2024 yr4 nasa takip ediyor mu, 2024 yr4 dünya için risk mi, 2024 yr4 asteroid haberleri, 2024 yr4 çarpışma bölgesi, 2024 yr4 asteroid büyüklüğü, 2032 asteroid nasa açıklaması, asteroid çarpma ihtimali gerçek mi, büyük asteroid tehlikesi, dünya'ya yaklaşan asteroidler
NASA'dan kıyamet senaryosu gibi açıklama: 'Geri sayım başladı, YR4 gök taşı 10 yıl içinde Dünya’ya çarpabilir'
Gökbilimciler, 60 metre çapında ve 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti! ‘2024 YR4’ adı verilen bu gök taşı, Aralık 2032’de Dünya’ya 106 bin kilometre kadar yaklaşabilir. Ancak yörüngesindeki belirsizlikler nedeniyle çarpışma riski de göz ardı edilmiyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, yeni keşfedilen ‘2024 YR4’ asteroidinin, Güney Amerika, Atlantik Okyanusu ve Güney Afrika bölgesinde potansiyel bir çarpışma ihtimali taşıdığını duyurdu.
📌 Asteroidin özellikleri:
Çapı: 60 metre (fakat ölçümler değişebilir)
Dünya’ya
yaklaşacağı mesafe: 106 bin kilometre
Çarpışma
ihtimali: Düşük ama sıfır değil!
2032’de Dünya’ya çarpabilir mi?
Bilim insanları, asteroidin yörüngesindeki belirsizliklerin çarpışma riskini artırabileceğini söylüyor. Ancak kesin sonuçlar için daha fazla gözleme ihtiyaç var.
📢 NASA uzmanları
, 2028’de asteroidin Dünya’ya daha da yaklaşacağını ve bu sayede boyutu, yapısı ve yörüngesi hakkında daha kesin verilere ulaşılacağını
belirtiyor. Eğer hesaplamalar ‘2024 YR4’ün Dünya’ya çarpma ihtimalini doğrularsa
, gezegenimizi korumak için acil müdahale planları devreye alınabilir.
60 metrelik bir asteroid Dünya’ya çarparsa ne olur?
Uzmanlara göre 60 metre genişliğindeki bir asteroid, çarpması halinde:
💥 Hiroşima bombasından yüzlerce kat daha güçlü bir patlamaya neden olabilir.
🌍 Bölgesel çapta büyük yıkım yaratabilir.
🌊 Eğer okyanusa düşerse tsunami riski oluşturabilir.
Ancak, şu an için panik yapmaya gerek yok! Bilim insanları, asteroidin yörüngesini izleyerek erken müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor.