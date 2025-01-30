https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/nasadan-kiyamet-senaryosu-gibi-aciklama-geri-sayim-basladi-yr4-gok-tasi-10-yil-icinde-dunyaya-1093193359.html

NASA'dan kıyamet senaryosu gibi açıklama: 'Geri sayım başladı, YR4 gök taşı 10 yıl içinde Dünya’ya çarpabilir'

NASA'dan kıyamet senaryosu gibi açıklama: 'Geri sayım başladı, YR4 gök taşı 10 yıl içinde Dünya’ya çarpabilir'

Sputnik Türkiye

Gökbilimciler, 60 metre çapında ve 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti! ‘2024 YR4’ adı verilen bu gök taşı, Aralık 2032’de... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T10:53+0300

2025-01-30T10:53+0300

2025-01-30T10:53+0300

yaşam

çarpışma

dünya

avrupa uzay ajansı (esa)

nasa

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asteroid

asteroid

bilim

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, yeni keşfedilen ‘2024 YR4’ asteroidinin, Güney Amerika, Atlantik Okyanusu ve Güney Afrika bölgesinde potansiyel bir çarpışma ihtimali taşıdığını duyurdu.📌 Asteroidin özellikleri:2032’de Dünya’ya çarpabilir mi?Bilim insanları, asteroidin yörüngesindeki belirsizliklerin çarpışma riskini artırabileceğini söylüyor. Ancak kesin sonuçlar için daha fazla gözleme ihtiyaç var.📢 NASA uzmanları, 2028’de asteroidin Dünya’ya daha da yaklaşacağını ve bu sayede boyutu, yapısı ve yörüngesi hakkında daha kesin verilere ulaşılacağını belirtiyor. Eğer hesaplamalar ‘2024 YR4’ün Dünya’ya çarpma ihtimalini doğrularsa, gezegenimizi korumak için acil müdahale planları devreye alınabilir.60 metrelik bir asteroid Dünya’ya çarparsa ne olur?Uzmanlara göre 60 metre genişliğindeki bir asteroid, çarpması halinde:💥 Hiroşima bombasından yüzlerce kat daha güçlü bir patlamaya neden olabilir.🌍 Bölgesel çapta büyük yıkım yaratabilir.🌊 Eğer okyanusa düşerse tsunami riski oluşturabilir.Ancak, şu an için panik yapmaya gerek yok! Bilim insanları, asteroidin yörüngesini izleyerek erken müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor.

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