https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/elon-musk-uzayda-mahsur-kalan-iki-astronotu-kurtaracagini-duyurdu-1093158687.html

Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu

Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirmesini istediğini belirterek "Bizde yapacağız" dedi. Astronotlar... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T11:04+0300

2025-01-29T11:04+0300

2025-01-29T11:04+0300

yaşam

elon musk

abd

nasa

uluslararası uzay istasyonu (iss)

starliner

spacex

sunita williams

butch wilmore

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ABD'li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran 2024'te Florida'dan fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zorlu bir yolculuk yapan Boeing'in Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevine pilotluk yaptılar. Astronotların başlangıçta yörüngedeki laboratuvarda yaklaşık bir hafta geçirmeleri planlanıyordu ancak onları getiren uzay mekiğinde helyum sızıntıları ve itici güç sorunları baş gösterdi. NASA nihayetinde Starliner'ı mürettebatla birlikte geri göndermenin çok riskli olduğuna karar verdi. İki astronot ISS'te eve dönmeyi beklerken uzay mekiği de halihazırda ISS'e kenetlenmiş durumda. Williams ve Willmore, görevlerinin zor kısımları olduğunu kabul etmekle birlikte, 8 Ocak'ta eski NASA Yöneticisi Bill Nelson ile yaptıkları röportaj sırasında moralleri iyi görünüyordu. Astronot Wilmore “Bir sürü kıyafetimiz var. İyi besleniyoruz” derken Williams da “Harika bir ekibiz ve hayır, kazazedeymişiz gibi hissetmiyoruz. Eninde sonunda eve dönmek istiyoruz" demişti. Elon Musk, bugün kendi sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaparak Trump'ın kendisinden astronotları en kısa sürede eve getirmesini istediğini belirtti. Musk "Bizde böyle yapacağız. Biden yönetiminin onları orada bu kadar uzun süre bırakması korkunç" dedi.Öte yandan ABD basını NASA'nın aylar önce Musk'ın şirketi SpaceX'ten Crew-9 görevinin bir parçası olarak astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore'u Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan geri getirmesini istediğini ancak Aralık ayında SpaceX'in aracı hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu için görevin ertelendiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/astronotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-noeli-kutladi--1092054852.html

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elon musk, abd, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), starliner, spacex, sunita williams, butch wilmore