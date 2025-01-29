Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/elon-musk-uzayda-mahsur-kalan-iki-astronotu-kurtaracagini-duyurdu-1093158687.html
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirmesini istediğini belirterek "Bizde yapacağız" dedi. Astronotlar... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T11:04+0300
2025-01-29T11:04+0300
yaşam
elon musk
abd
nasa
uluslararası uzay istasyonu (iss)
starliner
spacex
sunita williams
butch wilmore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093158531_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e28c468a0808be50876ae2d9b1d066c4.jpg
ABD'li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran 2024'te Florida'dan fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zorlu bir yolculuk yapan Boeing'in Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevine pilotluk yaptılar. Astronotların başlangıçta yörüngedeki laboratuvarda yaklaşık bir hafta geçirmeleri planlanıyordu ancak onları getiren uzay mekiğinde helyum sızıntıları ve itici güç sorunları baş gösterdi. NASA nihayetinde Starliner'ı mürettebatla birlikte geri göndermenin çok riskli olduğuna karar verdi. İki astronot ISS'te eve dönmeyi beklerken uzay mekiği de halihazırda ISS'e kenetlenmiş durumda. Williams ve Willmore, görevlerinin zor kısımları olduğunu kabul etmekle birlikte, 8 Ocak'ta eski NASA Yöneticisi Bill Nelson ile yaptıkları röportaj sırasında moralleri iyi görünüyordu. Astronot Wilmore “Bir sürü kıyafetimiz var. İyi besleniyoruz” derken Williams da “Harika bir ekibiz ve hayır, kazazedeymişiz gibi hissetmiyoruz. Eninde sonunda eve dönmek istiyoruz" demişti. Elon Musk, bugün kendi sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaparak Trump'ın kendisinden astronotları en kısa sürede eve getirmesini istediğini belirtti. Musk "Bizde böyle yapacağız. Biden yönetiminin onları orada bu kadar uzun süre bırakması korkunç" dedi.Öte yandan ABD basını NASA'nın aylar önce Musk'ın şirketi SpaceX'ten Crew-9 görevinin bir parçası olarak astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore'u Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan geri getirmesini istediğini ancak Aralık ayında SpaceX'in aracı hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu için görevin ertelendiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/astronotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-noeli-kutladi--1092054852.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093158531_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_90db74314745eb6da4dd90c494cf067d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, abd, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), starliner, spacex, sunita williams, butch wilmore
elon musk, abd, nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), starliner, spacex, sunita williams, butch wilmore

Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu

11:04 29.01.2025
© AP PhotoElon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
Abone ol
Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirmesini istediğini belirterek "Bizde yapacağız" dedi. Astronotlar Williams ve Wilmore, Haziran 2024'te uzay istasyonuna gitmiş, gittikleri Boeing mekiğiyle dönemeyince istasyonda mahsur kalmıştı.
ABD'li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran 2024'te Florida'dan fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zorlu bir yolculuk yapan Boeing'in Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevine pilotluk yaptılar. Astronotların başlangıçta yörüngedeki laboratuvarda yaklaşık bir hafta geçirmeleri planlanıyordu ancak onları getiren uzay mekiğinde helyum sızıntıları ve itici güç sorunları baş gösterdi.
NASA nihayetinde Starliner'ı mürettebatla birlikte geri göndermenin çok riskli olduğuna karar verdi. İki astronot ISS'te eve dönmeyi beklerken uzay mekiği de halihazırda ISS'e kenetlenmiş durumda. Williams ve Willmore, görevlerinin zor kısımları olduğunu kabul etmekle birlikte, 8 Ocak'ta eski NASA Yöneticisi Bill Nelson ile yaptıkları röportaj sırasında moralleri iyi görünüyordu.
Astronot Wilmore “Bir sürü kıyafetimiz var. İyi besleniyoruz” derken Williams da “Harika bir ekibiz ve hayır, kazazedeymişiz gibi hissetmiyoruz. Eninde sonunda eve dönmek istiyoruz" demişti.
Elon Musk, bugün kendi sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaparak Trump'ın kendisinden astronotları en kısa sürede eve getirmesini istediğini belirtti. Musk "Bizde böyle yapacağız. Biden yönetiminin onları orada bu kadar uzun süre bırakması korkunç" dedi.
Öte yandan ABD basını NASA'nın aylar önce Musk'ın şirketi SpaceX'ten Crew-9 görevinin bir parçası olarak astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore'u Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan geri getirmesini istediğini ancak Aralık ayında SpaceX'in aracı hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu için görevin ertelendiğini açıkladı.
NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı
26 Aralık 2024, 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала