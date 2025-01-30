https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/msb-suriyeye-giden-ilk-heyet-ve-ilk-temas-olmasi-acisindan-onemli-1093198657.html
MSB: Karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas önemli
MSB: Karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas önemli
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Suriye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştirildiği ve ziyaretin, 'Karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T12:36+0300
2025-01-30T12:36+0300
2025-01-30T12:39+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
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resmi ziyaret
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Milli Savunma Bakanlığı bugünkü açıklamasında, MSB heyetinin Suriye'ye yaptığı resmi ziyarette 'Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konularının' görüşüldüğü ifade edildi. Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk "23 Ocak’ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.Tuğamiral Aktürk açıklamalarında MSB heyetinin dün Suriye'ye yaptığı ziyaretle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:'Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemli'Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ziyaretle ilgili ayrıca "Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir. Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."Aktürk ayrıca Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 278 oldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/suriyede-degisim-resmi-ulke-sembollerine-yansidi-cumhurbaskanligi-logosu-guncellendi-1093194334.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türkiye, resmi ziyaret
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türkiye, resmi ziyaret
MSB: Karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas önemli
12:36 30.01.2025 (güncellendi: 12:39 30.01.2025)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Suriye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştirildiği ve ziyaretin, 'Karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemli' olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı bugünkü açıklamasında, MSB heyetinin Suriye'ye yaptığı resmi ziyarette 'Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konularının' görüşüldüğü ifade edildi.
Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk "23 Ocak’ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Tuğamiral Aktürk açıklamalarında MSB heyetinin dün Suriye'ye yaptığı ziyaretle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:
"Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızdan bir heyet, dün (29 Ocak) teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye’ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz."
'Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemli'
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ziyaretle ilgili ayrıca "Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir. Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."
Aktürk ayrıca Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 278 oldu" dedi.