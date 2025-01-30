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Suriye'de yeni dönem resmi ülke sembollerine yansıdı: Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi
Suriye'de yeni dönem resmi ülke sembollerine yansıdı: Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi
Sputnik Türkiye
Suriye'de başlayan yeni dönem, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın logosuna da yansıdı. İki yıldızlı kartal figürü, 3 yıldızlı kartala dönüştü. Tasarımcı Muhammed... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Suriye'de Beşar Esad sonrası başlayan yeni dönemde değişim, resmi kurumların logolarına yansıdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, logosunu değiştirerek ülke bayrağına yansıyan 3 yıldız ve renkler kullanıldı. Ulusal logo, kimlik ve resmi belgeleri yenileyen 50 kişilik ekibin başındaki Muhammed Selvaye, basına yaptığı açıklamada "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi. Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Basına yansıyan bilgilere göre projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/peskov-rusya-suriye-yonetimiyle-diyaloga-devam-edecek-1093164388.html
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suriye, cumhurbaşkanlığı, suriye hükümeti, suriye cumhurbaşkanlığı, logo

Suriye'de yeni dönem resmi ülke sembollerine yansıdı: Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

11:31 30.01.2025
© FotoğrafSuriye Cumhurbaşkanlığı logosunu güncellendi
Suriye Cumhurbaşkanlığı logosunu güncellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf
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Suriye'de başlayan yeni dönem, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın logosuna da yansıdı. İki yıldızlı kartal figürü, 3 yıldızlı kartala dönüştü. Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.
Suriye'de Beşar Esad sonrası başlayan yeni dönemde değişim, resmi kurumların logolarına yansıdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, logosunu değiştirerek ülke bayrağına yansıyan 3 yıldız ve renkler kullanıldı.
Ulusal logo, kimlik ve resmi belgeleri yenileyen 50 kişilik ekibin başındaki Muhammed Selvaye, basına yaptığı açıklamada "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.
Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Basına yansıyan bilgilere göre projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
DÜNYA
Peskov: Rusya, Suriye yönetimiyle diyaloğa devam edecek
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