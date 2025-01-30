https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/suriyede-degisim-resmi-ulke-sembollerine-yansidi-cumhurbaskanligi-logosu-guncellendi-1093194334.html
Suriye'de yeni dönem resmi ülke sembollerine yansıdı: Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi
Suriye'de yeni dönem resmi ülke sembollerine yansıdı: Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi
Sputnik Türkiye
Suriye'de başlayan yeni dönem, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın logosuna da yansıdı. İki yıldızlı kartal figürü, 3 yıldızlı kartala dönüştü. Tasarımcı Muhammed... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T11:31+0300
2025-01-30T11:31+0300
2025-01-30T11:31+0300
dünya
suriye
cumhurbaşkanlığı
suriye hükümeti
suriye cumhurbaşkanlığı
logo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093195551_124:0:1877:986_1920x0_80_0_0_00107918a9dcd200615d2ea3eabf6763.jpg
Suriye'de Beşar Esad sonrası başlayan yeni dönemde değişim, resmi kurumların logolarına yansıdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, logosunu değiştirerek ülke bayrağına yansıyan 3 yıldız ve renkler kullanıldı. Ulusal logo, kimlik ve resmi belgeleri yenileyen 50 kişilik ekibin başındaki Muhammed Selvaye, basına yaptığı açıklamada "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi. Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Basına yansıyan bilgilere göre projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/peskov-rusya-suriye-yonetimiyle-diyaloga-devam-edecek-1093164388.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093195551_343:0:1658:986_1920x0_80_0_0_cb7700034702b64b93920301f9e564fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, cumhurbaşkanlığı, suriye hükümeti, suriye cumhurbaşkanlığı, logo
suriye, cumhurbaşkanlığı, suriye hükümeti, suriye cumhurbaşkanlığı, logo
Suriye'de yeni dönem resmi ülke sembollerine yansıdı: Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi
Suriye'de başlayan yeni dönem, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın logosuna da yansıdı. İki yıldızlı kartal figürü, 3 yıldızlı kartala dönüştü. Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.
Suriye'de Beşar Esad sonrası başlayan yeni dönemde değişim, resmi kurumların logolarına yansıdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, logosunu değiştirerek ülke bayrağına yansıyan 3 yıldız ve renkler kullanıldı.
Ulusal logo, kimlik ve resmi belgeleri yenileyen 50 kişilik ekibin başındaki Muhammed Selvaye, basına yaptığı açıklamada "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.
Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Basına yansıyan bilgilere göre projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.