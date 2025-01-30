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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-soguk-hava-ve-kar-yagisi-icin-tarih-verdi-istanbulda-etkili-1093196531.html
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava ve kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da etkili olacak mı?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava ve kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da etkili olacak mı?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük haritalı tahminini paylaştı. 3 Şubat Pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor. 3 Şubat günü İstanbul dahil birçok... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için güncel hava tahminini paylaştı. Açıklamaya göre, 3 Şubat’a kadar yağış beklenmiyor. Ancak, 3 Şubat itibarıyla sağanak yağış başlayacak. İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı içinse 4-5 Şubat tarihleri öne çıkıyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirterek, İstanbul’da kar ihtimalini değerlendirdi.Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı olacak mı?Uzmanların açıklamalarına göre, İstanbul’da sıcaklık şu anda 7-8 derece civarında seyrediyor. Ancak kar yağışının gerçekleşmesi için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi gerekiyor.Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ihtimaliyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:"Önümüzdeki hafta ayın 4'ü, 5'i gibi bir soğuk hava geliyor. Soğuk hava bu sefer Balkanlardan değil de Sibirya üzerinden sarkacak. Bu soğuk hava Türkiye'de bir kar yağışını meydana getirecek."Şen, İstanbul için kar yağışı ihtimalinin sıcaklık seviyesine bağlı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da kar yağması için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi lazım. Düşebilir mi? Düşebilir. Eğer gündüz sıcaklığı 5 derecenin altına düşerse, 5 Şubat’ta hatta 4 Şubat akşamı yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Eğer sıcaklık daha da düşerse, şehir merkezinde de kar ihtimali var."İstanbul'da kar yağışı ne zaman bekleniyor?Hava tahminlerine göre, 4 Şubat akşamından itibaren İstanbul’da sıcaklık düşmeye başlayacak. Eğer sıcaklık 5 derecenin altına inerse, 5 Şubat’ta İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.Kar yağışı ihtimali yüksek olan bölgeler:Eğer soğuk hava etkisini daha güçlü gösterirse, şehrin merkezi bölgelerinde de kar yağışı ihtimali artabilir.İstanbul’da kar yağacak mı?Hava durumu uzmanları, kar yağışının tamamen sıcaklık seviyesine bağlı olduğunu belirtiyor. Eğer sıcaklık 5 derecenin üzerinde kalırsa, İstanbul'da yağmur veya karla karışık yağmur görülebilir. Ancak, Sibirya soğukları beklenenden güçlü olursa, İstanbul'da 5 Şubat itibarıyla kar yağışı ihtimali kuvvetlenebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/akaryakit-fiyatlari-degisecek-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-benzin-ve-motorin-1093189970.html
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava ve kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da etkili olacak mı?

11:51 30.01.2025 (güncellendi: 11:53 30.01.2025)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük haritalı tahminini paylaştı. 3 Şubat Pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor. 3 Şubat günü İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış gelecek. Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar görülebilir. İşte İstanbul'a kar yağması beklenen tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için güncel hava tahminini paylaştı. Açıklamaya göre, 3 Şubat’a kadar yağış beklenmiyor. Ancak, 3 Şubat itibarıyla sağanak yağış başlayacak. İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı içinse 4-5 Şubat tarihleri öne çıkıyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirterek, İstanbul’da kar ihtimalini değerlendirdi.

Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı olacak mı?

Uzmanların açıklamalarına göre, İstanbul’da sıcaklık şu anda 7-8 derece civarında seyrediyor. Ancak kar yağışının gerçekleşmesi için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi gerekiyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ihtimaliyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"Önümüzdeki hafta ayın 4'ü, 5'i gibi bir soğuk hava geliyor. Soğuk hava bu sefer Balkanlardan değil de Sibirya üzerinden sarkacak. Bu soğuk hava Türkiye'de bir kar yağışını meydana getirecek."
Şen, İstanbul için kar yağışı ihtimalinin sıcaklık seviyesine bağlı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da kar yağması için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi lazım. Düşebilir mi? Düşebilir. Eğer gündüz sıcaklığı 5 derecenin altına düşerse, 5 Şubat’ta hatta 4 Şubat akşamı yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Eğer sıcaklık daha da düşerse, şehir merkezinde de kar ihtimali var."

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bekleniyor?

Hava tahminlerine göre, 4 Şubat akşamından itibaren İstanbul’da sıcaklık düşmeye başlayacak. Eğer sıcaklık 5 derecenin altına inerse, 5 Şubat’ta İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.
Kar yağışı ihtimali yüksek olan bölgeler:
Çamlıca Tepesi
Aydos Ormanı
Beykoz ve çevresi
Maslak ve Bahçeköy gibi yüksek rakımlı bölgeler
Eğer soğuk hava etkisini daha güçlü gösterirse, şehrin merkezi bölgelerinde de kar yağışı ihtimali artabilir.

İstanbul’da kar yağacak mı?

Hava durumu uzmanları, kar yağışının tamamen sıcaklık seviyesine bağlı olduğunu belirtiyor. Eğer sıcaklık 5 derecenin üzerinde kalırsa, İstanbul'da yağmur veya karla karışık yağmur görülebilir. Ancak, Sibirya soğukları beklenenden güçlü olursa, İstanbul'da 5 Şubat itibarıyla kar yağışı ihtimali kuvvetlenebilir.
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