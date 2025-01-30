https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/akaryakit-fiyatlari-degisecek-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-benzin-ve-motorin-1093189970.html
Akaryakıt fiyatları değişecek: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları değişecek: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası motorin fiyatına 89 kuruşluk indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T10:33+0300
2025-01-30T10:33+0300
2025-01-30T10:35+0300
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Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Son gelişmelere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.İndirimli fiyatların gece saatlerinden itibaren pompaya yansıması ve sürücülerin daha uygun fiyatlarla motorin alabilmesi öngörülüyor.Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim öncesinde büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbulAnkaraİzmirMotorin ve benzin fiyatları neden değişiyor?Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle sürekli güncelleniyor. Özellikle brent petrol fiyatları, motorin ve benzin fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/calismadan-emekli-olmak-mumkun-sartlar-belli-oldu-15-bin-tl-ek-odeme-verilecek-1093188599.html
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Akaryakıt fiyatları değişecek: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
10:33 30.01.2025 (güncellendi: 10:35 30.01.2025)
Akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası motorin fiyatına 89 kuruşluk indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar pompaya yansıyacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte 30 Ocak güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Son gelişmelere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.
İndirimli fiyatların gece saatlerinden itibaren pompaya yansıması ve sürücülerin daha uygun fiyatlarla motorin alabilmesi öngörülüyor.
Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İndirim öncesinde büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Motorin ve benzin fiyatları neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle sürekli güncelleniyor. Özellikle brent petrol fiyatları, motorin ve benzin fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri.