https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/akaryakit-fiyatlari-degisecek-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-benzin-ve-motorin-1093189970.html

Akaryakıt fiyatları değişecek: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları değişecek: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası motorin fiyatına 89 kuruşluk indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T10:33+0300

2025-01-30T10:33+0300

2025-01-30T10:35+0300

ekonomi

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Son gelişmelere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.İndirimli fiyatların gece saatlerinden itibaren pompaya yansıması ve sürücülerin daha uygun fiyatlarla motorin alabilmesi öngörülüyor.Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim öncesinde büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbulAnkaraİzmirMotorin ve benzin fiyatları neden değişiyor?Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle sürekli güncelleniyor. Özellikle brent petrol fiyatları, motorin ve benzin fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/calismadan-emekli-olmak-mumkun-sartlar-belli-oldu-15-bin-tl-ek-odeme-verilecek-1093188599.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorin indirimi 2025, motorin fiyatları düştü mü, bu gece motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları son durum, motorin litre fiyatı, brent petrol fiyatları, motorin fiyatları ne kadar oldu, 2025 motorin indirimi, akaryakıta indirim geldi mi, motorin fiyatları neden düştü, güncel motorin fiyatları, motorine 89 kuruş indirim, benzin fiyatları değişti mi, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir motorin fiyatı, motorin benzin farkı, bu gece motorin indirimi, akaryakıt indirimleri 2025, benzin ve motorin fiyatları, benzin indirimi var mı, motorin zammı olacak mı, motorin ve benzin fiyatları karşılaştırma, akaryakıt fiyatları nasıl belirlenir, döviz kuru akaryakıt fiyatlarına etkisi, motorin indirimi ne zaman geçerli, 2025 motorin ve benzin fiyatları, motorin fiyatları neden artıyor, motorin fiyatları neden iniyor, brent petrol fiyatları ve motorin ilişkisi, motorin pompa fiyatı, motorin indirimi ne kadar sürecek, motorin indirimi sonrası fiyatlar