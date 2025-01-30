https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/galatasaray-hakim-ziyech-ile-yollarini-ayirdi-fasli-yildizin-yeni-adresi-merak-konusu-oldu-1093181218.html
Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı: Faslı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu
Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı: Faslı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T00:50+0300
2025-01-30T00:50+0300
2025-01-30T00:50+0300
spor
galatasaray
maç
maç yayını
tarihi maç
transfer
transfermarkt
suudi arabistan
al nassr
fas
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Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.Galatasaray Kulübü, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray’a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verdi.İstikrarsız performansı beğenilmedi2023-2024 sezonunun başında Chelsea’den kiralık olarak Galatasaray’a katılan ve daha sonra bonservisi alınan Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda teknik becerisi ve frikik golleriyle dikkat çekse de istikrarsız performansı nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Galatasaray yönetimi, oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme kararı aldı.Al-Fateh mı? Al Nassr mı?Fas Milli Takımı'nın yıldızı Ziyech’in bir sonraki durağının hangi kulüp olacağı merak edilirken, deneyimli oyuncuya Suudi Arabistan ve Katar liglerinden Al-Fateh ve Al Nassr gibi takımların ilgi gösterdiği iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda 17 maça çıkarken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hakim-ziyech-galatasaraya-veda-ediyor-yeni-takimiyla-anlasti-1092873669.html
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galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, transfer, transfermarkt , suudi arabistan, al nassr, fas, hakim ziyech
galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, transfer, transfermarkt , suudi arabistan, al nassr, fas, hakim ziyech
Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı: Faslı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu
Galatasaray, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
Galatasaray Kulübü, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray’a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verdi.
İstikrarsız performansı beğenilmedi
2023-2024 sezonunun başında Chelsea’den kiralık olarak Galatasaray’a katılan ve daha sonra bonservisi alınan Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda teknik becerisi ve frikik golleriyle dikkat çekse de istikrarsız performansı nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Galatasaray yönetimi, oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme kararı aldı.
Al-Fateh mı? Al Nassr mı?
Fas Milli Takımı'nın yıldızı Ziyech’in bir sonraki durağının hangi kulüp olacağı merak edilirken, deneyimli oyuncuya Suudi Arabistan ve Katar liglerinden Al-Fateh ve Al Nassr gibi takımların ilgi gösterdiği iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda 17 maça çıkarken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.