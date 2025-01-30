https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/galatasaray-hakim-ziyech-ile-yollarini-ayirdi-fasli-yildizin-yeni-adresi-merak-konusu-oldu-1093181218.html

Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı: Faslı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu

Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı: Faslı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

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fas

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Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.Galatasaray Kulübü, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray’a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verdi.İstikrarsız performansı beğenilmedi2023-2024 sezonunun başında Chelsea’den kiralık olarak Galatasaray’a katılan ve daha sonra bonservisi alınan Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda teknik becerisi ve frikik golleriyle dikkat çekse de istikrarsız performansı nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Galatasaray yönetimi, oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme kararı aldı.Al-Fateh mı? Al Nassr mı?Fas Milli Takımı'nın yıldızı Ziyech’in bir sonraki durağının hangi kulüp olacağı merak edilirken, deneyimli oyuncuya Suudi Arabistan ve Katar liglerinden Al-Fateh ve Al Nassr gibi takımların ilgi gösterdiği iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda 17 maça çıkarken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hakim-ziyech-galatasaraya-veda-ediyor-yeni-takimiyla-anlasti-1092873669.html

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