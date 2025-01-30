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Fico’dan Avrupa Komisyonu'na: Slovakya Ukrayna'ya yardımı engellemeye hazır
Fico’dan Avrupa Komisyonu'na: Slovakya Ukrayna'ya yardımı engellemeye hazır
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Komisyonu'na Rus gazının transit geçişinin durdurulması nedeniyle Kiev'e yardımı veto etmeye hazır olduğunu anımsatacağını... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'na Rusya’dan tedarik edilen gazın transit sorununun çözülmemesi halinde Ukrayna'ya mali yardımı veto etmeye hazır olduğunu hatırlatacağını söyledi.Fico, “Pazartesi günü Brüksel'de katılacağım resmi olmayan bir zirve var ve arkadaşlarımla bu zirvenin bir kısmını Enerji Komiseri'yle görüşmek için feda edeceğim konusunda anlaştık. Tekrar ediyorum, eğer Zelenskiy’in gaz geçişi konusunda bizi kandırdığını görürsem, sonraki adımlarda karşı önlemler almaya başlayacağım; bunların arasında örneğin Ukrayna'ya mali yardımların engellenmesi de olacak” dedi.Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avrupada-gaz-fiyatlari-bin-metrekup-basina-550-dolara-yukseldi-1093178430.html
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robert fico, slovakya, rus doğal gazı, ukrayna, kiev, brüksel, avrupa komisyonu, vladimir zelenskiy, avrupa, ab, veto, gazprom
robert fico, slovakya, rus doğal gazı, ukrayna, kiev, brüksel, avrupa komisyonu, vladimir zelenskiy, avrupa, ab, veto, gazprom

Fico’dan Avrupa Komisyonu'na: Slovakya Ukrayna'ya yardımı engellemeye hazır

20:37 30.01.2025
© SputnikRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Sputnik
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Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Komisyonu'na Rus gazının transit geçişinin durdurulması nedeniyle Kiev'e yardımı veto etmeye hazır olduğunu anımsatacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'na Rusya’dan tedarik edilen gazın transit sorununun çözülmemesi halinde Ukrayna'ya mali yardımı veto etmeye hazır olduğunu hatırlatacağını söyledi.
Fico, “Pazartesi günü Brüksel'de katılacağım resmi olmayan bir zirve var ve arkadaşlarımla bu zirvenin bir kısmını Enerji Komiseri'yle görüşmek için feda edeceğim konusunda anlaştık. Tekrar ediyorum, eğer Zelenskiy’in gaz geçişi konusunda bizi kandırdığını görürsem, sonraki adımlarda karşı önlemler almaya başlayacağım; bunların arasında örneğin Ukrayna'ya mali yardımların engellenmesi de olacak” dedi.
Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.

Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.

Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
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