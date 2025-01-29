https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avrupada-gaz-fiyatlari-bin-metrekup-basina-550-dolara-yukseldi-1093178430.html
Avrupa'da gaz fiyatları bin metreküp başına 550 dolara yükseldi
Avrupa'da gaz fiyatları bin metreküp başına 550 dolara yükseldi
Sputnik Türkiye
Avrupa'da gaz fiyatları Kasım 2023'ten bu yana ilk kez bin metreküp başına 550 dolara ulaştı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T20:18+0300
2025-01-29T20:18+0300
2025-01-29T20:17+0300
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Londra Menkul Kıymetler Borsası'na göre Avrupa'da doğalgazın fiyatı bin metreküp başına 550 dolara yükseldi. Böylece doğalgaz fiyatı 15 Kasım 2023'ten bu yana ilk kez artmış oldu.TTF endeksine ilişkin Şubat vadeli işlemler Türkiye saatiyle 10.00'da bin metreküp başına 521.2 dolardan (+ yüzde 0.3) işlem görmeye başladı. Saat 18:53 itibariyle 550 dolara (+yüzde 5.8) ulaştı.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Gazprom, geçen yıl bu hat üzerinden yaklaşık 15 milyar metreküp akaryakıt tedarik etmişti. Bu, AB'nin toplam tüketiminin yüzde 4.5'ine tekabül ediyorŞu anda Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküp gaz tedarik ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abnin-yeni-yaptirim-paketinde-rusyadan-lng-ithalatina-tam-yasak-yok-1093156199.html
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londra, borsa, doğalgaz, avrupa, ukrayna, kiev, türkakım, transit, romanya, macaristan, bosna hersek, yunanistan, kuzey makedonya, sırbistan
londra, borsa, doğalgaz, avrupa, ukrayna, kiev, türkakım, transit, romanya, macaristan, bosna hersek, yunanistan, kuzey makedonya, sırbistan
Avrupa'da gaz fiyatları bin metreküp başına 550 dolara yükseldi
Avrupa'da gaz fiyatları Kasım 2023'ten bu yana ilk kez bin metreküp başına 550 dolara ulaştı.
Londra Menkul Kıymetler Borsası'na göre Avrupa'da doğalgazın fiyatı bin metreküp başına 550 dolara yükseldi. Böylece doğalgaz fiyatı 15 Kasım 2023'ten bu yana ilk kez artmış oldu.
TTF endeksine ilişkin Şubat vadeli işlemler Türkiye saatiyle 10.00'da bin metreküp başına 521.2 dolardan (+ yüzde 0.3) işlem görmeye başladı. Saat 18:53 itibariyle 550 dolara (+yüzde 5.8) ulaştı.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
Gazprom, geçen yıl bu hat üzerinden yaklaşık 15 milyar metreküp akaryakıt tedarik etmişti. Bu, AB'nin toplam tüketiminin yüzde 4.5'ine tekabül ediyor
Şu anda Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküp gaz tedarik ediliyor.