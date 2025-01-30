https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ferdi-tayfurun-vefatindan-sonra-tugce-tayfurdan-dikkat-ceken-hamle-magazasi-icin-karar-verdi-1093193203.html

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Tuğçe Tayfur’dan dikkat çeken hamle: Mağazası için karar verdi

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Tuğçe Tayfur’dan dikkat çeken hamle: Mağazası için karar verdi

Sputnik Türkiye

2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile açtığı ve bu sebeple babasıyla davalık olduğu giyim... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T10:58+0300

2025-01-30T10:58+0300

2025-01-30T10:58+0300

yaşam

ferdi tayfur

dava

miras

tuğçe tayfur

dükkan

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Vefatından kısa süre önce ise kızı Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olmuştu.Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı giyim mağazası nedeniyle babasıyla davalık olmuş, bu durum baba-kız arasındaki ilişkinin bozulmasına yol açmıştı. Ferdi Tayfur’un ölümünden kısa bir süre sonra Tuğçe Tayfur’un mağazayı kapattığı öğrenildi.Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur neden küstü?Baba-kız arasındaki anlaşmazlık Tuğçe Tayfur’un evliliğiyle başladı. Ferdi Tayfur, kızının Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve nikâhına katılmamıştı.Ancak asıl büyük kriz, Tuğçe Tayfur’un babasının soyadını ticari marka olarak kullanmasıyla patlak verdi. Ferdi Tayfur, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.50 milyon TL talebi i̇ddiasıFerdi Tayfur’un, kızından 50 milyon TL talep ettiği veya soyadının kullanım hakkı için yüzde 58 hisse istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Tuğçe Tayfur, bu duruma tepki göstererek şu açıklamayı yapmıştı:"Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?"Bu açıklama, baba-kız arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden olmuştu.Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştuFerdi Tayfur’un eski eşi ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır, tartışmaya sert bir şekilde dâhil olmuştu.Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.Ayrıca "Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" diyerek Ferdi Tayfur’un çevresindekileri suçladı.Tuğçe Tayfur’dan duygusal veda mesajıBabasıyla mahkemelik olmasına rağmen Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur’un vefatından sonra duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı:"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil kralıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun."Tuğçe Tayfur, paylaşımında babasına olan sevgisini dile getirirken, yaşananları şimdilik detaylandırmadığını belirterek "Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim… Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..." ifadelerini kullanmıştı.

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ferdi tayfur, dava, miras, tuğçe tayfur, dükkan