https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/calismadan-emekli-olmak-mumkun-sartlar-belli-oldu-15-bin-tl-ek-odeme-verilecek-1093188599.html

Çalışmadan emekli olmak mümkün, şartlar belli oldu: 15 bin TL ek ödeme verilecek

Çalışmadan emekli olmak mümkün, şartlar belli oldu: 15 bin TL ek ödeme verilecek

Sputnik Türkiye

Devlet destekli yeni düzenleme ile 18 yaşını dolduran herkes, çalışmadan prim ödeyerek emekli olabilecek. Ev gençleri ve kadınlar için de sosyal güvence... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T09:34+0300

2025-01-30T09:34+0300

2025-01-30T09:34+0300

ekonomi

emeklilik

emeklilik yaşı

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

harçlık

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Türkiye’de sosyal güvenlik kanununda yer alan bazı şartları sağlayarak emekli olmak mümkün. 18 yaşını dolduran her birey, çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Özellikle evde çalışan gençler ve kadınlar, bu sistem sayesinde hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emekli olabilecek.Sabah'ın haberine göre ayrıca, gençlere ve kadınlara yönelik 15 bin TL destekli part-time iş projesi de hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında, öğrenciler ve ev kadınları sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecek.İsteğe bağlı sigortadan kimler yararlanabilir?İsteğe bağlı sigorta sistemi, belirli şartları sağlayan kişilere çalışma zorunluluğu olmadan sigorta primi ödeme hakkı tanıyor. Bu kapsamda;bu sisteme başvurarak sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına sahip olabilir.Başvurular nasıl yapılacak?İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvuruda bulunabilir.Başvurular, gerekli belgelerin teslim edilmesiyle birlikte işleme alınacak ve bireyler prim ödemeye başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılacak.Ne kadar prim ödenecek?İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 32’si olarak hesaplanıyor. 2025 yılı için en düşük ödenecek aylık prim tutarı:Bu ödemenin;Prim ödemesi aksarsa ne olur?Sigortalılar, 12 ay içinde prim ödemelerini gecikme zammı ile birlikte yapabilirler. Ancak 12 ay boyunca ödeme yapılmazsa, sigortalılık durumu sona erecektir.Nasıl emekli olunur?İsteğe bağlı sigorta sistemiyle emekli olabilmek için en az 5.400 prim günü (15 yıl) tamamlanması gerekiyor. Daha önce sigortalı bir işte çalışmış olan bireyler, eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyor.Ev kadınları ve gençler de emekli olabilecekEvde çalışan kadınlar ve gençler, esnaf muafiyet belgesi alarak prim ödeyip emeklilik hakkı kazanabilecek.Ev i̇şlerinde çalışanlar i̇çin sigorta i̇mkânıBakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde çalışanlar da sigortalı olabilecek. Ancak bu sigortalılık durumu çalışma süresine göre değişiyor:Eksik günlerini 30 güne tamamlayanlar ise 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak.15 bin TL ödeme şartları neler?Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yönelik yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak. Sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecekler. Çalışma saatleri okul saatleriyle çakışmayacak ve program en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç projeden faydalanacak ve bu sayı kademeli olarak artırılacak. Gençlere aylık 15 bin TL ücret ödenecek. Ayrıca, ev kadınları ve çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbul-icin-kirmizi-et-karari-hangi-marketlerde-et-fiyatlari-sabitlendi-kiyma-ve-kusbasi-fiyati-1093187832.html

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emeklilik, emeklilik yaşı, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), harçlık