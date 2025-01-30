https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/calismadan-emekli-olmak-mumkun-sartlar-belli-oldu-15-bin-tl-ek-odeme-verilecek-1093188599.html
Çalışmadan emekli olmak mümkün, şartlar belli oldu: 15 bin TL ek ödeme verilecek
Çalışmadan emekli olmak mümkün, şartlar belli oldu: 15 bin TL ek ödeme verilecek
Sputnik Türkiye
Devlet destekli yeni düzenleme ile 18 yaşını dolduran herkes, çalışmadan prim ödeyerek emekli olabilecek. Ev gençleri ve kadınlar için de sosyal güvence... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T09:34+0300
2025-01-30T09:34+0300
2025-01-30T09:34+0300
ekonomi
emeklilik
emeklilik yaşı
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
harçlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Türkiye’de sosyal güvenlik kanununda yer alan bazı şartları sağlayarak emekli olmak mümkün. 18 yaşını dolduran her birey, çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Özellikle evde çalışan gençler ve kadınlar, bu sistem sayesinde hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emekli olabilecek.Sabah'ın haberine göre ayrıca, gençlere ve kadınlara yönelik 15 bin TL destekli part-time iş projesi de hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında, öğrenciler ve ev kadınları sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecek.İsteğe bağlı sigortadan kimler yararlanabilir?İsteğe bağlı sigorta sistemi, belirli şartları sağlayan kişilere çalışma zorunluluğu olmadan sigorta primi ödeme hakkı tanıyor. Bu kapsamda;bu sisteme başvurarak sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına sahip olabilir.Başvurular nasıl yapılacak?İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvuruda bulunabilir.Başvurular, gerekli belgelerin teslim edilmesiyle birlikte işleme alınacak ve bireyler prim ödemeye başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılacak.Ne kadar prim ödenecek?İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 32’si olarak hesaplanıyor. 2025 yılı için en düşük ödenecek aylık prim tutarı:Bu ödemenin;Prim ödemesi aksarsa ne olur?Sigortalılar, 12 ay içinde prim ödemelerini gecikme zammı ile birlikte yapabilirler. Ancak 12 ay boyunca ödeme yapılmazsa, sigortalılık durumu sona erecektir.Nasıl emekli olunur?İsteğe bağlı sigorta sistemiyle emekli olabilmek için en az 5.400 prim günü (15 yıl) tamamlanması gerekiyor. Daha önce sigortalı bir işte çalışmış olan bireyler, eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyor.Ev kadınları ve gençler de emekli olabilecekEvde çalışan kadınlar ve gençler, esnaf muafiyet belgesi alarak prim ödeyip emeklilik hakkı kazanabilecek.Ev i̇şlerinde çalışanlar i̇çin sigorta i̇mkânıBakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde çalışanlar da sigortalı olabilecek. Ancak bu sigortalılık durumu çalışma süresine göre değişiyor:Eksik günlerini 30 güne tamamlayanlar ise 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak.15 bin TL ödeme şartları neler?Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yönelik yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak. Sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecekler. Çalışma saatleri okul saatleriyle çakışmayacak ve program en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç projeden faydalanacak ve bu sayı kademeli olarak artırılacak. Gençlere aylık 15 bin TL ücret ödenecek. Ayrıca, ev kadınları ve çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbul-icin-kirmizi-et-karari-hangi-marketlerde-et-fiyatlari-sabitlendi-kiyma-ve-kusbasi-fiyati-1093187832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emeklilik, emeklilik yaşı, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), harçlık
emeklilik, emeklilik yaşı, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), harçlık
Çalışmadan emekli olmak mümkün, şartlar belli oldu: 15 bin TL ek ödeme verilecek
Devlet destekli yeni düzenleme ile 18 yaşını dolduran herkes, çalışmadan prim ödeyerek emekli olabilecek. Ev gençleri ve kadınlar için de sosyal güvence sağlanırken, 15 bin TL destekli part-time iş imkânı sunulacak.
Türkiye’de sosyal güvenlik kanununda yer alan bazı şartları sağlayarak emekli olmak mümkün. 18 yaşını dolduran her birey, çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Özellikle evde çalışan gençler ve kadınlar, bu sistem sayesinde hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emekli olabilecek.
Sabah'ın haberine göre ayrıca, gençlere ve kadınlara yönelik 15 bin TL destekli part-time iş projesi de hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında, öğrenciler ve ev kadınları sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecek.
İsteğe bağlı sigortadan kimler yararlanabilir?
İsteğe bağlı sigorta sistemi, belirli şartları sağlayan kişilere çalışma zorunluluğu olmadan sigorta primi ödeme hakkı tanıyor. Bu kapsamda;
Türkiye’de ikâmet edenler Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlar Aylık 30 günden az çalışanlar veya tam gün çalışmayanlar Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almayanlar 18 yaşını dolduran tüm bireyler
bu sisteme başvurarak sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına sahip olabilir.
Başvurular nasıl yapılacak?
İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvuruda bulunabilir.
Başvurular, gerekli belgelerin teslim edilmesiyle birlikte işleme alınacak ve bireyler prim ödemeye başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılacak.
İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 32’si olarak hesaplanıyor. 2025 yılı için en düşük ödenecek aylık prim tutarı:
Yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi Yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primi
olarak ayrılacak.
Prim ödemesi aksarsa ne olur?
Sigortalılar, 12 ay içinde prim ödemelerini gecikme zammı ile birlikte yapabilirler. Ancak 12 ay boyunca ödeme yapılmazsa, sigortalılık durumu sona erecektir.
İsteğe bağlı sigorta sistemiyle emekli olabilmek için en az 5.400 prim günü (15 yıl) tamamlanması gerekiyor. Daha önce sigortalı bir işte çalışmış olan bireyler, eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyor.
Ev kadınları ve gençler de emekli olabilecek
Evde çalışan kadınlar ve gençler, esnaf muafiyet belgesi alarak prim ödeyip emeklilik hakkı kazanabilecek.
Ev kadınları ve gençler, brüt asgari ücrete göre prim ödeyerek sigortalı olabilecek. 2025 yılı için en düşük prim ödemesi 8.321 TL olarak belirlendi. Sigortalı olan ev kadınları genel sağlık sigortasından da yararlanabilecek.
Ev i̇şlerinde çalışanlar i̇çin sigorta i̇mkânı
Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde çalışanlar da sigortalı olabilecek. Ancak bu sigortalılık durumu çalışma süresine göre değişiyor:
Aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar
, primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabilir.
Bu kapsamda ödenecek aylık prim tutarı: 8.451 TL Ev işlerinde 10 günden fazla çalışanlar
için primlerini işverenleri ödemek zorunda.
Eksik günlerini 30 güne tamamlayanlar ise 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak.
15 bin TL ödeme şartları neler?
Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yönelik yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak. Sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecekler. Çalışma saatleri okul saatleriyle çakışmayacak ve program en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç projeden faydalanacak ve bu sayı kademeli olarak artırılacak. Gençlere aylık 15 bin TL ücret ödenecek. Ayrıca, ev kadınları ve çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sunulacak.