Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'

Türkiye
SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltı ve tutuklama fırtınası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-yumaklidan-belediyelere-sokak-hayvanlari-uyarisi-ya-barinak-yap-ya-da-cezasina-katlan-1093190697.html
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
Sputnik Türkiye
Belediyeleri sokak hayvanları konusunda uyaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret ederek, "Bu konuda gerekli bütçeyi ayırmayan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T09:42+0300
2025-01-30T09:42+0300
türkiye
barınak
belediye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
türkiye
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanları
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4eb82e30ef08f9cfc8a48005d809e88.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret etti ve belediyeleri barınak konusunda uyardı.'Bütçe ayırmayan belediye hakkında suç duyurusu'Sabah'ta yer alan habere göre; sokak hayvanları konusunda kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/hayvan-barinagindaki-personel-tarafindan-kopek-yavrulari-posetle-cope-atildi-1093070245.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_13:0:661:486_1920x0_80_0_0_19f118257059dcbb1a7a5b42a5f09846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barınak, belediye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, türkiye, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, köpek
barınak, belediye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, türkiye, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, köpek

Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'

09:42 30.01.2025
köpek barınağı
köpek barınağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Abone ol
Belediyeleri sokak hayvanları konusunda uyaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret ederek, "Bu konuda gerekli bütçeyi ayırmayan belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret etti ve belediyeleri barınak konusunda uyardı.

'Bütçe ayırmayan belediye hakkında suç duyurusu'

Sabah'ta yer alan habere göre; sokak hayvanları konusunda kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:
"Mart'a kadar bu konuya ilişkin bütçe ayırmayan (hangi partili olursa olsun) tüm belediyeler hakkında kanunun açık emrini yerine getirmedikleri için savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Belediyeler tarafından yapılan barınakların denetimine de ağırlık vereceğiz. Vatandaşlar da belediyelerin bu konudaki görevini yapmamaları halinde savcılığa şikâyette bulunmalı. Bakanlık olarak insanlara tehdit oluşturan başıboş köpeklerin peşine düşeceğiz, vatandaşın da düşmesi gerekiyor. Belediyelerin görevi toplamak ve sahiplendirmek. Sahiplendiremiyorlarsa kamu adına bunları sahiplenme yükümlülüğü de belediyelerin. Bu ne demek? Barınaklar yapılmalı. Yer talep etmeleri halinde Bakanlık olarak yer tahsisi de yapacağız."
Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
TÜRKİYE
Hayvan barınağındaki personel köpek yavrularını çöpe attı: Hayvanseverler kurtardı
27 Ocak, 01:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала