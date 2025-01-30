https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-yumaklidan-belediyelere-sokak-hayvanlari-uyarisi-ya-barinak-yap-ya-da-cezasina-katlan-1093190697.html
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
Sputnik Türkiye
Belediyeleri sokak hayvanları konusunda uyaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret ederek, "Bu konuda gerekli bütçeyi ayırmayan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T09:42+0300
2025-01-30T09:42+0300
2025-01-30T09:42+0300
türkiye
barınak
belediye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
türkiye
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanları
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4eb82e30ef08f9cfc8a48005d809e88.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret etti ve belediyeleri barınak konusunda uyardı.'Bütçe ayırmayan belediye hakkında suç duyurusu'Sabah'ta yer alan habere göre; sokak hayvanları konusunda kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/hayvan-barinagindaki-personel-tarafindan-kopek-yavrulari-posetle-cope-atildi-1093070245.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_13:0:661:486_1920x0_80_0_0_19f118257059dcbb1a7a5b42a5f09846.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barınak, belediye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, türkiye, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, köpek
barınak, belediye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, türkiye, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları, köpek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
Belediyeleri sokak hayvanları konusunda uyaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret ederek, "Bu konuda gerekli bütçeyi ayırmayan belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret etti ve belediyeleri barınak konusunda uyardı.
'Bütçe ayırmayan belediye hakkında suç duyurusu'
Sabah'ta yer alan habere
göre; sokak hayvanları konusunda kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:
"Mart'a kadar bu konuya ilişkin bütçe ayırmayan (hangi partili olursa olsun) tüm belediyeler hakkında kanunun açık emrini yerine getirmedikleri için savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Belediyeler tarafından yapılan barınakların denetimine de ağırlık vereceğiz. Vatandaşlar da belediyelerin bu konudaki görevini yapmamaları halinde savcılığa şikâyette bulunmalı. Bakanlık olarak insanlara tehdit oluşturan başıboş köpeklerin peşine düşeceğiz, vatandaşın da düşmesi gerekiyor. Belediyelerin görevi toplamak ve sahiplendirmek. Sahiplendiremiyorlarsa kamu adına bunları sahiplenme yükümlülüğü de belediyelerin. Bu ne demek? Barınaklar yapılmalı. Yer talep etmeleri halinde Bakanlık olarak yer tahsisi de yapacağız."