https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/hayvan-barinagindaki-personel-tarafindan-kopek-yavrulari-posetle-cope-atildi-1093070245.html

Hayvan barınağındaki personel köpek yavrularını çöpe attı: Hayvanseverler kurtardı

Hayvan barınağındaki personel köpek yavrularını çöpe attı: Hayvanseverler kurtardı

Sputnik Türkiye

Edirne Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında görevli bir personelin çöpe attığı köpek yavrularını hayvanseverler veterinerde tedavi ettirerek hayata döndürdü. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T01:39+0300

2025-01-27T01:39+0300

2025-01-27T01:42+0300

türkiye

ertuğrul tanrıkulu

edirne belediyesi

hayvan

köpek

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Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir personel poşetle çöp konteynerine 4 köpek yavrusunu attı.Barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerini kontrol ettiğinde poşet içerisinde canlı köpek yavrularını buldu.Hayvanseverler tarafından poşetten çıkartılan yavrulara, barınak görevlileri tarafından mama ve su verildi.Olayın, barınaktaki bir personel tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkınca, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek incelemede bulundu.Olayla ilgili belediye tarafından başlatılan soruşmayla birlikte ilgili personel görevden el çektirildi.Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/komsu-kavgasinda-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1093069953.html

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ertuğrul tanrıkulu, edirne belediyesi, hayvan, köpek