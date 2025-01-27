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Hayvan barınağındaki personel köpek yavrularını çöpe attı: Hayvanseverler kurtardı
Hayvan barınağındaki personel köpek yavrularını çöpe attı: Hayvanseverler kurtardı
Sputnik Türkiye
Edirne Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında görevli bir personelin çöpe attığı köpek yavrularını hayvanseverler veterinerde tedavi ettirerek hayata döndürdü. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir personel poşetle çöp konteynerine 4 köpek yavrusunu attı.Barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerini kontrol ettiğinde poşet içerisinde canlı köpek yavrularını buldu.Hayvanseverler tarafından poşetten çıkartılan yavrulara, barınak görevlileri tarafından mama ve su verildi.Olayın, barınaktaki bir personel tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkınca, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek incelemede bulundu.Olayla ilgili belediye tarafından başlatılan soruşmayla birlikte ilgili personel görevden el çektirildi.Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/komsu-kavgasinda-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1093069953.html
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ertuğrul tanrıkulu, edirne belediyesi, hayvan, köpek
ertuğrul tanrıkulu, edirne belediyesi, hayvan, köpek

Hayvan barınağındaki personel köpek yavrularını çöpe attı: Hayvanseverler kurtardı

01:39 27.01.2025 (güncellendi: 01:42 27.01.2025)
© AA / 22 Dost Eli DerneğiEdirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından kurtarıldı
Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA / 22 Dost Eli Derneği
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Edirne Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında görevli bir personelin çöpe attığı köpek yavrularını hayvanseverler veterinerde tedavi ettirerek hayata döndürdü.
Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir personel poşetle çöp konteynerine 4 köpek yavrusunu attı.
Barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerini kontrol ettiğinde poşet içerisinde canlı köpek yavrularını buldu.
Hayvanseverler tarafından poşetten çıkartılan yavrulara, barınak görevlileri tarafından mama ve su verildi.
Olayın, barınaktaki bir personel tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkınca, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek incelemede bulundu.
Olayla ilgili belediye tarafından başlatılan soruşmayla birlikte ilgili personel görevden el çektirildi.
Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.
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