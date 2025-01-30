https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/avrupa-merkez-bankasi-mevduat-faiz-oranini-25-baz-indirdi-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1093211168.html
Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde
Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye çekti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T16:31+0300
2025-01-30T16:31+0300
2025-01-30T16:31+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz indirimi
faiz
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel faiz indirimine devam ederek, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti. ECB, mevduat faizini 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indirmiş oldu.Banka, gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi. Beklentiler dahilinde yüzde 3,15'ten yüzde 2,90'a indirdi.Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyorECB'nin karar metninde, "Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor" denilirken, yönetim konseyinin 3 faiz oranını da 25 baz puan indirmeye karar verdiği açıklandı.Son faiz indirimlerinin borçlanmayı şirketler ve hane halkları için kademeli olarak daha az pahalı hale getirdiği belirtilen metinde, enflasyonun da ECB uzmanlarının projeksiyonlarına daha paralel şekilde gelişmeye devam ettiği vurgulandı.ECB, "Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor" açıklaması yaparken, "Belirli bir faiz patikası için taahhüdümüz yok" denildi. Metinde, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya değerlendirerek hareket etme yaklaşımının uygun olmaya devam ettiği belirtilerek, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz
avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz
Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde
Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye çekti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel faiz indirimine devam ederek, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti. ECB, mevduat faizini 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indirmiş oldu.
Banka, gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi. Beklentiler dahilinde yüzde 3,15'ten yüzde 2,90'a indirdi.
Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor
ECB'nin karar metninde, "Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor" denilirken, yönetim konseyinin 3 faiz oranını da 25 baz puan indirmeye karar verdiği açıklandı.
Son faiz indirimlerinin borçlanmayı şirketler ve hane halkları için kademeli olarak daha az pahalı hale getirdiği belirtilen metinde, enflasyonun da ECB uzmanlarının projeksiyonlarına daha paralel şekilde gelişmeye devam ettiği vurgulandı.
ECB, "Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor" açıklaması yaparken, "Belirli bir faiz patikası için taahhüdümüz yok" denildi. Metinde, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya değerlendirerek hareket etme yaklaşımının uygun olmaya devam ettiği belirtilerek, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği açıklandı.