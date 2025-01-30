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Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde
Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye çekti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T16:31+0300
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ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel faiz indirimine devam ederek, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti. ECB, mevduat faizini 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indirmiş oldu.Banka, gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi. Beklentiler dahilinde yüzde 3,15'ten yüzde 2,90'a indirdi.Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyorECB'nin karar metninde, "Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor" denilirken, yönetim konseyinin 3 faiz oranını da 25 baz puan indirmeye karar verdiği açıklandı.Son faiz indirimlerinin borçlanmayı şirketler ve hane halkları için kademeli olarak daha az pahalı hale getirdiği belirtilen metinde, enflasyonun da ECB uzmanlarının projeksiyonlarına daha paralel şekilde gelişmeye devam ettiği vurgulandı.ECB, "Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor" açıklaması yaparken, "Belirli bir faiz patikası için taahhüdümüz yok" denildi. Metinde, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya değerlendirerek hareket etme yaklaşımının uygun olmaya devam ettiği belirtilerek, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz
avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz

Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde

16:31 30.01.2025
© AP Photo / Michael ProbstEuro- Avrupa Merkez Bankası
Euro- Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye çekti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel faiz indirimine devam ederek, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti. ECB, mevduat faizini 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indirmiş oldu.
Banka, gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi. Beklentiler dahilinde yüzde 3,15'ten yüzde 2,90'a indirdi.

Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor

ECB'nin karar metninde, "Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor" denilirken, yönetim konseyinin 3 faiz oranını da 25 baz puan indirmeye karar verdiği açıklandı.
Son faiz indirimlerinin borçlanmayı şirketler ve hane halkları için kademeli olarak daha az pahalı hale getirdiği belirtilen metinde, enflasyonun da ECB uzmanlarının projeksiyonlarına daha paralel şekilde gelişmeye devam ettiği vurgulandı.
ECB, "Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor" açıklaması yaparken, "Belirli bir faiz patikası için taahhüdümüz yok" denildi. Metinde, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya değerlendirerek hareket etme yaklaşımının uygun olmaya devam ettiği belirtilerek, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği açıklandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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