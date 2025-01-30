https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/avrupa-merkez-bankasi-mevduat-faiz-oranini-25-baz-indirdi-son-iki-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1093211168.html

Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz indirdi: Son iki yılın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye çekti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T16:31+0300

2025-01-30T16:31+0300

2025-01-30T16:31+0300

ekonomi

avrupa merkez bankası (ecb)

faiz indirimi

faiz

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel faiz indirimine devam ederek, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti. ECB, mevduat faizini 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indirmiş oldu.Banka, gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi. Beklentiler dahilinde yüzde 3,15'ten yüzde 2,90'a indirdi.Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyorECB'nin karar metninde, "Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor" denilirken, yönetim konseyinin 3 faiz oranını da 25 baz puan indirmeye karar verdiği açıklandı.Son faiz indirimlerinin borçlanmayı şirketler ve hane halkları için kademeli olarak daha az pahalı hale getirdiği belirtilen metinde, enflasyonun da ECB uzmanlarının projeksiyonlarına daha paralel şekilde gelişmeye devam ettiği vurgulandı.ECB, "Finansal şartlar sıkı olmaya devam ediyor" açıklaması yaparken, "Belirli bir faiz patikası için taahhüdümüz yok" denildi. Metinde, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya değerlendirerek hareket etme yaklaşımının uygun olmaya devam ettiği belirtilerek, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği açıklandı.

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avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz