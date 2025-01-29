https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html

FED politika faizini sabit tuttu

FED politika faizini sabit tuttu

Sputnik Türkiye

FED, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T22:04+0300

2025-01-29T22:04+0300

2025-01-29T22:42+0300

ekonomi

abd

fed

merkez bankası

fed

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ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4.25-4.50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.Enflasyon hedefi metinden çıkarıldıFed'in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan, 'enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine' ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti.Faiz indirimlerine ara verilmiş olduFed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.Daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkmıştı.

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