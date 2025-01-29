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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/velikaya-novoselkayi-savunan-ukrayna-silahli-kuvvetleri-tugayinin-varligi-sona-erdi-1093166268.html
‘Velikaya Novoselka'yı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tugayının varlığı sona erdi’
‘Velikaya Novoselka'yı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tugayının varlığı sona erdi’
Sputnik Türkiye
Rus askeri ve siyaset uzmanı Gagin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Tugayı’nın yok... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T13:53+0300
2025-01-29T13:53+0300
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askeri uzman
yan gagin
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rus uzman Yan Gagin, Sputnik’e demecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı’nın tamamen yok edildiğini ifade etti.Gagin, “Velikaya Novoselka’dan bahsedecek olursak, yerleşimi şu anda biz kontrol ediyoruz. Bu yerleşimde çoğunlukla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı bulunuyordu. Bu tugay şu anda imha edilmiş sayılıyor, çünkü genelde bir birlik personelinin, kuvvet ve teçhizatının yüzde 60-70’ini kaybettiğinde tamamen yok edilmiş sayılıyor. Burada tam da böyle oldu” diye konuştu.Tugayın Velikaya Novoselka’da tuzağa düştüğünü ve Rus birliklerin hücuma geçtiği sırada ağır kayıplara uğradığını ve sonuç olarak ‘varlığını sonlandırdığını’ anlatan Gagin, 110. Tugay’ın Velikaya Novoselka’nın kurtarılışından önce de ‘kan kaybettiğini’, zira elindeki teçhizatın bir kısmının Ukrayna komuta kademesinin kararı ile Kursk istikametine aktarıldığını sözlerine ekledi.Rus uzman, “Tugay ağır kayıplara uğradı, buna firarlar ve toplu teslimiyetler de eşlik etti. Düşman, Velikaya Novoselka’yı elinde tutmanın hiçbir ihtimalinin olmadığını anlıyordu” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü Vostok (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.Ukraynalı esir asker Sergey Savçenko ile daha önce Sputnik’e demecinde, 110. Tugay’a bağlı askerlerin kandırılarak bir ay boyunca Velikaya Novoselka’da mevzilerde tutulduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-rus-ordusunun-eline-gecti-1093129354.html
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rusya, askeri uzman, yan gagin, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kursk, ukrayna
rusya, askeri uzman, yan gagin, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kursk, ukrayna

‘Velikaya Novoselka'yı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tugayının varlığı sona erdi’

13:53 29.01.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковUkrayna özel askeri operasyon
Ukrayna özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rus askeri ve siyaset uzmanı Gagin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Tugayı’nın yok edildiğini belirtti.
Rus uzman Yan Gagin, Sputnik’e demecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı’nın tamamen yok edildiğini ifade etti.
Gagin, “Velikaya Novoselka’dan bahsedecek olursak, yerleşimi şu anda biz kontrol ediyoruz. Bu yerleşimde çoğunlukla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı bulunuyordu. Bu tugay şu anda imha edilmiş sayılıyor, çünkü genelde bir birlik personelinin, kuvvet ve teçhizatının yüzde 60-70’ini kaybettiğinde tamamen yok edilmiş sayılıyor. Burada tam da böyle oldu” diye konuştu.
Tugayın Velikaya Novoselka’da tuzağa düştüğünü ve Rus birliklerin hücuma geçtiği sırada ağır kayıplara uğradığını ve sonuç olarak ‘varlığını sonlandırdığını’ anlatan Gagin, 110. Tugay’ın Velikaya Novoselka’nın kurtarılışından önce de ‘kan kaybettiğini’, zira elindeki teçhizatın bir kısmının Ukrayna komuta kademesinin kararı ile Kursk istikametine aktarıldığını sözlerine ekledi.
Rus uzman, “Tugay ağır kayıplara uğradı, buna firarlar ve toplu teslimiyetler de eşlik etti. Düşman, Velikaya Novoselka’yı elinde tutmanın hiçbir ihtimalinin olmadığını anlıyordu” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü Vostok (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
Ukraynalı esir asker Sergey Savçenko ile daha önce Sputnik’e demecinde, 110. Tugay’a bağlı askerlerin kandırılarak bir ay boyunca Velikaya Novoselka’da mevzilerde tutulduğunu söylemişti.
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