https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/velikaya-novoselkayi-savunan-ukrayna-silahli-kuvvetleri-tugayinin-varligi-sona-erdi-1093166268.html
‘Velikaya Novoselka'yı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tugayının varlığı sona erdi’
‘Velikaya Novoselka'yı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tugayının varlığı sona erdi’
Sputnik Türkiye
Rus askeri ve siyaset uzmanı Gagin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Tugayı’nın yok... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T13:53+0300
2025-01-29T13:53+0300
2025-01-29T13:53+0300
ukrayna krizi
rusya
askeri uzman
yan gagin
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
rus ordusu
özel askeri harekat
donbass
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093165323_0:18:1261:727_1920x0_80_0_0_b8e695aa202bff6bac8b33dc98edefcb.png
Rus uzman Yan Gagin, Sputnik’e demecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı’nın tamamen yok edildiğini ifade etti.Gagin, “Velikaya Novoselka’dan bahsedecek olursak, yerleşimi şu anda biz kontrol ediyoruz. Bu yerleşimde çoğunlukla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı bulunuyordu. Bu tugay şu anda imha edilmiş sayılıyor, çünkü genelde bir birlik personelinin, kuvvet ve teçhizatının yüzde 60-70’ini kaybettiğinde tamamen yok edilmiş sayılıyor. Burada tam da böyle oldu” diye konuştu.Tugayın Velikaya Novoselka’da tuzağa düştüğünü ve Rus birliklerin hücuma geçtiği sırada ağır kayıplara uğradığını ve sonuç olarak ‘varlığını sonlandırdığını’ anlatan Gagin, 110. Tugay’ın Velikaya Novoselka’nın kurtarılışından önce de ‘kan kaybettiğini’, zira elindeki teçhizatın bir kısmının Ukrayna komuta kademesinin kararı ile Kursk istikametine aktarıldığını sözlerine ekledi.Rus uzman, “Tugay ağır kayıplara uğradı, buna firarlar ve toplu teslimiyetler de eşlik etti. Düşman, Velikaya Novoselka’yı elinde tutmanın hiçbir ihtimalinin olmadığını anlıyordu” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü Vostok (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.Ukraynalı esir asker Sergey Savçenko ile daha önce Sputnik’e demecinde, 110. Tugay’a bağlı askerlerin kandırılarak bir ay boyunca Velikaya Novoselka’da mevzilerde tutulduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-rus-ordusunun-eline-gecti-1093129354.html
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kursk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093165323_134:0:1127:745_1920x0_80_0_0_58d6667a6c6c78af5c0c3d70027b67de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, askeri uzman, yan gagin, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kursk, ukrayna
rusya, askeri uzman, yan gagin, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kursk, ukrayna
‘Velikaya Novoselka'yı savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tugayının varlığı sona erdi’
Rus askeri ve siyaset uzmanı Gagin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Tugayı’nın yok edildiğini belirtti.
Rus uzman Yan Gagin, Sputnik’e demecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Velikaya Novoselka yerleşimini savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı’nın tamamen yok edildiğini ifade etti.
Gagin, “Velikaya Novoselka’dan bahsedecek olursak, yerleşimi şu anda biz kontrol ediyoruz. Bu yerleşimde çoğunlukla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 110. Mekanize Tugayı bulunuyordu. Bu tugay şu anda imha edilmiş sayılıyor, çünkü genelde bir birlik personelinin, kuvvet ve teçhizatının yüzde 60-70’ini kaybettiğinde tamamen yok edilmiş sayılıyor. Burada tam da böyle oldu” diye konuştu.
Tugayın Velikaya Novoselka’da tuzağa düştüğünü ve Rus birliklerin hücuma geçtiği sırada ağır kayıplara uğradığını ve sonuç olarak ‘varlığını sonlandırdığını’ anlatan Gagin, 110. Tugay’ın Velikaya Novoselka’nın kurtarılışından önce de ‘kan kaybettiğini’, zira elindeki teçhizatın bir kısmının Ukrayna komuta kademesinin kararı ile Kursk istikametine aktarıldığını sözlerine ekledi.
Rus uzman, “Tugay ağır kayıplara uğradı, buna firarlar ve toplu teslimiyetler de eşlik etti. Düşman, Velikaya Novoselka’yı elinde tutmanın hiçbir ihtimalinin olmadığını anlıyordu” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü Vostok (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
Ukraynalı esir asker Sergey Savçenko ile daha önce Sputnik’e demecinde, 110. Tugay’a bağlı askerlerin kandırılarak bir ay boyunca Velikaya Novoselka’da mevzilerde tutulduğunu söylemişti.