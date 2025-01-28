https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-rus-ordusunun-eline-gecti-1093129354.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim Rus ordusunun eline geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim Rus ordusunun eline geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 330 Ukraynalı... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:51+0300
2025-01-28T12:51+0300
2025-01-28T12:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Dvureçnaya köyünün kontrolü ele geçirildi. Düşman güçlerin kaybı 330 asker ve ABD yapımı M113 dahil dört adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki kararlı eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu bu istikamette 15 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaydetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerin 220 askeri etkisiz hale getirildi ve iki adet ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumların kaybı 600 asker, iki tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü. Düşman ordu 115 asker ve bir tank kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, Ukraynalı militanları bozguna uğratmaya devam etti ve 40 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği atölyeler ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 64 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukrayna-ordusu-rus-esirlere-iskence-yaparak-oldurdu-1093116989.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, harkov, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, harkov, ukrayna ordusu, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim Rus ordusunun eline geçti
12:51 28.01.2025 (güncellendi: 12:52 28.01.2025)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 330 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Dvureçnaya köyünün kontrolü ele geçirildi. Düşman güçlerin kaybı 330 asker ve ABD yapımı M113 dahil dört adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki kararlı eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu bu istikamette 15 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaydetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerin 220 askeri etkisiz hale getirildi ve iki adet ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumların kaybı 600 asker, iki tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü. Düşman ordu 115 asker ve bir tank kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, Ukraynalı militanları bozguna uğratmaya devam etti ve 40 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği atölyeler ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 64 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.