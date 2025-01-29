https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-30-bin-kisilik-gocmen-tesisi-kuracak-1093180196.html
Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak
Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararı aldı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T23:16+0300
2025-01-29T23:16+0300
2025-01-29T23:16+0300
dünya
donald trump
guantanamo körfezi
abd
pentagon
savunma bakanlığı
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını verecek bir yürütme kararnamesi imzalayacağını söyledi.Trump, Laken Riley Yasası imza töreni sırasında, "Ayrıca, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları'na, Guantanamo Körfezi'nde 30.000 kişilik göçmen tesisi kurmaya başlamaları için bir yürütme kararnamesi imzalıyorum" şeklinde konuştu.Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-19-yas-altina-cinsiyet-degistirme-destegini-kesti-1093150264.html
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donald trump, guantanamo körfezi, abd, pentagon, savunma bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
donald trump, guantanamo körfezi, abd, pentagon, savunma bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak
ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını verecek bir yürütme kararnamesi imzalayacağını söyledi.
Trump, Laken Riley Yasası
imza töreni sırasında, "Ayrıca, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları'na, Guantanamo Körfezi'nde 30.000 kişilik göçmen tesisi kurmaya başlamaları için bir yürütme kararnamesi imzalıyorum"
şeklinde konuştu.
Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.