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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-30-bin-kisilik-gocmen-tesisi-kuracak-1093180196.html
Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak
Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararı aldı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını verecek bir yürütme kararnamesi imzalayacağını söyledi.Trump, Laken Riley Yasası imza töreni sırasında, "Ayrıca, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları'na, Guantanamo Körfezi'nde 30.000 kişilik göçmen tesisi kurmaya başlamaları için bir yürütme kararnamesi imzalıyorum" şeklinde konuştu.Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-19-yas-altina-cinsiyet-degistirme-destegini-kesti-1093150264.html
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donald trump, guantanamo körfezi, abd, pentagon, savunma bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
donald trump, guantanamo körfezi, abd, pentagon, savunma bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak

23:16 29.01.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını verecek bir yürütme kararnamesi imzalayacağını söyledi.
Trump, Laken Riley Yasası imza töreni sırasında, "Ayrıca, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları'na, Guantanamo Körfezi'nde 30.000 kişilik göçmen tesisi kurmaya başlamaları için bir yürütme kararnamesi imzalıyorum" şeklinde konuştu.
Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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