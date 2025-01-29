https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-30-bin-kisilik-gocmen-tesisi-kuracak-1093180196.html

Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak

Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararı aldı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T23:16+0300

2025-01-29T23:16+0300

2025-01-29T23:16+0300

dünya

donald trump

guantanamo körfezi

abd

pentagon

savunma bakanlığı

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

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ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını verecek bir yürütme kararnamesi imzalayacağını söyledi.Trump, Laken Riley Yasası imza töreni sırasında, "Ayrıca, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları'na, Guantanamo Körfezi'nde 30.000 kişilik göçmen tesisi kurmaya başlamaları için bir yürütme kararnamesi imzalıyorum" şeklinde konuştu.Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-19-yas-altina-cinsiyet-degistirme-destegini-kesti-1093150264.html

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donald trump, guantanamo körfezi, abd, pentagon, savunma bakanlığı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi