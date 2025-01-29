https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/teknik-direktor-ismail-kartal-fenerbahceden-ayrilisinin-sebebini-ilk-kez-acikladi-1093179451.html
Teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılışının sebebini ilk kez açıkladı
Teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılışının sebebini ilk kez açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sezon başında göreve gelen Jose Mourinho'nun ardından görevinden ayrılmıştı. İran ekibi Persepolis ile... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T22:18+0300
2025-01-29T22:18+0300
2025-01-29T22:25+0300
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Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İsmail Kartal, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.İran'ın Persepolis takımıyla anlaşan İsmail Kartal 2023/2024 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübünden ayrılışı hakkında açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam ''Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım'' şeklinde konuştu.Geçen sezon rekorlar kırdığını belirten teknik direktör İsmail Kartal ''Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finali penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fenerbahcenin-midtjylland-kadrosu-aciklandi-avrupada-6-eksikle-mucadele-edecek-1093173800.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ismail kartal, jose mourinho, iran, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını, transfer, ali koç, aziz yıldırım
Teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılışının sebebini ilk kez açıkladı
22:18 29.01.2025 (güncellendi: 22:25 29.01.2025)
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sezon başında göreve gelen Jose Mourinho'nun ardından görevinden ayrılmıştı. İran ekibi Persepolis ile anlaşmaya varan Kartal bugün düzenlenen basın toplantısında ayrılış nedeninin Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan kongre sürecinden kaynaklandığını belirtti.
Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İsmail Kartal, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.
İran'ın Persepolis takımıyla anlaşan İsmail Kartal 2023/2024 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübünden ayrılışı hakkında açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam ''Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım'' şeklinde konuştu.
Geçen sezon rekorlar kırdığını belirten teknik direktör İsmail Kartal ''Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finali penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık'' dedi.