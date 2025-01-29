https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/sirbistan-basbakan-yardimcisi-bati-rusyayi-renkli-devrim-yapmakla-suclamaya-calisiyor-1093180346.html

Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Batı, Rusya'yı 'renkli devrim' yapmakla suçlamaya çalışıyor

Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Batı, Rusya'yı 'renkli devrim' yapmakla suçlamaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Batının siyasetçiler aracılığıyla Rusya'yı renkli devrim yapmakla suçlamaya çalıştığını belirtti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T23:38+0300

2025-01-29T23:38+0300

2025-01-29T23:37+0300

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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin yaptığı açıklamada, Batı'nın medya ve siyasetçiler aracılığıyla Rusya'yı Sırbistan'da ‘renkli devrim’ yapmaya çalışmakla suçlamaya çalıştığını söyledi.Vulin, “Sırbistan'a yönelik genel bir saldırı emrinin, Sırbistan'ın bağımsızlık ilan eden Kosova'yı tanıyacak, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nden vazgeçecek, İkinci Dünya Savaşı'nda ve 1990'lardaki iç savaşta Ustaşa Nazilerinin işlediği suçları Hırvatistan'a hatırlatmayacak ve özellikle de Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayacak ve Rusya ve Çin’e sonsuza kadar düşmanlık yapacak olanlar tarafından yönetilmesi gerektiğine inandıkları Batı'da verildiği açıktır” dedi.Kasım ayından bu yana ülkedeki kitlesel protestoların Hırvatistan'daki siyasetçiler, Bosna Hersek'teki Boşnak partiler ve Kosova ‘başbakanı’ Albin Kurti tarafından desteklendiğine dikkat çeken Vulin, “Bazı medya kuruluşları ve farklı taraflardan siyasetçilerin Rusya'yı Sırbistan'da renkli bir devrim hazırlamakla suçlamaya yönelik giderek sıklaşan girişimleri, Voyvodina'nın (özerk vilayet) cumhuriyet olacağı ve Naftna Industrija Srbije'ye (Gazprom Neft ve Gazprom’un hisseleri yüzde 56,15) yönelik yaptırımların Sırbistan'a yönelik olmadığı açıklaması kadar aptalca ve aşağılıktır” ifadelerini kullandı.Daha önce muhalefet liderlerinden ve Sırbistan eski Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Sırbistan Dışişleri Bakanı ve 2020-2024 yılları arasında ABD Büyükelçisi olan Marko Djuric'i üçüncü ülkelerdeki Sırp diplomatlarla yaptığı görüşmelerde “Sırbistan'daki protestoların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etme” talimatı vermekle suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tren-istasyonu-faciasinda-15-kisi-hayatini-kaybetmisti-istifalar-sonrasi-sirbistan-cumhurbaskani-1093134044.html

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aleksandar vulin, sırbistan, batı, hırvatistan, albin kurti, kosova, bosna sırp cumhuriyeti, gazprom neft, gazprom, rusya, çin, renkli devrim