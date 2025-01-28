https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tren-istasyonu-faciasinda-15-kisi-hayatini-kaybetmisti-istifalar-sonrasi-sirbistan-cumhurbaskani-1093134044.html

Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek

Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in gün içinde yaşanan gelişmeler ve protestolar sonrası akşam saatlerinde halka hitap edeceği açıklandı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T15:49+0300

2025-01-28T15:49+0300

2025-01-28T15:49+0300

dünya

aleksandr vucic

sırbistan

bakan

novi sad

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

haberler

protesto

protesto gösterisi

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bugün saat 20.00'da halka hitap etmesi bekleniyor.Gün içinde Başbakan Duriç ve Novi Sad Belediye Başkanı da istifa etmiş, ülke içinde siyasi kriz beklentileri doğmuştu.Cumhurbaşkanının konuşması sosyal medya platformlarında ve televizyonlarda yayınlacak.Ne olmuştu?1 Kasım 2024’te Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başladı.Tepkiler üzerine İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketi başkanı Jelena Tanaskovic istifa etti. Ancak bu istifalar kamuoyunu tatmin etmedi.Göstericilerin baskısıyla Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duriç de istifa edeceğini açıkladı. Son olarak, artan protestolar nedeniyle Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç Salı günü istifa edeceğini duyurdu.Kazayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak protestolar devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı halka hitap etmeye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sirbistan-basbakani-15-kisinin-oldugu-tren-istasyonu-faciasindan-sonra-istifa-edecegini-duyurdu-1093129280.html

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aleksandr vucic, sırbistan, bakan, novi sad , ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, haberler, protesto, protesto gösterisi