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Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek
Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in gün içinde yaşanan gelişmeler ve protestolar sonrası akşam saatlerinde halka hitap edeceği açıklandı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T15:49+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bugün saat 20.00'da halka hitap etmesi bekleniyor.Gün içinde Başbakan Duriç ve Novi Sad Belediye Başkanı da istifa etmiş, ülke içinde siyasi kriz beklentileri doğmuştu.Cumhurbaşkanının konuşması sosyal medya platformlarında ve televizyonlarda yayınlacak.Ne olmuştu?1 Kasım 2024’te Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başladı.Tepkiler üzerine İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketi başkanı Jelena Tanaskovic istifa etti. Ancak bu istifalar kamuoyunu tatmin etmedi.Göstericilerin baskısıyla Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duriç de istifa edeceğini açıkladı. Son olarak, artan protestolar nedeniyle Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç Salı günü istifa edeceğini duyurdu.Kazayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak protestolar devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı halka hitap etmeye hazırlanıyor.
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aleksandr vucic, sırbistan, bakan, novi sad , ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, haberler, protesto, protesto gösterisi
aleksandr vucic, sırbistan, bakan, novi sad , ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, haberler, protesto, protesto gösterisi

Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek

15:49 28.01.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Стрингер
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in gün içinde yaşanan gelişmeler ve protestolar sonrası akşam saatlerinde halka hitap edeceği açıklandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bugün saat 20.00'da halka hitap etmesi bekleniyor.
Gün içinde Başbakan Duriç ve Novi Sad Belediye Başkanı da istifa etmiş, ülke içinde siyasi kriz beklentileri doğmuştu.
Cumhurbaşkanının konuşması sosyal medya platformlarında ve televizyonlarda yayınlacak.

Ne olmuştu?

1 Kasım 2024’te Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başladı.
Tepkiler üzerine İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketi başkanı Jelena Tanaskovic istifa etti. Ancak bu istifalar kamuoyunu tatmin etmedi.
Göstericilerin baskısıyla Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duriç de istifa edeceğini açıkladı. Son olarak, artan protestolar nedeniyle Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç Salı günü istifa edeceğini duyurdu.
Kazayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak protestolar devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı halka hitap etmeye hazırlanıyor.
Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Sırbistan Başbakanı Vuçeviç 15 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası sonrası istifa edeceğini duyurdu
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