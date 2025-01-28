https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tren-istasyonu-faciasinda-15-kisi-hayatini-kaybetmisti-istifalar-sonrasi-sirbistan-cumhurbaskani-1093134044.html
Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek
Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in gün içinde yaşanan gelişmeler ve protestolar sonrası akşam saatlerinde halka hitap edeceği açıklandı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T15:49+0300
2025-01-28T15:49+0300
2025-01-28T15:49+0300
dünya
aleksandr vucic
sırbistan
bakan
novi sad
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
haberler
protesto
protesto gösterisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bugün saat 20.00'da halka hitap etmesi bekleniyor.Gün içinde Başbakan Duriç ve Novi Sad Belediye Başkanı da istifa etmiş, ülke içinde siyasi kriz beklentileri doğmuştu.Cumhurbaşkanının konuşması sosyal medya platformlarında ve televizyonlarda yayınlacak.Ne olmuştu?1 Kasım 2024’te Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başladı.Tepkiler üzerine İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketi başkanı Jelena Tanaskovic istifa etti. Ancak bu istifalar kamuoyunu tatmin etmedi.Göstericilerin baskısıyla Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duriç de istifa edeceğini açıkladı. Son olarak, artan protestolar nedeniyle Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç Salı günü istifa edeceğini duyurdu.Kazayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak protestolar devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı halka hitap etmeye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sirbistan-basbakani-15-kisinin-oldugu-tren-istasyonu-faciasindan-sonra-istifa-edecegini-duyurdu-1093129280.html
sırbistan
novi sad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_1556429385110e052757165c643867fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr vucic, sırbistan, bakan, novi sad , ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, haberler, protesto, protesto gösterisi
aleksandr vucic, sırbistan, bakan, novi sad , ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, haberler, protesto, protesto gösterisi
Tren istasyonu faciasında 15 kişi hayatını kaybetmişti: İstifalar sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic halka seslenecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in gün içinde yaşanan gelişmeler ve protestolar sonrası akşam saatlerinde halka hitap edeceği açıklandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bugün saat 20.00'da halka hitap etmesi bekleniyor.
Gün içinde Başbakan Duriç ve Novi Sad Belediye Başkanı da istifa etmiş, ülke içinde siyasi kriz beklentileri doğmuştu.
Cumhurbaşkanının konuşması sosyal medya platformlarında ve televizyonlarda yayınlacak.
1 Kasım 2024’te Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başladı.
Tepkiler üzerine İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketi başkanı Jelena Tanaskovic istifa etti. Ancak bu istifalar kamuoyunu tatmin etmedi.
Göstericilerin baskısıyla Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duriç de istifa edeceğini açıkladı. Son olarak, artan protestolar nedeniyle Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç Salı günü istifa edeceğini duyurdu.
Kazayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak protestolar devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı halka hitap etmeye hazırlanıyor.