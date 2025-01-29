https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/sampiyonlar-liginde-8hafta-programi-sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-1093148124.html

Şampiyonlar Ligi’nde 8.hafta programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde 8.hafta programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının son hafta maçları bu akşam oynanacak. Tüm... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T00:37+0300

2025-01-29T00:37+0300

2025-01-29T00:37+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

maç

tarihi maç

maç yayını

avrupa

avrupa futbol şampiyonası

futbol

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067230136_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_17a68d2cc54aa81807749e437e29e5b0.jpg

Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları bu akşam oynanacak 18 maçla futbolseverleri ekranlara kilitleyecek.Dünyanın en önemli spor müsabakaları arasında gösterilen Şampiyonlar Ligi bu akşam tekrar başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 18 karşılaşma saat 23.00'te TRT ekranlarından yayınlanacak. Maçların tamamlanmasının ardından Play-off turu için kura çekimi ise 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Kritik eşleşmelerin ardından son 16 turu tamamlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sampiyonlar-ligi-maclari-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1091417292.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa, avrupa futbol şampiyonası, futbol, futbol maçı