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Şampiyonlar Ligi’nde 8.hafta programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde 8.hafta programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının son hafta maçları bu akşam oynanacak. Tüm... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları bu akşam oynanacak 18 maçla futbolseverleri ekranlara kilitleyecek.Dünyanın en önemli spor müsabakaları arasında gösterilen Şampiyonlar Ligi bu akşam tekrar başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 18 karşılaşma saat 23.00'te TRT ekranlarından yayınlanacak. Maçların tamamlanmasının ardından Play-off turu için kura çekimi ise 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Kritik eşleşmelerin ardından son 16 turu tamamlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şu şekilde:
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Şampiyonlar Ligi’nde 8.hafta programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

00:37 29.01.2025
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının son hafta maçları bu akşam oynanacak. Tüm müsabakalar Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. İlk 8’de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki ekipler play-off turunda karşılaşarak üst tura çıkma mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları bu akşam oynanacak 18 maçla futbolseverleri ekranlara kilitleyecek.
Dünyanın en önemli spor müsabakaları arasında gösterilen Şampiyonlar Ligi bu akşam tekrar başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 18 karşılaşma saat 23.00'te TRT ekranlarından yayınlanacak. Maçların tamamlanmasının ardından Play-off turu için kura çekimi ise 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Kritik eşleşmelerin ardından son 16 turu tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şu şekilde:

Sporting (Portekiz) - Bologna (İtalya) TSİ 23.00
PSV (Hollanda) - Liverpool (İngiltere) TSİ 23.00
Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan) TSİ 23.00
Stuttgart (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) TSİ 23.00
Sturm Graz (Avusturya) - Leipzig (Almanya) TSİ 23.00
Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) TSİ 23.00
Bayern Münih (Almanya) - Slovan Bratislava (Slovakya) TSİ 23.00
Inter (İtalya) - Monaco (Fransa) TSİ 23.00
Borussia Dortmund (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) TSİ 23.00
Barcelona (İspanya) - Atalanta (İtalya) TSİ 23.00
Bayer Leverkusen (Almanya) - Sparta Prag (Çekya) TSİ 23.00
Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz) TSİ 23.00
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya) TSİ 23.00
Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya) TSİ 23.00
Lille (Fransa) - Feyenoord (Hollanda) TSİ 23.00
Aston Villa (İngiltere) - Celtic (İskoçya) TSİ 23.00
Girona (İspanya) - Arsenal (İngiltere) TSİ 23.00
Brest (Fransa) - Real Madrid (İspanya) TSİ 23.00
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
SPOR
Şampiyonlar Ligi maçları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
11 Aralık 2024, 18:07
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