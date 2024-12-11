https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sampiyonlar-ligi-maclari-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1091417292.html

Şampiyonlar Ligi maçları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. 11 Aralık Çarşamba günü 20.45 ile 23.00'te başlayacak maçlar arasında... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T18:07+0300

2024-12-11T18:07+0300

2024-12-11T18:07+0300

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Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç bu akşam naklen yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakaları bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. 11 Aralık Çarşamba günü 20.45 ile 23.00'te başlayacak maçlar arasında Borussia Dortmund ile Barcelona, Juventus ile Manchester City en çok takip edilen müsabakalar arasında olacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar oynanacak?20:45 MaçlarıAtletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya) tabii SporLille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya) tabii Spor23:00 MaçlarıBorussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya) Spor 1Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere) tabii SporBenfica (Portekiz) - Bologna (İtalya) TRT SporArsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa) tabii Spor 2Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan) tabii Spor 3Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya) tabii Spor 4Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre) tabii Spor 5

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