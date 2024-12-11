https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sampiyonlar-ligi-maclari-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1091417292.html
Şampiyonlar Ligi maçları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi maçları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. 11 Aralık Çarşamba günü 20.45 ile 23.00'te başlayacak maçlar arasında... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T18:07+0300
2024-12-11T18:07+0300
2024-12-11T18:07+0300
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Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç bu akşam naklen yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakaları bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. 11 Aralık Çarşamba günü 20.45 ile 23.00'te başlayacak maçlar arasında Borussia Dortmund ile Barcelona, Juventus ile Manchester City en çok takip edilen müsabakalar arasında olacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar oynanacak?20:45 MaçlarıAtletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya) tabii SporLille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya) tabii Spor23:00 MaçlarıBorussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya) Spor 1Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere) tabii SporBenfica (Portekiz) - Bologna (İtalya) TRT SporArsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa) tabii Spor 2Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan) tabii Spor 3Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya) tabii Spor 4Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre) tabii Spor 5
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atletico madrid - slovan bratislava hangi kanalda, tabii spor izle, lille - sturm graz hangi kanalda, tabii spor 2 izle, borussia dortmund - barcelona hangi kanalda, juventus - manchester city hangi kanalda, benfica - bologna izle, trt spor izle, arsenal - monaco izle, milan - kızılyıldız izle, feyenoord - sparta prag izle, stuttgart - young boys izle
Şampiyonlar Ligi maçları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. 11 Aralık Çarşamba günü 20.45 ile 23.00'te başlayacak maçlar arasında Borussia Dortmund ile Barcelona, Juventus ile Manchester City en çok takip edilen müsabakalar arasında olacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç bu akşam naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakaları bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. 11 Aralık Çarşamba günü 20.45 ile 23.00'te başlayacak maçlar arasında Borussia Dortmund ile Barcelona, Juventus ile Manchester City en çok takip edilen müsabakalar arasında olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar oynanacak?
Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya) tabii Spor
Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya) tabii Spor
Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya) Spor 1
Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere) tabii Spor
Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya) TRT Spor
Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa) tabii Spor 2
Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan) tabii Spor 3
Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya) tabii Spor 4
Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre) tabii Spor 5